https://ria.ru/20230531/marines-1875109777.html

"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой

"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой - РИА Новости, 31.05.2023

"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой

"Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

2023-05-31T10:42

в мире

безопасность

технологии

китай

сша

ирак

гарри трумэн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799636732_0:601:2572:2048_1920x0_80_0_0_bfd0e8e5bcbf7e214071059fcd692ed9.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид войск, однако сталкивается с ожесточенной критикой своих же офицеров. О причинах недовольства — в материале РИА Новости.Самостоятельный роботНедавно морпехи похвастались новым оружием — беспилотным надводным судном большой дальности (LRUSV).Официально систему называют "полуавтономной". "Вероятно, определенные задачи судно сможет выполнять самостоятельно, получив инструкции от человека", — предполагает издание The Drive.Беспилотник рассчитан на длительные маневры в открытом океане. Способен объединяться в "рой" с другими дронами. При необходимости принимает на борт экипаж.Предназначен "в первую очередь для разведки". Вооружен ракетным комплексом Hero-120. В одной установке — восемь барражирующих боеприпасов с X-образным крылом. Дальность полета — 60 километров.Такое оружие помогает в том числе собирать информацию. Если "умная бомба" выполняет задание, не атакуя цель, ее можно отремонтировать и использовать повторно.Морпехи первыми осваивают новинку — их хотят сделать "солдатами будущего". Для этого еще в 2020-м разработали концепцию Force Design 2030."Откажись, чтобы инвестировать"Автор документа — комендант морпехов Дэвид Бергер. Реформу он предложил не от хорошей жизни: должного финансирования не было. Поэтому офицер провозгласил подход "откажись, чтобы инвестировать". То есть сократить численность корпуса и номенклатуру вооружений.Кроме того, актуальная на тот момент Стратегия национальной безопасности США называла Китай "единственным конкурентом, у которого есть как намерение изменить международный порядок, так и экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь для этого".За годы операций в Ираке и Афганистане морпехи, по мнению Бергера, стали "еще одной сухопутной армией". И он решил превратить их в более легкие и маневренные силы, действующие на море. Подразумевается полный отказ от танков и значительное сокращение ствольной артиллерии — на 67 процентов.Как уменьшат личный состав, пока неизвестно. Не исключено, что более чем на 20 процентов."Дальше пляжа не идем"Ветераны корпуса это раскритиковали. И объединились в движение Chowder II. "Чаудеристы" — так называли себя офицеры, спорившие после Второй мировой с администрацией Гарри Трумэна о том, какой должна быть морская пехота.Коменданта Бергера обвиняют в зацикленности на китайской угрозе и всего на одном — Западно-Тихоокеанском — театре военных действий.Отказ от танков тоже многие не одобряют. Без тяжелой техники в городских боях не обойтись. А в случае конфликта с Китаем этого не избежать — прибрежные зоны там сильно урбанизированы. "Дальше пляжа не идем" — наш новый девиз?" — иронизирует отставной майор Джон Спенсер.Бергер оправдывается: броней при необходимости оперативно поделится армия. Но чаудеристы-2 в этом сомневаются — ближневосточные конфликты показали, что межведомственная координация оставляет желать лучшего.Сторонники реформы стоят на своем: модернизированные "Абрамсы" слишком тяжелы для системы "берег — корабль" — специальных платформ, которым предназначена важная роль в обновленных войсках. Да и обслуживать танки непросто.Кроме того, большая и тяжелая машина резко снижает мобильность боевых соединений. А морская пехота, по замыслу Бергера, должна уметь "выиграть сражение, а не войну". Принять на себя первый удар до подхода армии. Для этого танки не нужны."Как на Украине"Отметим, что Force Design 2030 — гибкая концепция. Не меняя сути, авторы регулярно обновляют детали. Последний раз — весной 2022-го.По итогам первых месяцев конфликта на Украине западные аналитики сочли, что против крупных российских соединений эффективны небольшие мобильные и при этом хорошо скоординированные группы."Представьте корпус, который способен повторить то же, только на порядок масштабнее", — пишет экс-замминистра обороны США и бывший морпех Роберт Уорк.Это добавило "очков" Бергеру. И он преобразовал три полка морпехов, базирующихся в западной части Тихого океана, в так называемые резервные силы. Именно им предстоит первыми отразить возможный удар Китая. Предполагается, что бои будут не на материке."Резервные силы могли бы превратить цепочку островов в удавку на шее китайских военных", — считает Уорк."Крупные силы собрать невозможно"Годы варгейминга и анализа реальных конфликтов показали: потенциальные противники — Россия и Китай — создали так называемые сети предотвращения доступа. Управляемые боеприпасы малой, средней и большой дальности сводят вероятность промаха практически к нулю. Значит, собрать крупные десантные силы в зоне действия такого оружия нереально, отмечает Бергер.Поэтому он предложил концентрировать не "массу", а огневое воздействие. На это способны рассредоточенные подразделения — за счет отлаженной координации и высокоточного оружия.Поэтому комендант решил урезать личный состав. Функции, которые до сих пор выполняла рота, теперь берет на себя отделение — 13-15 человек. С собственными средствами разведки, наблюдения, рекогносцировки и наведения на цель, а также ударными системами.Такие группы рассредоточат на огромных расстояниях, но "в ключевых точках".Быстрые перемещения подобных отрядов делают удары по ним "неэкономичными". Выполнив задачу, они уклонятся от боя с превосходящими силами или переместятся в надежное укрытие.Вместо танков — резиновые лодкиЕсли артиллерию в корпусе сократят, то управляемых ракет и дронов, наоборот, добавят. И эффективность огневого воздействия повысится. В основном — за счет беспилотников и барражирующих боеприпасов, таких как Hero-120. Переносной вариант установки получат не только морские дроны, но и мобильные подразделения морпехов.Этого достаточно для поражения наземного транспорта и небольших судов. Можно вывести из строя и крупные корабли, если ударить по радарам, антеннам связи и другим ключевым системам.С той же целью корпус собирается использовать и малочисленные команды на резиновых моторных лодках, вооруженные "Джавелинами".Все это укладывается в более широкую концепцию — Mission command, "управление задачами". Ее особенность: принимать решения доверяют нижним чинам. Сверху спускают лишь общие указания. Преимущество такого подхода — скорость.Судя по полуавтономным дронам LRUSV и другим подобным системам, на следующем этапе, возможно, принимать решения позволят не только нижним чинам, но и роботам.

https://ria.ru/20230530/ford-1875097484.html

https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html

https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html

https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html

китай

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, китай, сша, ирак, гарри трумэн