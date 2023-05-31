https://ria.ru/20230531/marines-1875109777.html
"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой
"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой - РИА Новости, 31.05.2023
"Испугались России и Китая": Пентагон может распрощаться со своей элитой
"Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:00
2023-05-31T08:00
2023-05-31T10:42
в мире
безопасность
технологии
китай
сша
ирак
гарри трумэн
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид войск, однако сталкивается с ожесточенной критикой своих же офицеров. О причинах недовольства — в материале РИА Новости.Самостоятельный роботНедавно морпехи похвастались новым оружием — беспилотным надводным судном большой дальности (LRUSV).Официально систему называют "полуавтономной". "Вероятно, определенные задачи судно сможет выполнять самостоятельно, получив инструкции от человека", — предполагает издание The Drive.Беспилотник рассчитан на длительные маневры в открытом океане. Способен объединяться в "рой" с другими дронами. При необходимости принимает на борт экипаж.Предназначен "в первую очередь для разведки". Вооружен ракетным комплексом Hero-120. В одной установке — восемь барражирующих боеприпасов с X-образным крылом. Дальность полета — 60 километров.Такое оружие помогает в том числе собирать информацию. Если "умная бомба" выполняет задание, не атакуя цель, ее можно отремонтировать и использовать повторно.Морпехи первыми осваивают новинку — их хотят сделать "солдатами будущего". Для этого еще в 2020-м разработали концепцию Force Design 2030."Откажись, чтобы инвестировать"Автор документа — комендант морпехов Дэвид Бергер. Реформу он предложил не от хорошей жизни: должного финансирования не было. Поэтому офицер провозгласил подход "откажись, чтобы инвестировать". То есть сократить численность корпуса и номенклатуру вооружений.Кроме того, актуальная на тот момент Стратегия национальной безопасности США называла Китай "единственным конкурентом, у которого есть как намерение изменить международный порядок, так и экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь для этого".За годы операций в Ираке и Афганистане морпехи, по мнению Бергера, стали "еще одной сухопутной армией". И он решил превратить их в более легкие и маневренные силы, действующие на море. Подразумевается полный отказ от танков и значительное сокращение ствольной артиллерии — на 67 процентов.Как уменьшат личный состав, пока неизвестно. Не исключено, что более чем на 20 процентов."Дальше пляжа не идем"Ветераны корпуса это раскритиковали. И объединились в движение Chowder II. "Чаудеристы" — так называли себя офицеры, спорившие после Второй мировой с администрацией Гарри Трумэна о том, какой должна быть морская пехота.Коменданта Бергера обвиняют в зацикленности на китайской угрозе и всего на одном — Западно-Тихоокеанском — театре военных действий.Отказ от танков тоже многие не одобряют. Без тяжелой техники в городских боях не обойтись. А в случае конфликта с Китаем этого не избежать — прибрежные зоны там сильно урбанизированы. "Дальше пляжа не идем" — наш новый девиз?" — иронизирует отставной майор Джон Спенсер.Бергер оправдывается: броней при необходимости оперативно поделится армия. Но чаудеристы-2 в этом сомневаются — ближневосточные конфликты показали, что межведомственная координация оставляет желать лучшего.Сторонники реформы стоят на своем: модернизированные "Абрамсы" слишком тяжелы для системы "берег — корабль" — специальных платформ, которым предназначена важная роль в обновленных войсках. Да и обслуживать танки непросто.Кроме того, большая и тяжелая машина резко снижает мобильность боевых соединений. А морская пехота, по замыслу Бергера, должна уметь "выиграть сражение, а не войну". Принять на себя первый удар до подхода армии. Для этого танки не нужны."Как на Украине"Отметим, что Force Design 2030 — гибкая концепция. Не меняя сути, авторы регулярно обновляют детали. Последний раз — весной 2022-го.По итогам первых месяцев конфликта на Украине западные аналитики сочли, что против крупных российских соединений эффективны небольшие мобильные и при этом хорошо скоординированные группы."Представьте корпус, который способен повторить то же, только на порядок масштабнее", — пишет экс-замминистра обороны США и бывший морпех Роберт Уорк.Это добавило "очков" Бергеру. И он преобразовал три полка морпехов, базирующихся в западной части Тихого океана, в так называемые резервные силы. Именно им предстоит первыми отразить возможный удар Китая. Предполагается, что бои будут не на материке."