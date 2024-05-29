Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/surrogat-1949064469.html
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя
Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:18
2024-05-29T10:18
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем поставляли в ночные "наливайки" Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сотрудники экономической полиции в ходе операции "Алкоголь" в Тосненском районе Ленобласти выявили две локации по изготовлению суррогатного алкоголя. "В поселке Ульяновка... в гаражном ангаре оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам", – рассказали в ГУМВД. Аналогичный кустарный цех полицейские ликвидировали на территории гаражного кооператива в поселке Тельмана. Здесь помимо оборудования нашли более 1 тысячи литров готового суррогатного алкоголя в канистрах, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с "водкой", упакованной в коробки. По данным полиции, алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых точек Петербурга, которые занимаются ночной продажей алкоголя под вывеской так называемых наливаек. "Обнаруженная контрафактная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html
https://ria.ru/20231228/metanol-1918760673.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, ленинградская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области ликвидировали два цеха по производству алкоголя

Полиция накрыла цеха по производству суррогата для "наливаек" Петербурга

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Полиция ликвидировала два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где в гаражах спирт смешивали с водой и красителями, а затем поставляли в ночные "наливайки" Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сотрудники экономической полиции в ходе операции "Алкоголь" в Тосненском районе Ленобласти выявили две локации по изготовлению суррогатного алкоголя.
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам
11 марта, 15:18
"В поселке Ульяновка... в гаражном ангаре оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам", – рассказали в ГУМВД.
Аналогичный кустарный цех полицейские ликвидировали на территории гаражного кооператива в поселке Тельмана. Здесь помимо оборудования нашли более 1 тысячи литров готового суррогатного алкоголя в канистрах, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с "водкой", упакованной в коробки.
По данным полиции, алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых точек Петербурга, которые занимаются ночной продажей алкоголя под вывеской так называемых наливаек.
"Обнаруженная контрафактная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке МВД.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола
28 декабря 2023, 14:10
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала