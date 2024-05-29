https://ria.ru/20240529/putin-1949232682.html

"Не забывайте". На Западе оценили заявление Путина о странах НАТО

"Не забывайте". На Западе оценили заявление Путина о странах НАТО - РИА Новости, 29.05.2024

"Не забывайте". На Западе оценили заявление Путина о странах НАТО

Президент Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу после призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T22:01

2024-05-29T22:01

2024-05-29T22:08

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу после призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории вооружениями стран альянса. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Путин жестко предупредил западные державы. Все очень серьезно. Абсолютно точно можно утверждать, что сигнал был отправлен США по частным каналам", — предположил аналитик.Как отметил Меркурис, между Россией и Соединенными Штатами существует ядерный паритет, и об этом должны помнить в США и Евросоюзе, лидеры которых часто делают агрессивные заявления в адрес Москвы.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО сказал, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.

https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, йенс столтенберг, нато