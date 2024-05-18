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"Огромные проблемы для США". В море заметили загадочный объект - РИА Новости, 18.05.2024
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08:00 18.05.2024 (обновлено: 08:02 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vms-1946475046.html
"Огромные проблемы для США". В море заметили загадочный объект
"Огромные проблемы для США". В море заметили загадочный объект - РИА Новости, 18.05.2024
"Огромные проблемы для США". В море заметили загадочный объект
У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. До этого о ней лишь ходили слухи. Изучив доступные данные, западные военные аналитики... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:00
2024-05-18T08:02
китай
далянь
ляонин
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Захар Андреев. У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. До этого о ней лишь ходили слухи. Изучив доступные данные, западные военные аналитики пришли к неутешительному выводу.Поразительное сходствоЕдинственный источник информации о новинке — размытые фотографии из соцсетей. На снимках — судно “размером с фрегат” без опознавательных знаков.Впервые изделие “засветилось” в ноябре 2023-го, когда стояло на верфи недалеко от китайского города Далянь (провинция Ляонин на северо-востоке страны). Тогда военный эксперт Том Шугарт рассчитал размеры судна: длина 97 метров, ширина 14 метров. Приблизительное водоизмещение — от двух до трех тысяч тонн.The Aviationist отмечает “поразительное сходство” с шведскими корветами-невидимками класса Visby. Корпус выполнен в виде комбинации плоских поверхностей, которые расположены под разными углами. Нет крупных антенн, за счет чего снижается заметность корабля для инфракрасных, акустических, гидроактустических, радиолокационных и некоторых других датчиков, объясняет Defence Blog.На носу — скрытая пушка. На ноябрьских фото видна крышка пусковой установки, расположенной перед надстройкой.Мощнее в 200 разОстальное — загадка. Не ясно даже, для кого построен корабль — для ВМФ НОАК или иностранного заказчика. Однако разработка укладывается в военно-морскую концепцию Пекина, который, судя по всему, делает ставку на средние и малые суда, оснащенные мощными датчиками, радарами, а также управляемыми зенитными и противокорабельными ракетами.Такие конструкции будут полезны в прибрежных зонах — то есть, в районе многочисленных спорных островов Южно-Китайского моря, пишет The Aviationist.Не исключено, что новая разработка заменит основные китайские корветы “тип 056”, производство которых все еще продолжается. По мнению же эксперта по китайскому вооружению Андреаса Рупрехта, перед нами — "комплексная испытательная платформа".Как пишет The War Zone, важны не столько боевые возможности нового корабля, сколько скорость, с которой его построили.“То, насколько быстро продвигаются работы, говорит о масштабах судостроительных мощностей Китая, что представляет огромные проблемы даже для самых хорошо оснащенных конкурентов, в первую очередь для Соединенных Штатов”, — признает американское издание.Ранее стало известно, что судостроительные мощности КНР более чем в 200 раз превышают мощности США.Первый дрононосецТаинственный корвет-невидимка — не единственная китайская военно-морская новинка, о которой стало известно в последний месяц.В конце апреля приступил к ходовым испытаниям новейший китайский авианосец "Фуцзянь". Специалисты называют его “следующим шагом” в развитии военно-морской авиации страны. Если прежде судостроители КНР скорее повторяли достижения советской школы, то теперь вышли на новый уровень. Так, на корабле впервые установлена катапульта, как на американских образцах.Есть и принципиально новые разработки. На верфи на реке Янцзы замечено еще одно судно с полетной палубой, которое, однако, по размерам значительно уступает обычным авианосцам. Западные эксперты сделали вывод, что новый корабль — первый в мире специализированный перевозчик дронов, пишет Naval News.Впрочем, это не единственная версия. На той же верфи возводят полноразмерные макеты кораблей потенциального противника, в том числе американские авианосцы. Необычное судно может быть одним из них — или его частью.Как бы то ни было, истинное назначение загадочных китайских объектов скоро прояснится: судостроители Поднебесной вводят корабли в строй очень быстро.
https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html
китай
далянь
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РИА Новости
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5
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китай, далянь, ляонин, народно-освободительная армия китая
Китай, Далянь, Ляонин, Народно-освободительная армия Китая
"Огромные проблемы для США". В море заметили загадочный объект

The War Zone: скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы для США

© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus CastanedaВоеннослужащий ВМС США на эсминце USS John S. McCain в Тайваньском проливе
Военнослужащий ВМС США на эсминце USS John S. McCain в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая РИА Новости, Захар Андреев. У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. До этого о ней лишь ходили слухи. Изучив доступные данные, западные военные аналитики пришли к неутешительному выводу.

