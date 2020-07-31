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Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, на вейпы, РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:57
здоровье - общество
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, владимир путин

Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам

18:48 31.07.2020 (обновлено: 18:57 31.07.2020)
7047
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыставка "Global vape - 2017"
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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, на вейпы, кальяны и снюсы, документ опубликован на портале правовой информации.
Также на электронные сигареты и кальяны теперь будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
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Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.
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