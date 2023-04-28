https://ria.ru/20230428/zakon-1868515342.html

В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 28.04.2023

В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:24

2023-04-28T16:24

2023-04-28T17:36

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи вейпов и расходников к ним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Норма исключает полную продажу вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. Кроме того, такие товары запрещается предлагать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или с использованием автоматов.Документ также вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Закон запрещает предоставлять скидки, а в рекламе — демонстрировать сам процесс использования таких устройств для курения.Инициативу подготовили депутаты от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868507552.html

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин