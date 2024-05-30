https://ria.ru/20240530/peskov-1949355221.html

В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине

В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине - РИА Новости, 30.05.2024

В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересам стран, которые выбрали путь поддержки эскалации на Украине, в частности, стран НАТО, будет... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересам стран, которые выбрали путь поддержки эскалации на Украине, в частности, стран НАТО, будет нанесен большой урон.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение войны с РФ, а также сами намерены вести с Россией войну в прямом и переносном смысле."Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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россия, украина, дмитрий песков, нато