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В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя
Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:18
2024-05-29T10:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем поставляли в ночные "наливайки" Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сотрудники экономической полиции в ходе операции "Алкоголь" в Тосненском районе Ленобласти выявили две локации по изготовлению суррогатного алкоголя. "В поселке Ульяновка... в гаражном ангаре оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам", – рассказали в ГУМВД. Аналогичный кустарный цех полицейские ликвидировали на территории гаражного кооператива в поселке Тельмана. Здесь помимо оборудования нашли более 1 тысячи литров готового суррогатного алкоголя в канистрах, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с "водкой", упакованной в коробки. По данным полиции, алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых точек Петербурга, которые занимаются ночной продажей алкоголя под вывеской так называемых наливаек. "Обнаруженная контрафактная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html
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Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя
Полиция накрыла цеха по производству суррогата для "наливаек" Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем поставляли в ночные "наливайки" Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сотрудники экономической полиции в ходе операции "Алкоголь" в Тосненском районе Ленобласти выявили две локации по изготовлению суррогатного алкоголя.
"В поселке Ульяновка... в гаражном ангаре оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам", – рассказали в ГУМВД.
Аналогичный кустарный цех полицейские ликвидировали на территории гаражного кооператива в поселке Тельмана. Здесь помимо оборудования нашли более 1 тысячи литров готового суррогатного алкоголя в канистрах, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с "водкой", упакованной в коробки.
По данным полиции, алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых точек Петербурга, которые занимаются ночной продажей алкоголя под вывеской так называемых наливаек.
"Обнаруженная контрафактная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке МВД.