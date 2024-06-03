https://ria.ru/20240603/gosduma-1950143164.html
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников - РИА Новости, 03.06.2024
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) при экспертизе учебников в июне, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:42
2024-06-03T12:42
2024-06-03T12:50
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) при экспертизе учебников в июне, следует из электронной базы ГД. В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Включить законопроект в примерную программу (весенняя сессия; 2024; июнь)", - написано в базе. Как ранее сообщили в пресс-службе Совфеда, законопроектом предлагается закрепить участие РАН в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования. Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводились в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html
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общество, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Российская академия наук, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников
Госдума в июне может рассмотреть проект об участии РАН в экспертизе учебников