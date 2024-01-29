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В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов - РИА Новости, 29.01.2024
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09:21 29.01.2024 (обновлено: 09:36 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/oduvanchik-1924065560.html
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов - РИА Новости, 29.01.2024
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
Мощности военно-промышленного холдинга KMZ готовы для серийного производства в 2024 году первых в РФ безэкипажных катеров (морских дронов), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:21
2024-01-29T09:36
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мощности военно-промышленного холдинга KMZ готовы для серийного производства в 2024 году первых в РФ безэкипажных катеров (морских дронов), сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко. С этого года холдинг должен перейти на серийное производство морских дронов для Минобороны, первая опытная партия таких беспилотников уже проходит испытания в зоне СВО. "Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что серийное производство дронов начнется в случае положительных результатов их испытаний. Ранее Даниленко сообщил агентству, что рабочее название первых морских беспилотников - "ББКН "Одуванчик", расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер носитель". Такие дроны будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода более 200 километров, нести взрывчатку весом до 600 килограммов.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов

KMZ: мощности для серийного производства морских дронов типа "Одуванчик" готовы

© Холдинг ВПК KMZБезэкпипажный катер ББКН "Одуванчик"
Безэкпипажный катер ББКН Одуванчик
© Холдинг ВПК KMZ
Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик". Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мощности военно-промышленного холдинга KMZ готовы для серийного производства в 2024 году первых в РФ безэкипажных катеров (морских дронов), сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко.
С этого года холдинг должен перейти на серийное производство морских дронов для Минобороны, первая опытная партия таких беспилотников уже проходит испытания в зоне СВО.
© KMZБезэкипажный катер (морской дрон) типа "Одуванчик"
Безэкипажный катер (морской дрон) типа Одуванчик
© KMZ
Безэкипажный катер (морской дрон) типа "Одуванчик"
"Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов", - сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что серийное производство дронов начнется в случае положительных результатов их испытаний.
Ранее Даниленко сообщил агентству, что рабочее название первых морских беспилотников - "ББКН "Одуванчик", расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер носитель". Такие дроны будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода более 200 километров, нести взрывчатку весом до 600 килограммов.
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