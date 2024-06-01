https://ria.ru/20240601/dietolog-1949818602.html

Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока

Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока - РИА Новости, 01.06.2024

Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока

Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:45

2024-06-01T03:45

2024-06-01T03:45

общество

наталья лазуренко

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. В субботу 1 июня в мире отмечается День молока. "Молоко - это продукт животного происхождения, в котором есть полный набор необходимых для полноценной работы организма продуктов. Есть белок, жир, углеводы… У некоторых людей может быть непереносимость лактозы. Это как раз и есть молочный сахар, который входит в состав молока", - сказала Лазуренко. По ее словам, люди с непереносимостью лактозы имеют недостаточно фермента лактазы. Этот недостаток может быть связан с наследственностью, мутацией генов, или быть приобретенным. С возрастом ферменты снижают активность, поэтому непереносимость может появляться у пожилых людей. Эксперт объяснила, что при этом кисломолочные продукты усваиваются лучше, поэтому стоит отдавать предпочтение такой еде вместо молока. "Кроме этого, в молоке содержится белок животного происхождения. Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот. Именно этот набор считается идеальным для нашего питания, поскольку наш организм имеет максимальное родство к этим аминокислотам… У некоторых людей бывает непереносимость казеина. Соответственно, здесь тоже могут быть проблемы с усвоением, с восприятием молочного продукта", - добавила врач. Она рассказала, что непереносимость молока может проявляться в виде урчания, метеоризма, болей в области живота, распространенных не только в какой-то локальной точке. Кроме того, среди симптомов тошнота, послабление стула и другие проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. "Надо сказать, что диагноз такой мы можем поставить не просто потому, что, допустим, почувствовали какое-то несварение. А именно пройдя определенные диагностические мероприятия, после которых уже врач устанавливает диагноз и дает специфические рекомендации относительно количества, качества (употребляемого) молока или вообще необходимости исключения его из рациона", - подчеркнула Лазуренко.

https://ria.ru/20240601/dietolog-1949815540.html

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общество, наталья лазуренко, россия, здоровье - общество