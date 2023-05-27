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Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 27.05.2023 (обновлено: 14:36 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html
Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства
Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства - РИА Новости, 27.05.2023
Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства
Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства, заявил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T06:07
2023-05-27T14:36
вооруженные силы украины
турецкий поток
голубой поток
нато
киев
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства, заявил РИА Новости осведомленный источник.&quot;Данные аппараты запускались (для атаки на российский корабль. — Прим. ред.) из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США&quot;, — сказал собеседник агентства.При этом целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки.Источник отметил, что сами дроны вряд ли были украинского производства. "Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, их профиль (с видео Минобороны России. — Прим. ред.) говорит об обратном", — заявил он. Собеседник агентства пояснил, что внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой.Это, по его словам, свидетельствует о том, что Киеву для атак и провокаций в Черном море передали "незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства". Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая "большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах Мирового океана", указал собеседник агентства. Выбранное же место атаки говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта, выразил уверенность он.&quot;Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии&quot;, — подчеркнул источник.Масштабная накачка Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам, по словам собеседника агентства, все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Москвой "с самыми негативными последствиями для его членов".В среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В пятницу корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.
https://ria.ru/20230527/mariupol-1874479726.html
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874360580.html
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вооруженные силы украины, турецкий поток, голубой поток, нато, киев, украина, россия
Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Голубой поток, НАТО, Киев, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Источник: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства

Корабль "Иван Хурс" атаковали дроны западного производства, управляемые с помощью Starlink

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСредний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс"
Средний разведывательный корабль проекта 18280 Иван Хурс - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства, заявил РИА Новости осведомленный источник.
«

"Данные аппараты запускались (для атаки на российский корабль. — Прим. ред.) из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США", — сказал собеседник агентства.

При этом целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки.
Источник отметил, что сами дроны вряд ли были украинского производства.
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Источник: ВСУ выпустили по "Азовстали" в Мариуполе ракеты Storm Shadow
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"Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, их профиль (с видео Минобороны России. — Прим. ред.) говорит об обратном", — заявил он.
Собеседник агентства пояснил, что внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой.
Это, по его словам, свидетельствует о том, что Киеву для атак и провокаций в Черном море передали "незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства". Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая "большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах Мирового океана", указал собеседник агентства.
Выбранное же место атаки говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта, выразил уверенность он.
«

"Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии", — подчеркнул источник.

Масштабная накачка Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам, по словам собеседника агентства, все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Москвой "с самыми негативными последствиями для его членов".
В среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В пятницу корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.
Минобороны о перехваченных ракетах ВСУ и потерях противника - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТурецкий потокГолубой потокНАТОКиевУкраинаРоссия
 
 
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