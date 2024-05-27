https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне

Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне - РИА Новости, 27.05.2024

Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне

"Третья мировая война начнется 18 июня 2024 года", — такое предсказание распространили на днях многие западные СМИ, ссылаясь на очередное пророчество очередного РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T17:58

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"Третья мировая война начнется 18 июня 2024 года", — такое предсказание распространили на днях многие западные СМИ, ссылаясь на очередное пророчество очередного "нового Нострадамуса". В принципе, ничего необычного — во все времена появляются подобные предсказания различных лжепророков. И уж разговоров об угрозе возникновения мировой войны за последнее время мы наслышались немало.Но есть одно существенное отличие дня сегодняшнего от предыдущих: если раньше рассуждения о третьей мировой войне преподносились именно как угроза, то теперь все чаще данная тема обсуждается обыденно, как что-то тривиальное, неизбежное, неприятное, но в общем-то терпимое явление. То есть западным бюргерам активно вкладывают в головы идею о том, что нужно заранее подготовиться к глобальному конфликту, без которого все равно никак не обойтись. И наверняка неслучайно очередное предсказание о дате начала войны совпало с вполне обыденным призывом британского правительственного сайта к своим гражданам заранее запастись консервами, свечами, батарейками "на случай чрезвычайной ситуации". Такова новая обыденность на Западе.Вот и Дональд Трамп, на днях выступая на предвыборном митинге, заявил о том, что "в ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну". Ну, он-то как раз пытается сказать, что это нужно предотвратить и не допускать дальнейшей эскалации. Однако масса заявлений и статей западной публики сводится именно к навязыванию мнения о том, что нам все равно не уйти никуда от глобального конфликта.К примеру, британские консерваторы, объявив парламентские выборы, сразу запустили предвыборную Кампанию Страха, доказывая, что они лучше справятся с ситуацией, чем лейбористы, когда (даже не если) начнется мировая война. К примеру, чего только стоит заголовок The Daily Telegraph: "Это могут быть последние выборы перед следующей мировой войной". Британцам буднично за завтраком сообщают, что война — это уже фактически дело решенное. Вопрос лишь в сроках. В эфирах национальных телеканалов эксперты различных мастей обсуждают вероятность прямого военного столкновения с Россией. А некоторые открыто к этому и призывают. Разве не безумием является недавний призыв бывшего генсека НАТО и премьера Дании Андерса Расмуссена "вскрыть блеф Путина" и начать сбивать российские ракеты над Украиной непосредственно с территории стран НАТО? Неудивительно, что эту безумную идею сразу же подхватил глава украинского режима Владимир Зеленский, давно мечтающий втянуть западные страны в прямое боестолкновение с Россией. И первым официально откликнулся МИД Польши, который с серьезным видом заявил, что "рассматривает этот вопрос". Вот и прямая дорога к третьей мировой!Само собой, все эти регулярные рассуждения сказываются на общественном мнении. Еще пять лет назад 27% британцев считали маловероятной возможность новой мировой войны в ближайшие 20 лет, а теперь таковых — всего 16%. Больше половины (53%) британцев полагают, что глобальный конфликт начнется в ближайшие пять-десять лет. Причем 80% уверены, что в этом случае им придется воевать именно с Россией, а 64% — с Китаем.Американцы еще больше уверены в скором начале мировой войны — 61%. Правда, там примерно одинаково оценивают шансы войны с Россией и с Китаем (72% и 69% соответственно). Причем меньше половины американских граждан (45%) верят в победу западной коалиции против объединенных России и Китая.Дабы еще больше сделать обыденной глобальную войну, некоторые западные СМИ уже начали раскрутку идеи о том, что она уже идет. К примеру, The Hill с пеной у рта доказывает, что Джо Байден "уже проигрывает третью мировую войну". Из чего у обывателя хочешь не хочешь начинает складываться устойчивое мнение: "Раз мировая война уже идет, а я почти не почувствовал последствий, то не так уж она страшна, как нас ею пугали. Надо бы только пару консервных банок да батарейки докупить на всякий случай — и проблем не будет".Неудивительно, что значительная группа европейских ученых, политологов, экспертов на днях на страницах итальянской прессы выступила с призывом срочно начинать мирные переговоры с Россией по Украине ввиду появления все более явственных очертаний грядущей катастрофы. Профессора пишут о невероятно высоком риске возникновения боевых действий между Россией и НАТО с применением ядерного оружия.То есть не все в Европе, как Расмуссен, готовы "брать на слабо" Россию, проверяя нашу способность и готовность отразить агрессию. Это обнадеживало бы, если бы редкие здравые голоса не тонули в потоке каждодневного раскручивания вооруженного и идейного противостояния. Чем больше западного обывателя пугают мировой войной, тем сильнее он свыкается с мыслью о ее неизбежности и тем больший риск совершения кем-нибудь на Западе авантюрного шага (вроде "А давайте-ка вскроем блеф Кремля!"), за которым — катастрофа.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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аналитика, россия, сша, европа, евросоюз, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, мид польши, нато, китай