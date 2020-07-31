Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам

Также на электронные сигареты и кальяны теперь будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.