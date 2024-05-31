https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html

Регулирование рынка электронных сигарет в странах мира

Регулирование рынка электронных сигарет в странах мира - РИА Новости, 31.05.2024

Регулирование рынка электронных сигарет в странах мира

Вейпинг (от английского – vaping –парение) – процесс курения электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств. Используемые устройства называют... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:01

2024-05-31T17:01

2024-05-31T17:20

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Вейпинг (от английского – vaping –парение) – процесс курения электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств. Используемые устройства называют по-разному: вейп, мини-кальян, электронное устройство доставки никотина.Вейпы представляют собой электронное устройство, в котором генерируется высокодисперсный пар, вдыхаемый при курении. Пар создается за счет испарения специальной жидкости с поверхности нагревательного элемента. Внешне он напоминает табачный дым. Устройство может исполняться в разных формах, включая обычную сигарету или курительную трубку. Электронная сигарета представляет собой не совсем сигарету в привычном понимании, скорее, это ингалятор, состоящий из контейнера для жидкости (заменитель сухой табачной смеси в сигарете), в которой содержится никотин (также бывают безникотиновые жидкости), и нагревающего элемента, за счет которого жидкость испаряется, и курильщик вдыхает ее.Первый полноценный прототип электронной сигареты появился в 1965 году в США. Его разработал его Герберт А. Гилберт. Однако изделие в то время не снискало популярность.В 2003 году в Гонконге была выпущена первая электронная сигарета, которой удалось закрепиться на рынке. Ее создателем стал ученый-фармацевт Хон Лик.Массовое производство и продажа электронных сигарет в мире началась во второй половине 2000-х годов в ответ на ограничения на обычное курение в общественных местах.В России первые вейп-устройства появились в России в 2008 году, но популярность к ним пришла позднее. По экспертной оценке, около четырех миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. Курильщики считают курение электронных устройств абсолютно безопасной имитацией курения, но все чаще в различных источниках публикуются материалы, в которых говорится о том, что вред от курения электронных сигарет сравним с вредом от курения обычных. Кроме того, термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы.По данным ВОЗ, уже 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирование продаж.СШАУправление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) классифицирует электронные сигареты и другие электронные системы доставки никотина (ЭСДН) как табачные изделия, за исключением случаев, когда они продаются как лекарства, устройства или комбинированные продукты (например, как терапевтический продукт, помогающий людям).FDA США регулирует продажу, рекламу, продвижение, распространение, производство, импорт, упаковку и маркировку электронных сигарет, классифицируемых как табачные изделия, на основании законов, изложенных в Законе о контроле над табаком и Законе о пищевых продуктах, лекарствах и косметике (FD&C).Закон о предотвращении детского никотинового отравления (2015) требует, чтобы упаковка никотинсодержащих жидкостей для электронных сигарет была защищена от детей.Электронные сигареты, импортируемые в США, должны соответствовать установленным требованиям Федерального закона о пищевых продуктах, лекарствах и косметике.FDA начало регулировать ЭСДН в августе 2016 года, когда вступило в силу "Правило рассмотрения" ("Deeming Rule"). Оно наделяет FDA регулирующими полномочиями в отношении всех ЭСДН и других табачных изделий. Так, незаконным является бесплатное распространение образцов электронных сигарет. Производители вейпов не могут продавать продукцию без разрешения FDA.В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий продажу на федеральном уровне табачных изделий и электронных сигарет лицам до 21 года. По состоянию на январь 2024 года актуальный список FDA всех разрешенных к продаже в США электронных сигарет содержит 23 наименования этого продукта от трех производителей.Все они со вкусом табака.Объем рынка электронных сигарет в США оценивается в 34,49 миллиарда долларов в 2024 году и, как ожидается, достигнет 65,59 миллиарда долларов к 2029 году. Страны ЕвропыВ странах ЕС установлены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку, объясняющую, что их не следует использовать некурящим. Также электронные сигареты должны содержать инструкцию по применению и информацию о побочных эффектах, группах риска, привыкании и токсичности. Рекламные элементы не допускаются на упаковке электронных сигарет, а также запрещена трансграничная реклама и продвижение электронных сигарет. Продаваться электронные сигареты могут только лицам старше 18 лет. С октября 2023 года на всей территории ЕС в нагреваемых табачных изделиях запрещено использование ароматизаторов. В конце января 2024 года правительство Великобритании объявило, что запретит одноразовые вейпы и введет полномочия по регулированию вкусов и упаковки электронных сигарет. С октября 2026 года также будет введен дополнительный налог на вейпинг-продукты.