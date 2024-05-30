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В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине
В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересам стран, которые выбрали путь поддержки эскалации на Украине, в частности, стран НАТО, будет... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:29
2024-05-30T13:29
2024-05-30T13:29
специальная военная операция на украине
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украина
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересам стран, которые выбрали путь поддержки эскалации на Украине, в частности, стран НАТО, будет нанесен большой урон.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение войны с РФ, а также сами намерены вести с Россией войну в прямом и переносном смысле."Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", - подчеркнул Песков.
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россия, украина, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине
Песков: интересам стран НАТО, поддерживающих Украину, будет нанесен большой урон
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересам стран, которые выбрали путь поддержки эскалации на Украине, в частности, стран НАТО, будет нанесен большой урон.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение войны с РФ, а также сами намерены вести с Россией войну в прямом и переносном смысле.
"Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", - подчеркнул Песков.