Поразительное сходство

Единственный источник информации о новинке — размытые фотографии из соцсетей. На снимках — судно “размером с фрегат” без опознавательных знаков.
Впервые изделие “засветилось” в ноябре 2023-го, когда стояло на верфи недалеко от китайского города Далянь (провинция Ляонин на северо-востоке страны). Тогда военный эксперт Том Шугарт рассчитал размеры судна: длина 97 метров, ширина 14 метров. Приблизительное водоизмещение — от двух до трех тысяч тонн.
The Aviationist отмечает “поразительное сходство” с шведскими корветами-невидимками класса Visby. Корпус выполнен в виде комбинации плоских поверхностей, которые расположены под разными углами. Нет крупных антенн, за счет чего снижается заметность корабля для инфракрасных, акустических, гидроактустических, радиолокационных и некоторых других датчиков, объясняет Defence Blog.
На носу — скрытая пушка. На ноябрьских фото видна крышка пусковой установки, расположенной перед надстройкой.

Мощнее в 200 раз

Остальное — загадка. Не ясно даже, для кого построен корабль — для ВМФ НОАК или иностранного заказчика. Однако разработка укладывается в военно-морскую концепцию Пекина, который, судя по всему, делает ставку на средние и малые суда, оснащенные мощными датчиками, радарами, а также управляемыми зенитными и противокорабельными ракетами.
Такие конструкции будут полезны в прибрежных зонах — то есть, в районе многочисленных спорных островов Южно-Китайского моря, пишет The Aviationist.
Не исключено, что новая разработка заменит основные китайские корветы “тип 056”, производство которых все еще продолжается. По мнению же эксперта по китайскому вооружению Андреаса Рупрехта, перед нами — "комплексная испытательная платформа".
© AFP 2024 / Mark SchiefelbeinМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту военного корабля
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту военного корабля - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AFP 2024 / Mark Schiefelbein
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту военного корабля
Как пишет The War Zone, важны не столько боевые возможности нового корабля, сколько скорость, с которой его построили.
“То, насколько быстро продвигаются работы, говорит о масштабах судостроительных мощностей Китая, что представляет огромные проблемы даже для самых хорошо оснащенных конкурентов, в первую очередь для Соединенных Штатов”, — признает американское издание.
Ранее стало известно, что судостроительные мощности КНР более чем в 200 раз превышают мощности США.

Первый дрононосец

Таинственный корвет-невидимка — не единственная китайская военно-морская новинка, о которой стало известно в последний месяц.
В конце апреля приступил к ходовым испытаниям новейший китайский авианосец "Фуцзянь". Специалисты называют его “следующим шагом” в развитии военно-морской авиации страны. Если прежде судостроители КНР скорее повторяли достижения советской школы, то теперь вышли на новый уровень. Так, на корабле впервые установлена катапульта, как на американских образцах.
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Загадочная находка в Черном море раскрывает военные планы Киева
14 апреля, 08:00
Есть и принципиально новые разработки. На верфи на реке Янцзы замечено еще одно судно с полетной палубой, которое, однако, по размерам значительно уступает обычным авианосцам. Западные эксперты сделали вывод, что новый корабль — первый в мире специализированный перевозчик дронов, пишет Naval News.
Впрочем, это не единственная версия. На той же верфи возводят полноразмерные макеты кораблей потенциального противника, в том числе американские авианосцы. Необычное судно может быть одним из них — или его частью.
Как бы то ни было, истинное назначение загадочных китайских объектов скоро прояснится: судостроители Поднебесной вводят корабли в строй очень быстро.
 
КитайДаляньЛяонинНародно-освободительная армия Китая
 
 
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