https://ria.ru/20240531/veyp-1949605434.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов
В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:15
2024-05-31T11:15
2024-05-31T11:32
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных.Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан."Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - следует из текста законопроекта.Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов."По экспертной оценке, около 4 миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет", - указали авторы проекта.По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта."Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240419/kazakhstan-1941092025.html
https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html
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россия, госдума рф
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных.
Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР
, КПРФ
, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым
. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.
"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - следует из текста законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.
"По экспертной оценке, около 4 миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет", - указали авторы проекта.
По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта.
"Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ
, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - отмечается в пояснительной записке.