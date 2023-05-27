https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html

Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства

Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства - РИА Новости, 27.05.2023

Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства

Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства, заявил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:07

2023-05-27T06:07

2023-05-27T14:36

вооруженные силы украины

турецкий поток

голубой поток

нато

киев

украина

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства, заявил РИА Новости осведомленный источник."Данные аппараты запускались (для атаки на российский корабль. — Прим. ред.) из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США", — сказал собеседник агентства.При этом целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки.Источник отметил, что сами дроны вряд ли были украинского производства. "Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, их профиль (с видео Минобороны России. — Прим. ред.) говорит об обратном", — заявил он. Собеседник агентства пояснил, что внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой.Это, по его словам, свидетельствует о том, что Киеву для атак и провокаций в Черном море передали "незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства". Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая "большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах Мирового океана", указал собеседник агентства. Выбранное же место атаки говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта, выразил уверенность он."Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии", — подчеркнул источник.Масштабная накачка Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам, по словам собеседника агентства, все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Москвой "с самыми негативными последствиями для его членов".В среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В пятницу корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.

https://ria.ru/20230527/mariupol-1874479726.html

https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874360580.html

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вооруженные силы украины, турецкий поток, голубой поток, нато, киев, украина, россия