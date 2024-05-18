https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html
Мировая война может начаться до выборов в США, заявил Трамп
Мировая война может начаться до выборов в США, заявил Трамп - РИА Новости, 18.05.2024
Мировая война может начаться до выборов в США, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за остающиеся до выборов в Соединенных Штатах пять месяцев может разразиться третья мировая война по причине... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:58
2024-05-18T05:58
2024-05-18T06:52
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за остающиеся до выборов в Соединенных Штатах пять месяцев может разразиться третья мировая война по причине некомпетентности нынешнего американского руководства. "С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Миннесота. Экс-президент повторил, что "предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца", имея в виду своего преемника на посту президента и конкурента Джо Байдена. Трамп также в очередной раз пообещал урегулировать "ужасный" конфликт на Украине в случае своей победы на ноябрьских выборах. Он повторил, что не допустил бы возникновения этого конфликта, если бы продолжил руководить США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков
Мировая война может начаться до выборов в США, заявил Трамп
Трамп: за оставшиеся пять месяцев может разразиться третья мировая война