Рейтинг@Mail.ru
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.05.2024 (обновлено: 17:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне - РИА Новости, 27.05.2024
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
"Третья мировая война начнется 18 июня 2024 года", — такое предсказание распространили на днях многие западные СМИ, ссылаясь на очередное пророчество очередного РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:00
2024-05-27T17:58
аналитика
россия
сша
европа
евросоюз
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948578982_0:37:3568:2044_1920x0_80_0_0_3fe834b55fce867c8c0901632803899e.jpg
"Третья мировая война начнется 18 июня 2024 года", — такое предсказание распространили на днях многие западные СМИ, ссылаясь на очередное пророчество очередного "нового Нострадамуса". В принципе, ничего необычного — во все времена появляются подобные предсказания различных лжепророков. И уж разговоров об угрозе возникновения мировой войны за последнее время мы наслышались немало.Но есть одно существенное отличие дня сегодняшнего от предыдущих: если раньше рассуждения о третьей мировой войне преподносились именно как угроза, то теперь все чаще данная тема обсуждается обыденно, как что-то тривиальное, неизбежное, неприятное, но в общем-то терпимое явление. То есть западным бюргерам активно вкладывают в головы идею о том, что нужно заранее подготовиться к глобальному конфликту, без которого все равно никак не обойтись. И наверняка неслучайно очередное предсказание о дате начала войны совпало с вполне обыденным призывом британского правительственного сайта к своим гражданам заранее запастись консервами, свечами, батарейками "на случай чрезвычайной ситуации". Такова новая обыденность на Западе.Вот и Дональд Трамп, на днях выступая на предвыборном митинге, заявил о том, что "в ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну". Ну, он-то как раз пытается сказать, что это нужно предотвратить и не допускать дальнейшей эскалации. Однако масса заявлений и статей западной публики сводится именно к навязыванию мнения о том, что нам все равно не уйти никуда от глобального конфликта.К примеру, британские консерваторы, объявив парламентские выборы, сразу запустили предвыборную Кампанию Страха, доказывая, что они лучше справятся с ситуацией, чем лейбористы, когда (даже не если) начнется мировая война. К примеру, чего только стоит заголовок The Daily Telegraph: "Это могут быть последние выборы перед следующей мировой войной". Британцам буднично за завтраком сообщают, что война — это уже фактически дело решенное. Вопрос лишь в сроках. В эфирах национальных телеканалов эксперты различных мастей обсуждают вероятность прямого военного столкновения с Россией. А некоторые открыто к этому и призывают. Разве не безумием является недавний призыв бывшего генсека НАТО и премьера Дании Андерса Расмуссена "вскрыть блеф Путина" и начать сбивать российские ракеты над Украиной непосредственно с территории стран НАТО? Неудивительно, что эту безумную идею сразу же подхватил глава украинского режима Владимир Зеленский, давно мечтающий втянуть западные страны в прямое боестолкновение с Россией. И первым официально откликнулся МИД Польши, который с серьезным видом заявил, что "рассматривает этот вопрос". Вот и прямая дорога к третьей мировой!Само собой, все эти регулярные рассуждения сказываются на общественном мнении. Еще пять лет назад 27% британцев считали маловероятной возможность новой мировой войны в ближайшие 20 лет, а теперь таковых — всего 16%. Больше половины (53%) британцев полагают, что глобальный конфликт начнется в ближайшие пять-десять лет. Причем 80% уверены, что в этом случае им придется воевать именно с Россией, а 64% — с Китаем.Американцы еще больше уверены в скором начале мировой войны — 61%. Правда, там примерно одинаково оценивают шансы войны с Россией и с Китаем (72% и 69% соответственно). Причем меньше половины американских граждан (45%) верят в победу западной коалиции против объединенных России и Китая.Дабы еще больше сделать обыденной глобальную войну, некоторые западные СМИ уже начали раскрутку идеи о том, что она уже идет. К примеру, The Hill с пеной у рта доказывает, что Джо Байден "уже проигрывает третью мировую войну". Из чего у обывателя хочешь не хочешь начинает складываться устойчивое мнение: "Раз мировая война уже идет, а я почти не почувствовал последствий, то не так уж она страшна, как нас ею пугали. Надо бы только пару консервных банок да батарейки докупить на всякий случай — и проблем не будет".Неудивительно, что значительная группа европейских ученых, политологов, экспертов на днях на страницах итальянской прессы выступила с призывом срочно начинать мирные переговоры с Россией по Украине ввиду появления все более явственных очертаний грядущей катастрофы. Профессора пишут о невероятно высоком риске возникновения боевых действий между Россией и НАТО с применением ядерного оружия.То есть не все в Европе, как Расмуссен, готовы "брать на слабо" Россию, проверяя нашу способность и готовность отразить агрессию. Это обнадеживало бы, если бы редкие здравые голоса не тонули в потоке каждодневного раскручивания вооруженного и идейного противостояния. Чем больше западного обывателя пугают мировой войной, тем сильнее он свыкается с мыслью о ее неизбежности и тем больший риск совершения кем-нибудь на Западе авантюрного шага (вроде "А давайте-ка вскроем блеф Кремля!"), за которым — катастрофа.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
россия
сша
европа
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948578982_430:0:3155:2044_1920x0_80_0_0_8d8b3bcad0b1c8b7d65043ebbbf311c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, сша, европа, евросоюз, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, мид польши, нато, китай
Аналитика, Россия, США, Европа, Евросоюз, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, МИД Польши, НАТО, Китай

Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
"Третья мировая война начнется 18 июня 2024 года", — такое предсказание распространили на днях многие западные СМИ, ссылаясь на очередное пророчество очередного "нового Нострадамуса". В принципе, ничего необычного — во все времена появляются подобные предсказания различных лжепророков. И уж разговоров об угрозе возникновения мировой войны за последнее время мы наслышались немало.
