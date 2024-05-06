https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 06.05.2024

Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:47

2024-05-06T13:47

2024-05-06T13:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

черное море

вооруженные силы украины

ка-27

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение безэкипажного катера Украины в Черном море с помощью вертолета Ка-27. В ролике украинский безэкипажный катер маневрирует в воде, заметны всплески от ведущемуся по нему огня. Затем в кадре появляется вертолет Ка-27, с борта которого обстреливают морской дрон. В результате успешных действий экипажа вертолета дрон был уничтожен - боевая часть катера сдетонировала. Минобороны в сводке за понедельник сообщило, что силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

https://ria.ru/20240506/bpla-1944123365.html

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Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27 2024-05-06T13:47 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, черное море, вооруженные силы украины, ка-27