https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России - РИА Новости, 31.05.2024

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой. "Что это,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:08

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

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дмитрий песков

нато

f-16

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Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой. "Что это, Бэрримор? — Это воет собака Баскервилей: А нас-то за что?!"До европейцев дошло, что их делают мишенью для российских ракет, причем делают это их собственные элиты. Наши правительства, — рассуждают они, — одно за другим разрешают украинцам бить западным оружием по российским тылам. Но ведь еще шажок — и тогда прилетит по нам, по всем этим маленьким уютным странам, которые долгое время изображали из себя образец мирного, демократического процветания.Если Зеленскому можно бить по российским территориям, то Путину можно ударить по польскому тылу украинцев — рассуждает итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Польша действительно главный хаб для поставок западных вооружений, один аэропорт Жешув чего стоит. В последнее время поляки постоянно поднимают в воздух самолеты, пытаясь прикрыть этот объект.Журнал Forbes подметил, что легкой целью российских военных могут стать шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые страна Карлсона обещала передать Украине в этом году. И впрямь, при подавляющем преимуществе России в украинском воздушном пространстве эти старые самолеты, произведенные около тридцати лет назад, являются очень легкой мишенью: с выключенными радарами они бесполезны, а едва радары включатся, их засекут. Дальше сбить старичков будет делом техники. А если еще назначить нашим военным премию за подбитие ДРЛО-самолета, так там соревнование начнется, кто раньше успеет.В последнее время коллективный Запад, десятилетиями наводивший ужас на весь мир, бомбивший и уничтожавший любой непокорный регион, остро ощущает собственную уязвимость. Он чувствует себя мишенью России. Результатом стал страх, доходящий до паранойи.Боятся ударов по подводным кабелям, связывающим Европу и США, боятся таинственных гэрэушников, осуществляющих загадочный русский "саботаж", причем умудряются видеть диверсию в любом банальном пожаре. Панически боятся "русской пропаганды". Вроде запретили уже все, что можно было, ан нет — лезет, проклятая, изо всех щелей в нежные уши бюргеров и буржуа.В принципе, это полезный, отрезвляющий страх. Он невольно восстанавливает в памяти дни Карибского кризиса, когда население США в дикой панике лезло в бункеры, грабило магазины, запасалось консервами, массово бежало на машинах из страны, билось в истерике на улицах и проповедовало о конце света. Только на основе этого страха взаимного уничтожения и удалось выстроить в 1962 году прочный, долговременный мир.Для лучшего осознания происходящего населением Запада министр иностранных дел России объяснил, что все самолеты F-16, которые западные страны собираются передать Киеву, будут рассматриваться Россией как носители ядерного вооружения. Дело в том, что во всех планах НАТО эти самолеты выступают как основные средства доставки атомных бомб. А это значит, что на их поставки Россия вправе будет отреагировать так же, как на применение ядерного оружия.Гражданам Бельгии, правительство которой только что пообещало Зеленскому "очень-очень скоро" поставить F-16, стоит внимательно ознакомиться с заявлением Лаврова. Бельгия на самом деле очень маленькая страна. Полчаса на электричке — и ты уже в другом городе. Плотность населения просто невероятная. Из окна поезда прекрасно видны ухоженные фермы, аккуратные коттеджи, города и пригороды — практически ни одного метра неосвоенной земли.Бельгия буквально укладывается в формулу, которой президент Путин описал натовские страны, — это образование с небольшой территорией и очень плотным населением. В случае полномасштабной войны — даже обычными вооружениями — от таких стран обычно не остается ничего.Людям, имеющим несчастье проживать на территории НАТО, небесполезно было бы услышать Лаврова и по вопросу размещения американского ядерного оружия. Сейчас американские ракеты очень выпрашивают себе поляки. По словам министра иностранных дел, Кремль может ответить на это "отказом от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД", а также дополнительными мерами в сфере ядерного сдерживания. Не менее вежливо выразился в адрес раздувающих военную истерию стран Запада и пресс-секретарь президента России. "Это (эскалация) в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — отметил Дмитрий Песков.А для тех, кому уровень интеллекта не позволяет понять вежливые формулировки нашего руководства, все тот же месседж — только "весомо, грубо, зримо" — доносят Вооруженные силы России.Хочется надеяться, что совокупными усилиями нашей армии и наших дипломатов мы донесем до коллективного Запада идею о том, что запугивать Россию крайне вредно для здоровья. Судя по вою коллективной собаки Баскервилей, это уже удается неплохо.

https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949263403.html

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949373409.html

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аналитика, россия, сша, бельгия, дмитрий песков, нато, f-16, forbes