Но есть одно существенное отличие дня сегодняшнего от предыдущих: если раньше рассуждения о третьей мировой войне преподносились именно как угроза, то теперь все чаще данная тема обсуждается обыденно, как что-то тривиальное, неизбежное, неприятное, но в общем-то терпимое явление. То есть западным бюргерам активно вкладывают в головы идею о том, что нужно заранее подготовиться к глобальному конфликту, без которого все равно никак не обойтись. И наверняка неслучайно очередное предсказание о дате начала войны совпало с вполне обыденным призывом британского правительственного сайта к своим гражданам заранее запастись консервами, свечами, батарейками "на случай чрезвычайной ситуации". Такова новая обыденность на Западе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
Вот и Дональд Трамп, на днях выступая на предвыборном митинге, заявил о том, что "в ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну". Ну, он-то как раз пытается сказать, что это нужно предотвратить и не допускать дальнейшей эскалации. Однако масса заявлений и статей западной публики сводится именно к навязыванию мнения о том, что нам все равно не уйти никуда от глобального конфликта.
К примеру, британские консерваторы, объявив парламентские выборы, сразу запустили предвыборную Кампанию Страха, доказывая, что они лучше справятся с ситуацией, чем лейбористы, когда (даже не если) начнется мировая война. К примеру, чего только стоит заголовок The Daily Telegraph: "Это могут быть последние выборы перед следующей мировой войной". Британцам буднично за завтраком сообщают, что война — это уже фактически дело решенное. Вопрос лишь в сроках. В эфирах национальных телеканалов эксперты различных мастей обсуждают вероятность прямого военного столкновения с Россией. А некоторые открыто к этому и призывают.
Разве не безумием является недавний призыв бывшего генсека НАТО и премьера Дании Андерса Расмуссена "вскрыть блеф Путина" и начать сбивать российские ракеты над Украиной непосредственно с территории стран НАТО? Неудивительно, что эту безумную идею сразу же подхватил глава украинского режима Владимир Зеленский, давно мечтающий втянуть западные страны в прямое боестолкновение с Россией. И первым официально откликнулся МИД Польши, который с серьезным видом заявил, что "рассматривает этот вопрос". Вот и прямая дорога к третьей мировой!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
Само собой, все эти регулярные рассуждения сказываются на общественном мнении. Еще пять лет назад 27% британцев считали маловероятной возможность новой мировой войны в ближайшие 20 лет, а теперь таковых — всего 16%. Больше половины (53%) британцев полагают, что глобальный конфликт начнется в ближайшие пять-десять лет. Причем 80% уверены, что в этом случае им придется воевать именно с Россией, а 64% — с Китаем.
Американцы еще больше уверены в скором начале мировой войны — 61%. Правда, там примерно одинаково оценивают шансы войны с Россией и с Китаем (72% и 69% соответственно). Причем меньше половины американских граждан (45%) верят в победу западной коалиции против объединенных России и Китая.
Дабы еще больше сделать обыденной глобальную войну, некоторые западные СМИ уже начали раскрутку идеи о том, что она уже идет. К примеру, The Hill с пеной у рта доказывает, что Джо Байден "уже проигрывает третью мировую войну". Из чего у обывателя хочешь не хочешь начинает складываться устойчивое мнение: "Раз мировая война уже идет, а я почти не почувствовал последствий, то не так уж она страшна, как нас ею пугали. Надо бы только пару консервных банок да батарейки докупить на всякий случай — и проблем не будет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
Неудивительно, что значительная группа европейских ученых, политологов, экспертов на днях на страницах итальянской прессы выступила с призывом срочно начинать мирные переговоры с Россией по Украине ввиду появления все более явственных очертаний грядущей катастрофы. Профессора пишут о невероятно высоком риске возникновения боевых действий между Россией и НАТО с применением ядерного оружия.
То есть не все в Европе, как Расмуссен, готовы "брать на слабо" Россию, проверяя нашу способность и готовность отразить агрессию. Это обнадеживало бы, если бы редкие здравые голоса не тонули в потоке каждодневного раскручивания вооруженного и идейного противостояния. Чем больше западного обывателя пугают мировой войной, тем сильнее он свыкается с мыслью о ее неизбежности и тем больший риск совершения кем-нибудь на Западе авантюрного шага (вроде "А давайте-ка вскроем блеф Кремля!"), за которым — катастрофа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
 
АналитикаРоссияСШАЕвропаЕвросоюзУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденМИД ПольшиНАТОКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала