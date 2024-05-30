https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном
Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном
Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:04
2024-05-30T08:04
2024-05-30T08:44
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. "Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — сказал он.При этом дипломат подчеркнул, что решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Владимира Путина. По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для России серьезный вызов в сфере безопасности". Но такие действия станут проблемой не только для Москвы."В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина в КНР отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность", — подчеркнул Лавров. В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В начале июля 2019-го президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.
https://ria.ru/20231231/vooruzhenie-1919215711.html
https://ria.ru/20231016/rsmd-1902999918.html
https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, европа, сергей лавров, владимир путин, безопасность
Россия, США, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, Безопасность
Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном
Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Владимира Путина.
По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для России серьезный вызов в сфере безопасности". Но такие действия станут проблемой не только для Москвы.
«
"В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина
в КНР
отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона
, подрывающему международную стабильность", — подчеркнул Лавров.
В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.
В начале июля 2019-го президент Владимир Путин
подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.
После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе
и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии
, а также в различные международные организации.
Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина
о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.