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Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока - РИА Новости, 01.06.2024
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03:45 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/dietolog-1949818602.html
Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока
Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока - РИА Новости, 01.06.2024
Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока
Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:45
2024-06-01T03:45
общество
наталья лазуренко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. В субботу 1 июня в мире отмечается День молока. "Молоко - это продукт животного происхождения, в котором есть полный набор необходимых для полноценной работы организма продуктов. Есть белок, жир, углеводы… У некоторых людей может быть непереносимость лактозы. Это как раз и есть молочный сахар, который входит в состав молока", - сказала Лазуренко. По ее словам, люди с непереносимостью лактозы имеют недостаточно фермента лактазы. Этот недостаток может быть связан с наследственностью, мутацией генов, или быть приобретенным. С возрастом ферменты снижают активность, поэтому непереносимость может появляться у пожилых людей. Эксперт объяснила, что при этом кисломолочные продукты усваиваются лучше, поэтому стоит отдавать предпочтение такой еде вместо молока. "Кроме этого, в молоке содержится белок животного происхождения. Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот. Именно этот набор считается идеальным для нашего питания, поскольку наш организм имеет максимальное родство к этим аминокислотам… У некоторых людей бывает непереносимость казеина. Соответственно, здесь тоже могут быть проблемы с усвоением, с восприятием молочного продукта", - добавила врач. Она рассказала, что непереносимость молока может проявляться в виде урчания, метеоризма, болей в области живота, распространенных не только в какой-то локальной точке. Кроме того, среди симптомов тошнота, послабление стула и другие проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. "Надо сказать, что диагноз такой мы можем поставить не просто потому, что, допустим, почувствовали какое-то несварение. А именно пройдя определенные диагностические мероприятия, после которых уже врач устанавливает диагноз и дает специфические рекомендации относительно количества, качества (употребляемого) молока или вообще необходимости исключения его из рациона", - подчеркнула Лазуренко.
https://ria.ru/20240601/dietolog-1949815540.html
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общество, наталья лазуренко, россия, здоровье - общество
Общество, Наталья Лазуренко, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому стоит отказаться от молока

Диетолог Лазуренко: людям с непереносимостью лактозы стоит обратиться к врачу

© Depositphotos.com / 7 998dragana.stock@gmail.comДевушка отказывается от стакана молока
Девушка отказывается от стакана молока - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Depositphotos.com / 7 998dragana.stock@gmail.com
Девушка отказывается от стакана молока . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача и, возможно, отказаться от его употребления, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.
В субботу 1 июня в мире отмечается День молока.
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"Молоко - это продукт животного происхождения, в котором есть полный набор необходимых для полноценной работы организма продуктов. Есть белок, жир, углеводы… У некоторых людей может быть непереносимость лактозы. Это как раз и есть молочный сахар, который входит в состав молока", - сказала Лазуренко.
По ее словам, люди с непереносимостью лактозы имеют недостаточно фермента лактазы. Этот недостаток может быть связан с наследственностью, мутацией генов, или быть приобретенным. С возрастом ферменты снижают активность, поэтому непереносимость может появляться у пожилых людей. Эксперт объяснила, что при этом кисломолочные продукты усваиваются лучше, поэтому стоит отдавать предпочтение такой еде вместо молока.
"Кроме этого, в молоке содержится белок животного происхождения. Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот. Именно этот набор считается идеальным для нашего питания, поскольку наш организм имеет максимальное родство к этим аминокислотам… У некоторых людей бывает непереносимость казеина. Соответственно, здесь тоже могут быть проблемы с усвоением, с восприятием молочного продукта", - добавила врач.
Она рассказала, что непереносимость молока может проявляться в виде урчания, метеоризма, болей в области живота, распространенных не только в какой-то локальной точке. Кроме того, среди симптомов тошнота, послабление стула и другие проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта.
"Надо сказать, что диагноз такой мы можем поставить не просто потому, что, допустим, почувствовали какое-то несварение. А именно пройдя определенные диагностические мероприятия, после которых уже врач устанавливает диагноз и дает специфические рекомендации относительно количества, качества (употребляемого) молока или вообще необходимости исключения его из рациона", - подчеркнула Лазуренко.
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