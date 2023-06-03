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На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 03.06.2023 (обновлено: 04:49 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/korabl-1875899226.html
На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля
На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля - РИА Новости, 03.06.2023
На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля
На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:36
2023-06-03T04:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
одесса
военно-морские силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко".В тексте обращения говорится о гибели 29 мая "в акватории Черного моря" в результате удара ракетами и дронами старшины 2 статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который защищал "портовую инфраструктуру". Автор петиции выступила с просьбой присвоить ему звание героя Украины. При этом 30 мая на сайте Зеленского был опубликован указ о награждении украинских военных, в этом списке указано, что моряка посмертно наградили орденом "За мужество".Автор петиции также сообщила в соцсетях, что Лазарев погиб в ночь с 28 на 29 мая при защите "города-миллионика". По данным из открытых источников, номер в\ч A3045 в украинских ВМС был присвоен "Юрию Олефиренко", ранее корабль назывался "Кировоград" и имел номер в\ч A0199.Об уничтожении "Юрия Олефиренко" Минобороны России сообщило 31 мая. Как отмечалось в сводке, украинский корабль был уничтожен 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. Официально Киев не признал потерю "Олефиренко".
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в мире, украина, владимир зеленский, одесса, военно-морские силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Одесса, Военно-морские силы Украины, Воздушно-космические силы России
На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля

На сайте Зеленского появилась петиция о награждении погибшего с корабля "Юрий Олефиренко"

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкУкраинский десантный корабль "Юрий Олефиренко"
Украинский десантный корабль Юрий Олефиренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко".
В тексте обращения говорится о гибели 29 мая "в акватории Черного моря" в результате удара ракетами и дронами старшины 2 статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который защищал "портовую инфраструктуру". Автор петиции выступила с просьбой присвоить ему звание героя Украины. При этом 30 мая на сайте Зеленского был опубликован указ о награждении украинских военных, в этом списке указано, что моряка посмертно наградили орденом "За мужество".
Автор петиции также сообщила в соцсетях, что Лазарев погиб в ночь с 28 на 29 мая при защите "города-миллионика". По данным из открытых источников, номер в\ч A3045 в украинских ВМС был присвоен "Юрию Олефиренко", ранее корабль назывался "Кировоград" и имел номер в\ч A0199.
Об уничтожении "Юрия Олефиренко" Минобороны России сообщило 31 мая. Как отмечалось в сводке, украинский корабль был уничтожен 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. Официально Киев не признал потерю "Олефиренко".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийОдессаВоенно-морские силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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