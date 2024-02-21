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Угроза с моря. Россия ищет средства борьбы с новейшим оружием

Угроза с моря. Россия ищет средства борьбы с новейшим оружием - РИА Новости, 21.02.2024

Угроза с моря. Россия ищет средства борьбы с новейшим оружием

Украина получила в свое распоряжение морские дроны-камикадзе. В России подбирают наиболее эффективные способы их нейтрализации и разрабатывают собственные... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:07

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

нато

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Украина получила в свое распоряжение морские дроны-камикадзе. В России подбирают наиболее эффективные способы их нейтрализации и разрабатывают собственные подобные системы. К гонке вооружений подключились и другие ведущие военные державы. О том, как это изменит современные конфликты, — в материале РИА Новости.Без Запада не обошлосьКиев несколько раз атаковал корабли Черноморского флота безэкипажными катерами (БЭК), начиненными взрывчаткой. Речь идет о беспилотниках Magura V5, разработанных украинским государственным предприятием "Спецтехноэкспорт". Заявленные характеристики: длина — 5,5 метра, ширина — 1,5, дальность — 450 морских миль, крейсерская скорость — 22 узла (максимальная — 45 узлов). Грузоподъемность — 320 килограммов.Это судно полупогруженного типа: верхняя часть корпуса возвышается над водой всего на полметра, что затрудняет его поражение. Связь — через ретранслятор воздушного базирования или спутник.Magura V5 — не единственные морские беспилотники у Киева. Так, для атаки на Крымский мост 17 июля 2023-го использовали катер Sea Baby, способный нести более 800 килограммов взрывчатки.Утверждают, что эти дроны — чисто украинская разработка. Степень участия западных стран неясна. Однако без поддержки НАТО операции с применением БЭК, скорее всего, были бы невозможны. Осведомленный источник РИА Новости ранее сообщал, что целеуказание как минимум в ходе одной атаки на корабль ЧФ обеспечивали американские средства разведки, а связь — американские спутники. При этом в дроны были вмонтированы модули Starlink.По меньшей мере один из образцов Magura V5 попал в руки российских специалистов: в ноябре 2023-го аппарат нашли на западном побережье Крыма.Современный аналог торпедПо мнению экспертов, для борьбы с такими системами придется переоборудовать корабли."Сегодня на более высоком технологическом уровне повторяется ситуация конца XIX века, когда появились миноносцы, вооруженные торпедами. Корабли того времени были плохо приспособлены к этой угрозе", — объясняет военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.Ответом стала так называемая противоминная батарея, то есть скорострельная малокалиберная пушка. Чтобы обнаруживать торпедные катера, установили мощные прожекторы."С большей или меньшей эффективностью — в зависимости от выучки того или иного экипажа — все это применялось практически вплоть до Второй мировой, — продолжает эксперт. — Затем изобрели радар, который упростил задачу".Ракетное вооружение отправило контактные морские атаки в прошлое. Но сегодня эта тактика возрождается, только вместо торпед — катера-камикадзе."По сути, цель та же самая: маленький быстроходный корабль. Средство борьбы должно быть похожим — скорострельное оружие с хорошими системами управления и обнаружения, которые позволят заметить эти цели на достаточном расстоянии от борта и поразить их", — говорит Крамник.И такое оружие у России уже есть, подчеркивает он. Это так называемые дистанционно управляемые модули, которые еще с советского времени применяют на сухопутной технике. Оптико-электронные станции обнаруживают цели на удалении нескольких километров. Их можно установить и на корабли.Смертоносный "Одуванчик"Россия развивает и производство собственных БЭК. В конце января военно-промышленный холдинг KMZ сообщил о готовности к серийному выпуску морских дронов. Первую партию уже тестируют в зоне СВО.Рабочее название аппаратов — ББКН "Одуванчик". Аббревиатура расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер-носитель".Правда, атаковать украинские военные корабли им не придется: таковых просто не осталось. Эти системы развивают с прицелом на будущее, поясняет Крамник."Нам нужны аппараты, способные бороться с надводными кораблями противника, его судоходством, уничтожать цели в портах. Кроме того, требуются беспилотники-разведчики, умеющие обнаруживать как надводные, так и подводные цели", — отмечает он.Прямо сейчас дроны пригодятся в противоминной обороне. Неограниченное поле для применения — в подводной войне. Например, если подлодка сможет посылать впереди себя беспилотники, то ее поле зрения резко расширится.Безэкипажные системы неизбежно будут развиваться, уверен Крамник.К чему готовятся СШАЭто понимают и в США. Весной американский Корпус морской пехоты представил беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV) — не дрон-камикадзе, а "полуавтономное" ударно-разведывательное средство, вооруженное установкой с барражирующими боеприпасами, похожими на российские "Ланцеты". Корабль рассчитан на длительные маневры в открытом океане. Способен объединяться в "рой" с другими беспилотниками. При необходимости принимает на борт экипаж.Пентагон не скрывает: такое мобильное оружие рассчитано на борьбу с мощными ВМС Китая во время потенциального конфликта на Тихом океане.На фоне успехов морских беспилотных систем в околовоенном сообществе заговорили о закате эры больших кораблей. Однако Крамник с этим не согласен."Малый корабль уязвим точно так же, как и большой, при этом несет намного меньше оружия и радиоэлектронного оборудования. Не говоря уже о метеорологических ограничениях. Он просто не выйдет в море при плохой погоде", — указывает эксперт.Однако добавляет: вопрос вооружения и средств защиты больших кораблей стоило бы радикально пересмотреть уже сейчас.

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, нато