Резервные силы могли бы превратить цепочку островов в удавку на шее китайских военных", — считает Уорк."Крупные силы собрать невозможно"Годы варгейминга и анализа реальных конфликтов показали: потенциальные противники — Россия и Китай — создали так называемые сети предотвращения доступа. Управляемые боеприпасы малой, средней и большой дальности сводят вероятность промаха практически к нулю. Значит, собрать крупные десантные силы в зоне действия такого оружия нереально, отмечает Бергер.Поэтому он предложил концентрировать не "массу", а огневое воздействие. На это способны рассредоточенные подразделения — за счет отлаженной координации и высокоточного оружия.Поэтому комендант решил урезать личный состав. Функции, которые до сих пор выполняла рота, теперь берет на себя отделение — 13-15 человек. С собственными средствами разведки, наблюдения, рекогносцировки и наведения на цель, а также ударными системами.Такие группы рассредоточат на огромных расстояниях, но "в ключевых точках".Быстрые перемещения подобных отрядов делают удары по ним "неэкономичными". Выполнив задачу, они уклонятся от боя с превосходящими силами или переместятся в надежное укрытие.Вместо танков — резиновые лодкиЕсли артиллерию в корпусе сократят, то управляемых ракет и дронов, наоборот, добавят. И эффективность огневого воздействия повысится. В основном — за счет беспилотников и барражирующих боеприпасов, таких как Hero-120. Переносной вариант установки получат не только морские дроны, но и мобильные подразделения морпехов.Этого достаточно для поражения наземного транспорта и небольших судов. Можно вывести из строя и крупные корабли, если ударить по радарам, антеннам связи и другим ключевым системам.С той же целью корпус собирается использовать и малочисленные команды на резиновых моторных лодках, вооруженные "Джавелинами".Все это укладывается в более широкую концепцию — Mission command, "управление задачами". Ее особенность: принимать решения доверяют нижним чинам. Сверху спускают лишь общие указания. Преимущество такого подхода — скорость.Судя по полуавтономным дронам LRUSV и другим подобным системам, на следующем этапе, возможно, принимать решения позволят не только нижним чинам, но и роботам.
https://ria.ru/20230530/ford-1875097484.html
https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html
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безопасность, технологии, китай, сша, ирак, гарри трумэн
В мире, Безопасность, Технологии, Китай, США, Ирак, Гарри Трумэн
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид войск, однако сталкивается с ожесточенной критикой своих же офицеров. О причинах недовольства — в материале РИА Новости.
Недавно морпехи похвастались новым оружием — беспилотным надводным судном большой дальности (LRUSV).
Официально систему называют
"полуавтономной". "Вероятно, определенные задачи судно сможет выполнять самостоятельно, получив инструкции от человека", — предполагает издание The Drive
.
Беспилотник рассчитан на длительные маневры в открытом океане. Способен объединяться в "рой" с другими дронами. При необходимости принимает на борт экипаж.
Предназначен "в первую очередь для разведки". Вооружен ракетным комплексом Hero-120. В одной установке — восемь барражирующих боеприпасов с X-образным крылом. Дальность полета — 60 километров.
Такое оружие помогает в том числе собирать информацию. Если "умная бомба" выполняет задание, не атакуя цель, ее можно отремонтировать и использовать повторно.
Морпехи первыми осваивают новинку — их хотят сделать "солдатами будущего". Для этого еще в 2020-м разработали концепцию Force Design 2030.
"Откажись, чтобы инвестировать"
Автор документа — комендант морпехов Дэвид Бергер. Реформу он предложил не от хорошей жизни: должного финансирования не было. Поэтому офицер провозгласил подход "откажись, чтобы инвестировать". То есть сократить численность корпуса и номенклатуру вооружений.
Кроме того, актуальная на тот момент Стратегия национальной безопасности США
называла Китай
"единственным конкурентом, у которого есть как намерение изменить международный порядок, так и экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь для этого".
За годы операций в Ираке
и Афганистане
морпехи, по мнению Бергера, стали "еще одной сухопутной армией". И он решил превратить их в более легкие и маневренные силы, действующие на море. Подразумевается полный отказ от танков и значительное сокращение ствольной артиллерии — на 67 процентов.
Как уменьшат личный состав, пока неизвестно. Не исключено, что более чем на 20 процентов.
