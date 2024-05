https://ria.ru/20240530/svo-1948913927.html

"Мощные результаты уже видны". Что задумала СБУ на Черном море

"Мощные результаты уже видны". Что задумала СБУ на Черном море - РИА Новости, 30.05.2024

"Мощные результаты уже видны". Что задумала СБУ на Черном море

Украина пытается усовершенствовать свои безэкипажные катера (БЭКи). Кадры новой секретной разработки попали в Сеть. Киев заявляет об эффективности, однако... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:05

специальная военная операция на украине

технологии

украина

киев

николаев (украина)

василий малюк

служба безопасности украины

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936442763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7b6a62536683430bfba2c8ccba414df.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Украина пытается усовершенствовать свои безэкипажные катера (БЭКи). Кадры новой секретной разработки попали в Сеть. Киев заявляет об эффективности, однако западные эксперты оценивают изобретение, мягко говоря, неоднозначно."Мощные результаты"На днях бывший спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил об установке системы залпового огня на безэкипажный катер Sea Baby. И разместил фото с испытаний. Судя по снимкам, стрельбы проходили зимой. Лодку оборудовали шестью направляющими от РСЗО БМ-21 "Град". По словам Братчука, "технологическое решение уже показывает мощные результаты".Эту информацию подтвердил глава СБУ Василий Малюк. Он добавил, что впервые Sea Baby с "Градами" его ведомство использовало в декабре. Украинское англоязычное издание The Kyiv Independent со ссылкой на источник в спецслужбе уточняет: на Кинбурнской косе.Кроме того, на YouTube есть видео низкого качества, на котором якобы запечатлен залп с катера. Несмотря на заявления о "мощных результатах", никаких достоверных сведений об эффективности применения нового оружия нет.Это не первая попытка оснастить морской дрон ударным оружием. В январе украинские СМИ писали об огнемете "Шмель" на Sea Baby. Публиковали съемку стрельбы по российским катерам. Правда, опять же результатов не показали.Ранее морские дроны ВСУ зарекомендовали себя в качестве камикадзе. Sea Baby — самый большой из них. С его помощью в июле 2023-го атаковали Крымский мост. Он брал на борт до 800 килограммов взрывчатки. Теперь, после модернизации, как уверяет СБУ, — тонну.По мнению западных военных экспертов, все это Киев делает не от хорошей жизни. И затея выглядит сомнительной — по крайней мере, пока."Символические обстрелы"Немногочисленные ВМС Украины после начала специальной военной операции очень быстро лишились последних кораблей. Флагманский фрегат "Гетман Сагайдачный" потопили в марте 2022-го в порту Николаева. Оставалась единственная крупная боевая единица — десантный корабль "Юрий Олефиренко". Его уничтожили высокоточным ударом в ночь на 29 мая 2023-го в порту Одессы (хотя Киев это официально не признал).Ни средств, ни времени на постройку новых вымпелов нет. Поэтому решили "разделить" боевой корабль на отдельные функции: разместить различные виды вооружений на безэкипажных катерах, объяснял бригадный генерал СБУ с позывным Охотник в интервью украинским СМИ.Sea Baby с "трубами" от "Града" или "Шмелями", а также БЭКи с ракетами "воздух — воздух" появились в рамках этой концепции. По идее отряд морских дронов с ударными и противовоздушными средствами должен заменить полноценный боевой корабль. Но реализовать это на практике сложно.Выпущенная из "Града" неуправляемая ракета летит на 20 километров. Казалось бы, это существенно увеличивает возможности дрона. Однако даже "наземная" РСЗО — не самое точное оружие. Если же залп производится с лодки, которая качается на волнах, прицельность еще хуже, отмечает The War Zone."Это не имеет практической ценности", — приводит издание слова неназванного украинского военного.Журналисты уточняют, что лодки тем не менее могут быть полезны при обстреле стационарной береговой инфраструктуры, хотя их огонь и будет "неизбирательным"."Адаптация "Града" позволит осуществлять беспрепятственные бомбардировки этих территорий, даже если результаты обстрелов окажутся очень противоречивыми, если не символическими. Но стоит ли тратить на такие действия БЭКи, каждый из которых, как говорят, стоит сотни тысяч долларов?" — задается вопросом автор статьи.Не исключено, что ударное вооружение на Sea Baby устанавливают в том числе потому, что дронам теперь сложнее приближаться к цели. The War Zone признает: "Россия намного лучше выявляет их на ранних этапах и не допускает захода в свои гавани".Наиболее действенное средство от беспилотных катеров — морские вертолеты Ка-27/29. С их помощью удается вовремя замечать и эффективно устранять угрозу. На роликах, опубликованных в Сети, видно, как это происходит. Размещение самонаводящихся авиационных ракет на БЭКах может быть попыткой если не уничтожить винтокрылые машины, то по крайней мере отпугнуть их. Пока не получается. Однако Украина не оставляет попыток усовершенствовать свой "эрзац-ВМФ".Ударные дроны здорового человекаВедущие военные державы также делают ставку на небольшие безэкипажные суда, вооруженные ударными средствами. Правда, это более совершенная техника, нежели украинские БЭКи.Весной 2023-го Корпус морской пехоты США представил публике беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV). Это полуавтономная система — то есть действует самостоятельно после того, как получит инструкции от оператора. Катера способны объединяться в рой и при необходимости брать на борт экипаж.Основной вид вооружения — барражирующие боеприпасы с Х-образным крылом Hero-120 (наподобие российских "Ланцетов"). Предполагается, что они будут противостоять мощному Военно-морскому флота Китая. Барражирующий боеприпас не потопит большой корабль, но может вывести из строя средства связи и навигации.ВМФ НОАК тем временем готовит ответ. На верфях КНР замечен странный авианосец. Судно имеет полетную палубу, но его размеры слишком малы для того, чтобы принимать на борт самолеты. По мнению военных экспертов, это первый морской носитель беспилотников — в том числе самолетного типа.Очевидно, если война за спорные территории в Тихом океане действительно начнется, дроны сыграют в ней важнейшую роль.

https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html

украина

киев

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, киев, николаев (украина), василий малюк, служба безопасности украины, народно-освободительная армия китая