В Бельгии в январе 2025 года вступит в силу закон о запрете продажи электронных сигарет и одноразовых вейпов в киосках и магазинах. Купить их нельзя будет и онлайн.В Норвегии запрещено торговать и импортировать электронные сигареты, содержащие никотин. Электронные сигареты без никотина можно продавать с ограничением лицам старше 18 лет, но на них распространяется запрет на рекламу и демонстрацию. Существует возможность частного импорта в соответствии с фармацевтическим законодательством. АзияВ Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Нарушение запрета влечет наказание в виде штрафа в размере одного миллиона батов (по текущему курсу два миллиона рублей) и/или тюремного заключения на срок до 10 лет. В 2021 году Китай как крупнейший в мире производитель электронных сигарет году ввел ряд законов, контролирующих их использование внутри страны, включая запрет на ароматизированную продукцию, которую многие китайские производители продолжают отправлять за границу.В Японии никотинсодержащие электронные сигареты коммерчески недоступны, поскольку никотин рассматривается как лекарство, отпускаемое по рецепту, а электронные сигареты без никотина не регулируются. В Южной Корее никотинсодержащие электронные сигареты отнесены к табачным изделиям, их продажа запрещена несовершеннолетним лицам до 19 лет. Упаковка и реклама должны содержать предупреждения о вреде для здоровья, в которых говорится, что они содержат любые перечисленные вредные вещества. Реклама никотинсодержащих электронных сигарет может размещаться не более 10 раз в журнале в год.Вейпинг запрещен в общественных местах и общественном транспорте, но разрешен в специально отведенных местах для курения. К электронным сигаретам применяется ряд налогов и сборов (национальное здравоохранение, потребление табака, местное образование и налоги на индивидуальное потребление), пропорциональные 1799 вон за мл (около 1,53 доллара) никотиновой жидкости. Также взимается плата за утилизацию в размере 24 вон за 20 картриджей (около 0,02 доллара) и налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. В Индии производство, производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа и распространение электронных сигарет запрещены. Закон также запрещает прямую и косвенную рекламу и пропаганду электронных сигарет. Он распространяется на электронные сигареты с никотином и без него, но не распространяется на продукцию, лицензированную в соответствии с Законом о лекарствах и косметике 1940 года. В Сингапуре запрещен ввоз, продажа и распространение, приобретение, хранение и использование новых и имитаций табачных изделий, в том числе электронных испарителей.Вьетнам в настоящее время не регулирует продажу электронных сигарет. Государственная Вьетнамская табачная корпорация является единственной организацией, которой разрешено импортировать электронные сигареты, но по состоянию на февраль 2024 года она этим не занимается. На Шри-Ланке продажа, производство или ввоз электронных сигарет, содержащих табак, запрещены в соответствии с Положением о запрещенной табачной продукции № 1 от 2016 года. В Австралии для использования никотинсодержащих электронных сигарет требуется рецепт. С 1 января 2024 года ввоз одноразовых товаров в страну запрещен. С марта незаконным стал импорт любого типа вейпов, не одобренных австралийским медицинским регулятором, – Управлением терапевтических товаров – как "терапевтическим". В 2025 году правительство страны планирует внести законопроект, запрещающий отечественное производство или поставка не лечебных электронных сигарет. Латинская АмерикаВ Бразилии запрещено производство, импорт, маркетинг, распространение, хранение, транспортировка и реклама электронных курительных устройств. Запрещен также ввоз в страну этих изделий, в том числе в составе багажа или ручной клади для собственного использования. В Мексике запрещено обращение и коммерциализация на территории республики, независимо от их происхождения, электронных систем доставки никотина, электронных систем доставки безникотина, альтернативных систем доставки никотина, электронных сигарет и испарительных устройств с аналогичными характеристиками, а также растворы и смеси, используемые в таких системах.АфрикаПозиция стран Африки в отношении альтернативных никотиновых продуктов, таких как электронные сигареты, варьируется в зависимости от страны. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной табачной эпидемии за 2023 год, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) запрещены в Кабо-Верде, Эфиопии, Гамбии, на Маврикии, в Уганде. Законодательно ограничено использование электронных сигарет в общественных местах в Бенине, Буркина-Фасо. В Кот-д'Ивуаре, Эфиопии, Гамбии существует запрет на рекламу электронных сигарет в местах продажи и во всех средствах массовой информации. В 2021 году Египет отменил запрет на продажу, импорт и рекламу электронных сигарет, действовавший в стране с 2015 года. Однако ЭСДН, такие как вейпы, столкнулись с жесткими ограничениями. Они аналогичны тем, что действуют в отношении традиционного табака (значительные налоги и запрет на рекламу).В Алжире правительство сохраняет строгий контроль над продажей и рекламой вейп-продуктов, относясь к электронным сигаретам так же, как и к традиционным табачным изделиям. Реклама и публичное использование ограничены, а продажи и импорт строго регламентированы. Эти меры направлены на борьбу с распространением вейпинга, особенно среди молодежи, с целью защиты здоровья населения.В Тунисе законы о вейпинге относительно строги и ограничивают продажу и распространение ЭСДН. Реклама запрещена, а общественное использование ограничено, чтобы не допустить распространения вейпинга, особенно среди несовершеннолетних.Марокко демонстрирует более открытый подход, разрешая продажу и использование ЭСДН. В ЮАР законопроект о контроле над табачными изделиями и системами электронной доставки был внесен в парламент в декабре 2022 года. В случае принятия он будет регулировать как безникотиновые, так и никотинсодержащие электронные сигареты, а также их компоненты (такие как картридж, мундштук и т.д.). Законопроект в настоящее время публично обсуждается в различных провинциях страны. Страны постсоветского пространстваВ апреле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, электронных сигарет (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу. В Узбекистане в настоящее время согласно статье 37 закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" запрещается ввоз в Узбекистан (в том числе посредством международных почтовых и курьерских отправлений) и реализация на территории страны некурительной табачной продукции, в том числе никотинсодержащих некурительных изделий, никотиновых и безникотиновых жидкостей, устройств для употребления табака и никотина с никотиновыми и безникотиновыми жидкостями, а также электронных сигарет, в которых содержатся вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции, или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Весной 2024 года министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения законопроект, предусматривающий запрет на оборот ряда табачных и никотиновых изделий, электронных сигарет и систем нагрева табака, а также введения ответственности за указанные действия в этой сфере. Законопроект был разработан по поручению администрации президента Узбекистан от 30 января 2024 года и премьер-министра от 1 февраля 2024 года для защиты населения страны, особенно детей и подростков. В октябре 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о защите здоровья граждан страны от последствий употребления табака, никотина и воздействия табачного дыма. Согласно нормативно-правовому акту, в республике официально было запрещено курение сигарет, в том числе электронных, и кальянов в общественных местах (точки общественного питания, остановки общественного транспорта, места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий). Также было запрещено курить лифтах, подъездах, на лестничных площадках и в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Закон устанавливал жесткие требования к необходимости предупреждений о вреде употребления табачных изделий. Кроме того, нормативно-правовой акт устанавливал места, в которых запрещена продажа сигарет, папирос, электронных систем доставки никотина (включая электронные сигареты), растворов для них и других курительных принадлежностей (различные здания и помещения, открытые площадки в период проведения мероприятий и акций, общественный транспорт и стадионы и др.). С января 2022 года в Киргизии были введены новые ограничения на вейпы – были запрещены производство, импорт, оборот некурительного табака и никотиносодержащих некурительных изделий. В феврале 2024 года на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете электронных сигарет. Это было сделано в связи с тем, что в последние годы резко увеличилось количество курильщиков электронных сигарет среди школьников. Это происходит из-за того, что их позиционируют как безопасную альтернативу традиционным сигаретам. В марте 2020 года президент Армении Армен Саркисян подписал закон "О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей", предусматривающий жесткие ограничения употребления табачных изделий. Предусмотренные законом ограничения распространяются на все виды табачных изделий – смесь для кальяна, нагреваемый табак, электронные сигареты, любые новые или инновационные виды, их заменители.