Ветераны корпуса это раскритиковали. И объединились в движение Chowder II. "Чаудеристы" — так называли себя офицеры, спорившие после Второй мировой с администрацией Гарри Трумэна
о том, какой должна быть морская пехота.
Коменданта Бергера обвиняют в зацикленности на китайской угрозе и всего на одном — Западно-Тихоокеанском — театре военных действий.
Отказ от танков тоже многие не одобряют. Без тяжелой техники в городских боях не обойтись. А в случае конфликта с Китаем этого не избежать — прибрежные зоны там сильно урбанизированы. "Дальше пляжа не идем" — наш новый девиз?" — иронизирует
отставной майор Джон Спенсер.
Теперь без шансов: Россия приготовила капкан для "гордости флота США"
Бергер оправдывается: броней при необходимости оперативно поделится армия. Но чаудеристы-2 в этом сомневаются — ближневосточные конфликты показали, что межведомственная координация оставляет желать лучшего.
Сторонники реформы стоят на своем: модернизированные "Абрамсы" слишком тяжелы для системы "берег — корабль" — специальных платформ, которым предназначена важная роль в обновленных войсках. Да и обслуживать танки непросто.
Кроме того, большая и тяжелая машина резко снижает мобильность боевых соединений. А морская пехота, по замыслу Бергера, должна уметь "выиграть сражение, а не войну". Принять на себя первый удар до подхода армии. Для этого танки не нужны.
Отметим, что Force Design 2030
— гибкая концепция. Не меняя сути, авторы регулярно обновляют детали. Последний раз — весной 2022-го.
По итогам первых месяцев конфликта на Украине
западные аналитики сочли, что против крупных российских соединений эффективны небольшие мобильные и при этом хорошо скоординированные группы.
"Представьте корпус, который способен повторить то же, только на порядок масштабнее", — пишет экс-замминистра обороны США и бывший морпех Роберт Уорк
.
"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи
Это добавило "очков" Бергеру. И он преобразовал три полка морпехов, базирующихся в западной части Тихого океана
, в так называемые резервные силы. Именно им предстоит первыми отразить возможный удар Китая. Предполагается, что бои будут не на материке.
"Резервные силы могли бы превратить цепочку островов в удавку на шее китайских военных", — считает Уорк.
"Крупные силы собрать невозможно"
Годы варгейминга и анализа реальных конфликтов показали: потенциальные противники — Россия
и Китай — создали так называемые сети предотвращения доступа. Управляемые боеприпасы малой, средней и большой дальности сводят вероятность промаха практически к нулю. Значит, собрать крупные десантные силы в зоне действия такого оружия нереально, отмечает Бергер.
Поэтому он предложил концентрировать не "массу", а огневое воздействие. На это способны рассредоточенные подразделения — за счет отлаженной координации и высокоточного оружия.
"Запад их подставил": ВСУ могут лишиться главного козыря
Поэтому комендант решил урезать личный состав. Функции, которые до сих пор выполняла рота, теперь берет на себя отделение — 13-15 человек. С собственными средствами разведки, наблюдения, рекогносцировки и наведения на цель, а также ударными системами.
Такие группы рассредоточат на огромных расстояниях, но "в ключевых точках".
Быстрые перемещения подобных отрядов делают удары по ним "неэкономичными". Выполнив задачу, они уклонятся от боя с превосходящими силами или переместятся в надежное укрытие.
Вместо танков — резиновые лодки
Если артиллерию в корпусе сократят, то управляемых ракет и дронов, наоборот, добавят. И эффективность огневого воздействия повысится. В основном — за счет беспилотников и барражирующих боеприпасов, таких как Hero-120. Переносной вариант установки получат не только морские дроны, но и мобильные подразделения морпехов.
Этого достаточно для поражения наземного транспорта и небольших судов. Можно вывести из строя и крупные корабли, если ударить по радарам, антеннам связи и другим ключевым системам.
"Отстали от соперников". Британскую армию хотят вернуть на двести лет назад
С той же целью корпус собирается использовать и малочисленные команды на резиновых моторных лодках, вооруженные "Джавелинами".
Все это укладывается в более широкую концепцию — Mission command, "управление задачами". Ее особенность: принимать решения доверяют нижним чинам. Сверху спускают лишь общие указания. Преимущество такого подхода — скорость.
Судя по полуавтономным дронам LRUSV и другим подобным системам, на следующем этапе, возможно, принимать решения позволят не только нижним чинам, но и роботам.