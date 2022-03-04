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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/sagaydachnyy-1776452196.html
Российский адмирал считает, что "Гетман Сагайдачный" утрачен безвозвратно
Российский адмирал считает, что "Гетман Сагайдачный" утрачен безвозвратно - РИА Новости, 04.03.2022
Российский адмирал считает, что "Гетман Сагайдачный" утрачен безвозвратно
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" был подтоплен, чтобы блокировать фарватер и Россия не смогла его использовать, но восстановлению он уже... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:47
2022-03-04T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
военно-морские силы украины
гетман сагайдачный (фрегат)
россия
черноморский флот вмф россии
виктор кравченко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" был подтоплен, чтобы блокировать фарватер и Россия не смогла его использовать, но восстановлению он уже практически не подлежит, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.Накануне украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что фрегат "Гетман Сагайдачный" подтоплен в порту Николаева, потому что "так надо", украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем."Решение притопить флагман ВМСУ преследует несколько целей: чтобы он не достался России и затруднить проход кораблей Черноморского флота к Николаеву", - сказал Кравченко.Он подчеркнул, что поднять и восстановить корабль Украине уже будет не под силу. "Судостроительные и судоремонтные мощности Украины настолько скудны, что говорить о поднятии корабля и тем более о его восстановлении своими силами не приходится. Фактически это уничтожение корабля", - сказал адмирал. По его словам, поднятие и ремонт фрегата может сделать только Россия, однако с учетом того, что кораблю уже почти 30 лет, вряд ли это будет целесообразно.По данным украинских СМИ, фрегат подтопили в первый день российской операции на Украине, он находился на ремонте, вооружение с него демонтировано. Корабль был построен в 1993 году. В январе 2022 года госконцерн "Укроборонпром" сообщил о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220117/flot-1768232548.html
https://ria.ru/20220304/podtoplenie-1776397069.html
https://ria.ru/20220302/sudokhodstvo-1776003324.html
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в мире, украина, военно-морские силы украины, гетман сагайдачный (фрегат), россия, черноморский флот вмф россии, виктор кравченко, ситуация в днр и лнр
11:47 04.03.2022
 
Российский адмирал считает, что "Гетман Сагайдачный" утрачен безвозвратно

Экс-командующий ЧФ РФ Кравченко: "Гетман Сагайдачный" восстановлению не подлежит

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Гетман Сагайдачный" на учениях в Одессе. 2019 год
Гетман Сагайдачный на учениях в Одессе. 2019 год - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Гетман Сагайдачный" на учениях в Одессе. 2019 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" был подтоплен, чтобы блокировать фарватер и Россия не смогла его использовать, но восстановлению он уже практически не подлежит, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Накануне украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что фрегат "Гетман Сагайдачный" подтоплен в порту Николаева, потому что "так надо", украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем.
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 Подолье - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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Защищаться нечем: на Украине заявили о развале собственного флота
"Решение притопить флагман ВМСУ преследует несколько целей: чтобы он не достался России и затруднить проход кораблей Черноморского флота к Николаеву", - сказал Кравченко.
Он подчеркнул, что поднять и восстановить корабль Украине уже будет не под силу. "Судостроительные и судоремонтные мощности Украины настолько скудны, что говорить о поднятии корабля и тем более о его восстановлении своими силами не приходится. Фактически это уничтожение корабля", - сказал адмирал. По его словам, поднятие и ремонт фрегата может сделать только Россия, однако с учетом того, что кораблю уже почти 30 лет, вряд ли это будет целесообразно.
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 02:44
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева
По данным украинских СМИ, фрегат подтопили в первый день российской операции на Украине, он находился на ремонте, вооружение с него демонтировано. Корабль был построен в 1993 году. В январе 2022 года госконцерн "Укроборонпром" сообщил о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Катера ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВоенно-морские силы УкраиныГетман Сагайдачный (фрегат)РоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииВиктор КравченкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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