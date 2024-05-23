https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

"Безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии": Британия в шоке

"Безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии": Британия в шоке - РИА Новости, 23.05.2024

"Безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии": Британия в шоке

"Gamble" ("Азартная игра") — таково главное слово, которое в четверг красуется на первых полосах подавляющего большинства британских газет. Именно так пресса... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:00

2024-05-23T09:09

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"Gamble" ("Азартная игра") — таково главное слово, которое в четверг красуется на первых полосах подавляющего большинства британских газет. Именно так пресса оценила неожиданное объявление премьером страны Риши Сунаком парламентских выборов на 4 июля.На первый взгляд, кажется странным тот факт, что это вообще стало для кого-то неожиданностью. Все знали, что выборы состоятся в этом году, все давно уже требовали от Сунака определиться с датой и многие ожидали проведения голосования еще в начале мая одновременно с избранием местных органов власти. Когда стало понятно, что выборов весной не будет, практически все сошлись на том, что Сунак объявит их на осень.Вот тут-то британский премьер и огорошил всех, и в первую очередь своих сторонников, объявлением даты голосования на разгар лета, когда в стране уже начнется сезон отпусков, а в некоторых регионах — и школьных каникул. Просто для понимания: в последний раз всеобщие выборы в Британии назначались на июль в далеком 1945 году. Тогда они стали форменной катастрофой для триумфатора Второй мировой войны Уинстона Черчилля, неожиданно для всех разгромленного лейбористами — очень символично для Сунака и его партии, которая уступает более 20% голосов лейбористам в нынешних рейтингах.Неудивительно, что решение своего лидера в штыки восприняли многие его соратники. Корреспондентка Sky News Тамара Коэн, пообщавшаяся по горячим следам с ведущими консерваторами, включая некоторых министров, сказала, что они просто в шоке, полагая, что Сунак решил сдаться и "провести лето в Малибу". "Это безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии", — процитировала она слова неназванного бывшего министра и "ветерана многих кампаний". Напомним, что "атакой легкой кавалерии" называют бездумное уничтожение элитной британской бригады, брошенной против пушек в Крыму в 1854 году.Известный британский политик Найджел Фарадж, по праву считающийся отцом Brexit, назвал речь Сунака "наиболее фарсовым объявлением всеобщих выборов в истории". Фарадж пояснил: "Посмотрите на это, непрофессионализм просто невероятен. Стоять, промокнув под дождем, читать записки, как робот, без страсти, без веры, без энергии… Но это подводит итог четырнадцати годам консерватизма, объясняет, почему их сметут на этих выборах".И действительно, вид Сунака, который вышел зачитать свое казенное обращение под проливным дождем, даже не удосужившись взять зонтик или надеть плащ, вызвал бурю насмешек и уже сам по себе стал символом грядущего поражения консерваторов после почти полутора десятилетия их безраздельного господства. Очень символично также, что речь Сунака проходила под аккомпанемент песни "Ситуация может стать только лучше", которой находившиеся неподалеку протестующие троллили премьера.Не меньше насмешек вызвало и содержание речи нынешнего премьера, который все проблемы страны свел лишь к двум причинам — эпидемии ковида и войне на Украине, которая якобы "привела к стремительному росту счетов британцев за электроэнергию". Хотя всего-то на днях Сунак уже был пойман на лжи относительно причин этого подорожания, на самом деле вызванного отказом Запада закупать российский газ и подрывом "Северных потоков".По речи понятно, на чем будет строить свою кампанию Консервативная партия на эти шесть недель, оставшихся до выборов. И это будет Кампания Страха. Сунак заявил, что сейчас Британия находится "в самый сложный период со времени Второй мировой войны". И стал запугивать Россией, которая обязательно нападет, если ее не остановить на Украине, исламскими экстремистами, подрывающими британское общество изнутри (явный намек на пропалестинских сторонников Лейбористской партии), Китаем, "который стремится доминировать в XXI веке" и другими "враждебными государствами, которые используют миграцию как оружие". Но самое главное — это страх перед неизвестностью и неопределенностью относительно политики самих лейбористов, чья программа по целому ряду ключевых проблем остается загадкой.Сама Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером запустила свой первый предвыборный ролик, еще пока длилась речь Сунака. И этот ролик обещал перемены — просто перемены во всем, безо всякой конкретики. Нет никаких сомнений, что консерваторы и вся пресса, поддерживающая их, будет нещадно бить по этой аморфной позиции лейбористов, и в первую очередь — по их попытке уйти от однозначного ответа на вопросы, связанные с ближневосточным кризисом. Практически все сторонники Палестины в Британии являются представителями довольно мощного радикального крыла лейбористов, и они жутко недовольны нейтралитетом Стармера.Но несмотря на все усилия консерваторов, отыграть за шесть недель столь огромный отрыв, который есть у лейбористов, не представляется возможным. Во всяком случае, ставки букмекеров указывают на абсолютное неверие публики в успех партии Сунака. А это значит, что скоро такие одиозные фамилии, как Кэмерон, Трасс, Мэй, Шаппс уйдут в политическое небытие. Многие видные деятели Консервативной партии уже заявили о том, что они даже не будут выдвигаться в парламент, понимая безнадежность своего дела.При этом мы не должны испытывать никаких иллюзий по поводу лейбористов. Позиция этой партии по России и Украине практически не расходится с линией тори. Сторонники мира, которых возглавлял предшественник Стармера Джереми Корбин, фактически зачищены из партии. Да и сам Корбин намерен выдвигаться как независимый кандидат.То есть консерваторы почти наверняка будут выброшены на политическую помойку, но на их место придут такие же одиозные фигуры, чьи фамилии никому даже пока не известны. Таков уж общий уровень британской политики сегодня. И выборы на этот уровень повлиять не смогут.

https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html

https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html

https://ria.ru/20240514/sunak-1945765259.html

https://ria.ru/20240521/sunak-1947333714.html

https://ria.ru/20240514/zakharova-1945748997.html

https://ria.ru/20240507/neft-1943470176.html

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украина, россия, китай, найджел фарадж, джереми корбин, риши сунак, аналитика