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Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников - РИА Новости, 03.06.2024
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12:42 03.06.2024 (обновлено: 12:50 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/gosduma-1950143164.html
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников - РИА Новости, 03.06.2024
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) при экспертизе учебников в июне, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:42
2024-06-03T12:50
общество
россия
валентина матвиенко
лилия гумерова
российская академия наук
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) при экспертизе учебников в июне, следует из электронной базы ГД. В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Включить законопроект в примерную программу (весенняя сессия; 2024; июнь)", - написано в базе. Как ранее сообщили в пресс-службе Совфеда, законопроектом предлагается закрепить участие РАН в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования. Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводились в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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общество, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Российская академия наук, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной экспертизе учебников

Госдума в июне может рассмотреть проект об участии РАН в экспертизе учебников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) при экспертизе учебников в июне, следует из электронной базы ГД.
В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.
«
"Включить законопроект в примерную программу (весенняя сессия; 2024; июнь)", - написано в базе.
Как ранее сообщили в пресс-службе Совфеда, законопроектом предлагается закрепить участие РАН в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования.
Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводились в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоЛилия ГумероваРоссийская академия наукГосдума РФСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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