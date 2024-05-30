https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html

Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном

Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном

Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:04

2024-05-30T08:04

2024-05-30T08:44

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безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. "Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — сказал он.При этом дипломат подчеркнул, что решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Владимира Путина. По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для России серьезный вызов в сфере безопасности". Но такие действия станут проблемой не только для Москвы."В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина в КНР отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность", — подчеркнул Лавров. В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В начале июля 2019-го президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.

https://ria.ru/20231231/vooruzhenie-1919215711.html

https://ria.ru/20231016/rsmd-1902999918.html

https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, европа, сергей лавров, владимир путин, безопасность