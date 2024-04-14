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Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева - РИА Новости, 14.04.2024
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08:00 14.04.2024 (обновлено: 08:01 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html
Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева
Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева - РИА Новости, 14.04.2024
Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева
Необычный ударный морской дрон обнаружили у берегов Румынии. Элементы конструкции — американские и советские. О принадлежности беспилотника, а также о том, для... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:00
2024-04-14T08:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
технологии
безопасность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Необычный ударный морской дрон обнаружили у берегов Румынии. Элементы конструкции — американские и советские. О принадлежности беспилотника, а также о том, для чего он предназначен, можно судить лишь по косвенным признакам.Гость из АлабамыТретьего апреля румынское поисково-спасательное судно Artemis в 20 милях к востоку от Тузлы заметило перевернутое плавсредство. Военные специалисты установили, что это морской ударный беспилотник.Основа — жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом. Изготовлена компанией Silver Ships в Алабаме. Обычно такие поставляют для пожарно-спасательных работ. Сохранились следы оригинальной ярко-оранжевой отделки, поверх которой нанесли серую краску.Длина с подвесными моторами — 9,5 метра. Это почти вдвое больше, чем у беспилотников-камикадзе Magura и Sea Baby, которые применялись Украиной против кораблей Черноморского флота и Крымского моста. Такие габариты делают судно заметным издалека, а значит, уязвимым. Но этот недостаток может компенсироваться мощью его вооружения, отмечают в Naval News.Чей дронНа деревянной раме “грубой выделки” была установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 “Термит” (по классификации НАТО “Стикс”). Взрывчатого вещества — около 500 килограммов.Для сравнения: у американской ПКР “Гарпун”, которая есть на вооружении ВСУ, — 225, у ПКР “Нептун” украинского производства — всего 150.При этом Magura берет на борт 320 килограммов груза, а Sea Baby, который атаковал мост, целых 800.Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник, однако большинство экспертов считают его украинским. Naval News пишет, что “Термиты” есть у обеих сторон конфликта. Впрочем, известно, что производитель лодок из Алабамы Silver Ships поставлял продукцию Киеву — правда, какую именно, не уточнялось. Кроме того, судно управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink, как и другие украинские ударные дроны.Как бы то ни было, свои тайны загадочное оружие унесет в морскую могилу. Пятого апреля румынские военные дистанционно уничтожили лодку на полигоне "Капу-Мидия" в 14 километрах от Констанцы.Не только таранСтранная находка приоткрыла завесу тайны над военными разработками Киева. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. Относится ли найденный в Румынии безэкипажный катер к последним образцам или же, наоборот, это один из ранних и неудачных — неясно. Очевидно, концепция та же, что у “Магуры”: управляемый посредством “Старлинка” брандер, который должен таранить корабли или другие объекты.На Украине не раз говорили о подобных системах. Так, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* заявлял о планах установить на дрон Magura V5 ударные средства, в том числе ПВО.Война дроновОтметим, что ставку на дроны делает Корпус морской пехоты США. Годом ранее публике показали беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV). Основной вид вооружений — барражирующий боеприпас Hero-120 (вроде российского “Ланцета”). С его помощью планируют наносить урон боевым кораблям потенциального противника — например, выводить из строя системы связи. А вот потопить большие суда вряд ли удастся.В России также разрабатывают ударные морские беспилотные системы, однако куда более актуальные. Другая задача: научиться с ними бороться. Эксперты предлагают оснащать корабли дистанционно управляемыми боевыми модулями, которые уже сегодня устанавливают на сухопутную технику.Кроме того, российский флот тренируется в выявлении и истреблении безэкипажных катеров “воздушными” беспилотниками-камикадзе с видом от первого лица (FPV) и осколочно-боевой частью.Аналитики сходятся в одном: в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Технологии, Безопасность
Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева

Naval News: найденный у берегов Румынии морской дрон оставил вопросы у экспертов

© Фото : ARSVOMМорской дрон, найденный у берегов Румынии
Морской дрон, найденный у берегов Румынии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : ARSVOM
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Необычный ударный морской дрон обнаружили у берегов Румынии. Элементы конструкции — американские и советские. О принадлежности беспилотника, а также о том, для чего он предназначен, можно судить лишь по косвенным признакам.

