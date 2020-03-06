В Армении ввели ограничения на потребление табака и запрет на снюсы

ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Президент Президент Армении Армен Саркисян подписал в пятницу новый закон, предусматривающий жесткие ограничения употребления табачных изделий, а также запрет на продажу снюсов, сообщили в президентской пресс-службе.

"Саркисян подписал принятый парламентом закон "О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей", и смежные законодательные акты", - говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

В пресс-службе Минздрава Армении сообщили РИА Новости, что предусмотренные законом ограничения распространяются на все виды табачных изделий – смесь для кальяна, нагреваемый табак, электронные сигареты, любые новые или инновационные виды, их заменители. "В Армении запрещается оптовая и розничная продажа жевательного табака, в том числе снюса", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на десятый день после официального опубликования закона будут запрещены продажа сигарет несовершеннолетним, реализация путем самообслуживания, а также с использованием автоматов или механических устройств, скидки при розничной торговле, продажа в открытых пачках либо поштучная продажа сигарет, реализация вместе с продовольственными и непродовольственными товарами.

Кроме того, нельзя будет употреблять табак в медучреждениях, всех учебных заведениях, детско-юношеских спортивных организациях, на детских игровых площадках и в скверах, на территории недвижимых памятников истории и культуры, в зданиях органов госуправления и местного самоуправления. Не допускается заниматься рекламой, стимулированием продажи и спонсорством табачных изделий.

"В трехмесячный срок после вступления в силу закона должны быть запрещены продажи табака в театрально-концертных центрах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, на территориях, занимаемых органами госуправления и местного самоуправления, а в шестимесячный срок нельзя будет курить в транспортных средствах общественного пользования, легковых такси", - заявили в пресс-службе.

Отдельные положения закона отсрочены на более длительный срок. В частности, с января 2021 года будет наложен запрет на публичную демонстрацию табачных изделий в торговых залах и объектах общепита, за исключением магазинов беспошлинной торговли аэропортов, употребление табака в объектах гостиничного хозяйства, закрытых рабочих местах вне зависимости от формы собственности, закрытых общественных местах.