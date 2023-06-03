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На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля

На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля - РИА Новости, 03.06.2023

На Украине проговорились о гибели последнего боевого корабля

На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T04:36

2023-06-03T04:36

2023-06-03T04:49

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военно-морские силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко".В тексте обращения говорится о гибели 29 мая "в акватории Черного моря" в результате удара ракетами и дронами старшины 2 статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который защищал "портовую инфраструктуру". Автор петиции выступила с просьбой присвоить ему звание героя Украины. При этом 30 мая на сайте Зеленского был опубликован указ о награждении украинских военных, в этом списке указано, что моряка посмертно наградили орденом "За мужество".Автор петиции также сообщила в соцсетях, что Лазарев погиб в ночь с 28 на 29 мая при защите "города-миллионика". По данным из открытых источников, номер в\ч A3045 в украинских ВМС был присвоен "Юрию Олефиренко", ранее корабль назывался "Кировоград" и имел номер в\ч A0199.Об уничтожении "Юрия Олефиренко" Минобороны России сообщило 31 мая. Как отмечалось в сводке, украинский корабль был уничтожен 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. Официально Киев не признал потерю "Олефиренко".

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