https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html

"Самое необычное событие". Какую ловушку приготовила Украина на Черном море

"Самое необычное событие". Какую ловушку приготовила Украина на Черном море - РИА Новости, 11.05.2024

"Самое необычное событие". Какую ловушку приготовила Украина на Черном море

Киев впервые применил на Черном море новый вид вооружений: в бой бросили безэкипажные катера (БЭК), оснащенные необычной системой ПВО. Чем ответили российские... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900888826_0:0:3304:1860_1920x0_80_0_0_20928a0d2322e1c4e6c61d741e375529.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Киев впервые применил на Черном море новый вид вооружений: в бой бросили безэкипажные катера (БЭК), оснащенные необычной системой ПВО. Чем ответили российские военные — в материале РИА Новости.Успешная охотаМинобороны России 6 мая распространило видео, на котором корабельный вертолет Черноморского флота Ка-29 охотится на украинский морской дрон. Беспилотник некоторое время маневрирует, однако затем его боевая часть взрывается.По данным блогера Кирилла Федорова, опубликовавшего съемки боя из кабины вертолета, стрельба велась из авиационной пушки, а также из РПК из десантного отделения.Военные эксперты заметили, что на лодке установлены два боеприпаса, похожие на советские ракеты класса "воздух — воздух" Р-73. Это новый шаг в развитии украинских морских дронов. Американское издание The War Zone называет появление такого вооружения на безэкипажном катере “самым необычным событием "войны дронов" на Черном море”.“Похоже, это сделано для того, чтобы обеспечить БЭК защиту от российских вертолетов и самолетов, — предполагает автор статьи. — Хотя остается много вопросов о том, насколько такое вооружение практично”."Вероятность невысока"Выбор Р-73 для установки на морские дроны может объясняться тем, что ракеты оснащены тепловой головкой самонаведения — то есть она способна захватить цель самостоятельно, без прицельных систем и локаторов. Потенциальная мишень — горячие двигатели вертолетов.“Даже если вероятность поражения не особенно высока, риск для винтокрылых машин таков, что может вынудить их держаться на расстоянии от дронов. Это сделает пулеметное вооружение вертолетов неэффективным”, — считает The War Zone.Пока о результативном применении ракет с морских дронов ничего не известно. Хотя, судя по видео, снятому с борта Ка-29, один из боеприпасов на катере отсутствует — возможно, его выпустили по воздушной цели. По неподтвержденным данным, операторы БЭК пытались сбить российский вертолет Ми-8, который и обнаружил объект.От хуситов до американцевО намерении установить средства ПВО на безэкипажные катера ранее сообщал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*. Он признавал, что разместить их на небольшой платформе БЭК — сложная задача.По данным The War Zone, это не первый случай переделки авиационных Р-73 в импровизированный зенитно-ракетный комплекс. Ранее систему с такими боеприпасами использовали хуситы, которые разместили пусковую установку на грузовике. Правда, применение с поверхности существенно ухудшает возможности ракеты — например, в разы снижает дальность полета.Отметим, что ту же концепцию — безэкипажный катер, оснащенный ударными и противовоздушными средствами — сегодня реализует американская оборонная промышленность в интересах Корпуса морской пехоты США. Разумеется, на более высоком технологическом уровне.Кошки-мышкиУкраина продолжает попытки усовершенствовать морские беспилотные системы. Так, недавно у берегов Румынии обнаружили беспилотный ударный дрон на базе американской спасательной лодки. Он был оснащен боевой частью от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 “Термит”.В свою очередь, Россия ищет способы защиты от этой угрозы. По мнению военных экспертов, сегодня лучшим средством раннего обнаружения и поражения безэкипажных катеров остаются ударные вертолеты. Кроме того, бойцы Черноморского флота тренируются уничтожать морские дроны с помощью воздушных беспилотных систем. Специалисты же призывают вооружить корабли дистанционно управляемыми боевыми модулями, аналогичными тем, что устанавливают на сухопутную технику.Пока очевидно одно: игра в кошки-мышки между морскими дронами и средствами защиты от них на Черном море продолжится.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27 2024-05-11T08:00 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, черное море