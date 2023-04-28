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В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 28.04.2023
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16:24 28.04.2023 (обновлено: 17:36 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/zakon-1868515342.html
В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним
В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 28.04.2023
В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:24
2023-04-28T17:36
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.Документ также вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.Инициативу подготовили депутаты от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин
В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

© iStock.com / Yaroslav LitunЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© iStock.com / Yaroslav Litun
Электронная сигарета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.
Документ также вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.
Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.
Инициативу подготовили депутаты от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
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