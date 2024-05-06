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Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 06.05.2024 (обновлено: 13:54 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 06.05.2024
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:47
2024-05-06T13:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
черное море
вооруженные силы украины
ка-27
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27. В ролике украинский безэкипажный катер маневрирует в воде, заметны всплески от ведущемуся по нему огня. Затем в кадре появляется вертолет Ка-27, с борта которого обстреливают морской дрон. В результате успешных действий экипажа вертолета дрон был уничтожен - боевая часть катера сдетонировала. Минобороны в сводке за понедельник сообщило, что силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.
https://ria.ru/20240506/bpla-1944123365.html
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Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27
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россия, украина, черное море, вооруженные силы украины, ка-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Черное море, Вооруженные силы Украины, Ка-27
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ с вертолета Ка-27

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27.
В ролике украинский безэкипажный катер маневрирует в воде, заметны всплески от ведущемуся по нему огня. Затем в кадре появляется вертолет Ка-27, с борта которого обстреливают морской дрон.
В результате успешных действий экипажа вертолета дрон был уничтожен - боевая часть катера сдетонировала.
Минобороны в сводке за понедельник сообщило, что силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧерное мореВооруженные силы УкраиныКа-27
 
 
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