Гость из Алабамы

Третьего апреля румынское поисково-спасательное судно Artemis в 20 милях к востоку от Тузлы заметило перевернутое плавсредство. Военные специалисты установили, что это морской ударный беспилотник.
Основа — жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом. Изготовлена компанией Silver Ships в Алабаме. Обычно такие поставляют для пожарно-спасательных работ. Сохранились следы оригинальной ярко-оранжевой отделки, поверх которой нанесли серую краску.
© Фото : ARSVOMМорской дрон, найденный у берегов Румынии
Морской дрон, найденный у берегов Румынии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : ARSVOM
Морской дрон, найденный у берегов Румынии
Длина с подвесными моторами — 9,5 метра. Это почти вдвое больше, чем у беспилотников-камикадзе Magura и Sea Baby, которые применялись Украиной против кораблей Черноморского флота и Крымского моста. Такие габариты делают судно заметным издалека, а значит, уязвимым. Но этот недостаток может компенсироваться мощью его вооружения, отмечают в Naval News.

Чей дрон

На деревянной раме “грубой выделки” была установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 “Термит” (по классификации НАТО “Стикс”). Взрывчатого вещества — около 500 килограммов.
Для сравнения: у американской ПКР “Гарпун”, которая есть на вооружении ВСУ, — 225, у ПКР “Нептун” украинского производства — всего 150.
При этом Magura берет на борт 320 килограммов груза, а Sea Baby, который атаковал мост, целых 800.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский морской дрон "Авдеевка"
Украинский морской дрон Авдеевка - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский морской дрон "Авдеевка"
Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник, однако большинство экспертов считают его украинским. Naval News пишет, что “Термиты” есть у обеих сторон конфликта. Впрочем, известно, что производитель лодок из Алабамы Silver Ships поставлял продукцию Киеву — правда, какую именно, не уточнялось. Кроме того, судно управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink, как и другие украинские ударные дроны.
Как бы то ни было, свои тайны загадочное оружие унесет в морскую могилу. Пятого апреля румынские военные дистанционно уничтожили лодку на полигоне "Капу-Мидия" в 14 километрах от Констанцы.

Не только таран

Странная находка приоткрыла завесу тайны над военными разработками Киева. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. Относится ли найденный в Румынии безэкипажный катер к последним образцам или же, наоборот, это один из ранних и неудачных — неясно. Очевидно, концепция та же, что у “Магуры”: управляемый посредством “Старлинка” брандер, который должен таранить корабли или другие объекты.
На Украине не раз говорили о подобных системах. Так, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* заявлял о планах установить на дрон Magura V5 ударные средства, в том числе ПВО.

Война дронов

Отметим, что ставку на дроны делает Корпус морской пехоты США. Годом ранее публике показали беспилотное надводное судно большой дальности (LRUSV). Основной вид вооружений — барражирующий боеприпас Hero-120 (вроде российского “Ланцета”). С его помощью планируют наносить урон боевым кораблям потенциального противника — например, выводить из строя системы связи. А вот потопить большие суда вряд ли удастся.
В России также разрабатывают ударные морские беспилотные системы, однако куда более актуальные. Другая задача: научиться с ними бороться. Эксперты предлагают оснащать корабли дистанционно управляемыми боевыми модулями, которые уже сегодня устанавливают на сухопутную технику.
Украинский морской беспилотник Magura V5 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Угроза с моря. Россия ищет средства борьбы с новейшим оружием
21 февраля, 08:00
Кроме того, российский флот тренируется в выявлении и истреблении безэкипажных катеров “воздушными” беспилотниками-камикадзе с видом от первого лица (FPV) и осколочно-боевой частью.
Аналитики сходятся в одном: в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТехнологииБезопасность
 
 
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