С января 2021 года был наложен запрет на публичную демонстрацию табачных изделий в торговых залах и объектах общепита. С января 2022 года в Армении вступил в силу запрет на публичную демонстрацию какой-либо табачной продукции: традиционных сигарет, электронных сигарет, никотиновой продукции на основе жидких наполнителей (вейпов) в пунктах продажи и объектах общественного питания. Также было запрещено их размещение на видимых для потребителя территориях в торговых объектах (в том числе, пустых или укрупненных коробок, блоков, красочных постеров с изображением бренда). С марта 2022 года вступил в силу запрет на использование табачных изделий всех видов во всех объектах общественного питания (открытых и закрытых).С 1 января 2024 года внедрена единая упаковка для сигарет без торговой марки, корпоративного логотипа и иных изображений, идентифицирующих производителя.В Азербайджане нет запрета на электронные сигареты, и в течение года в страну импортируется около 3 миллионов одноразовых электронных сигарет. В апреле 2024 года председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили предложил запретить использование электронных сигарет в Азербайджане. В Белоруссии в июле 2019 года вступил в силу Антитабачный декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет. Основная цель декрета – ограничение доступности табака и предотвращение негативного влияния курения на здоровье людей. В частности, документ запрещает рекламировать, открыто выкладывать на витринах магазинов и торговых помещений жидкости для электронных систем курения и продавать их гражданам до 18 лет.Право на производство и оборот систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Белоруссии. Декрет также расширяет перечень мест, в которых полностью запрещается курить (вспомогательные помещения жилых домов, лифты и автомобили, перевозящие детей до 14 лет, детские площадки, рабочие мест в помещениях, образовательные учреждения, подземные переходы и остановки). С апреля 2022 года в Белоруссии ввели обязательную сертификацию нетабачных никотиносодержащих изделий, никотиносодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них. Также были разработаны и утверждены требования к информации, указываемой на потребительской упаковке товаров, наличию документов, подтверждающих их безопасность, а также ограничения в продукции на законодательном уровне содержания никотина. В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. С июля 2023 года на Украине вступил в силу закон о запрете продавать, производить и импортировать сигареты, табак и жидкости для электронных сигарет. Кроме того, были введены ограничение по рекламе, которая не должна содержать изображения курительных изделий или процесса их применения. В Таджикистане использования электронных сигарет регулируется законом "Об ограничении потребления табачных изделий", подписанным президентом страны Эмомали Рахмон 2 января 2018 года. Закон приравнивает электронные сигареты к табачным изделиям.Согласно нормам закона о мерах, защищающих некурящих людей от воздействия табачных изделий, запрещается потребление табачных изделий, в том числе кальяна, насвая и электронных сигарет, внутри зданий и помещений учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, культурных, спортивных, туристических, религиозных, научно-образовательных учреждений, административных зданий, заведений общественного питания, домов отдыха и в помещениях, где проводятся общественные и культурно-развлекательные мероприятия, гостиниц и общежитий. Также запрещается потребление табачных изделий во всех видах общественного транспорта и остановках общественного транспорта, на детских площадках, в подъездах, лифтах, подземных переходах, в транспортных средствах личного пользования, где находятся дети младше 16 лет. В Молдавии в 2016 году был введен полный запрет на продажу электронных сигарет и ароматических масел для их заправки. В Туркменистане в 2023 году запретили продажу электронных сигарет. В России в июле 2020 года антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, было распространено на вейпы и кальяны.Запрещается курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Это коснется в том числе курения кальяна.Запрещается торговля никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. Полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для ее потребления.Новый закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет и о покупке для них такой продукции, и о ее передаче, а также о требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.Документ также вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.31 мая 2024 года в Госдуму РФ был внесен межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, в мире, сша, узбекистан, евросоюз, воз, вейпы, сигареты, курение