https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

Америка тащит Европу к третьей мировой войне

Америка тащит Европу к третьей мировой войне - РИА Новости, 25.05.2024

Америка тащит Европу к третьей мировой войне

Рабочие группы в Брюсселе (и те, что созданы ЕС, и те, что пишут сценарии для новой агрессии НАТО в качестве подарка к 75-летию альянса) вовсю готовятся к... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:00

аналитика

виктор орбан

евросоюз

нато

россия

европа

сша

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Рабочие группы в Брюсселе (и те, что созданы ЕС, и те, что пишут сценарии для новой агрессии НАТО в качестве подарка к 75-летию альянса) вовсю готовятся к "участию в конфликте с Россией". Об этом заявил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан взвешивает слова, но в сказанном им нет ни малейших оснований сомневаться. Будем считать, что Будапешт предупредил всех. Так сказать, urbi et orbi.Сказанное Орбаном не означает, что прямое столкновение нашей страны и НАТО запланировано на точную дату. Но одно то, что из возможной гипотезы угроза стала реальностью, должно нас настроить на нужную тональность.Теперь, собственно, пусть и в ретроспекции, разнообразные заявления, сделанные Макроном, Столтенбергом и прочими, заиграли совершенно новыми красками. Мы полагали, полагали все эти тридцать лет, когда Североатлантический альянс двигался к нашим границам, хоть по дюйму, хоть по километру, что у тамошних решальщиков есть остатки благоразумия. Но нет, крышу у коллективного Брюсселя, натовского и еэсовского, снесло. И вместе со стропилами.Сдерживающие центры больше не функционируют, как и элементарный, но тоже коллективный, инстинкт самосохранения.Но если факт дискуссий, на которых обсуждают немыслимое еще год назад, был опубличен, то, наверное, имеет смысл придать гласности то, как и чем ЕС (то, что общеевропейский блок стал своего рода "прихожей НАТО", уже не стоит специально объяснять) намерен с нами воевать. Термин "участие в конфликте" в данном случае есть лингвистическая уловка.С другого берега Атлантики доносится злорадство, смешанное с пренебрежением. Из Нью-Йорка вовсю пишут, что "начало российской военной операции на Украине потрясло Европу и вывело ее из состояния благодушного самодовольства". Типа мы вам говорили и мы вас предупреждали, что "русского медведя нельзя приручить", теперь живите, вернее, умирайте с этим, а мы постоим в стороне.Предупреждали, кстати, те, кто общеевропейский блок ради своей стратегической выгоды отдаст на заклание, не задумываясь ни секунды. Геополитический хищник остается хищником всегда, даже если он в какой-то момент решил стать ради тактических целей геополитическим вегетарианцем.Итак, американцы считают, что европейский ВПК слаб, разрознен, лишен идеологии. Он не в состоянии создавать новые виды вооружений. Ни для сражений в воздухе, ни для сухопутных баталий. Взять, к примеру, новую модель танка, над которой трудятся разработчики германского и французского ВПК. Она будет готова, и то в лучшем случае не ранее…2035-го года. Потому что основное время уходит на дискуссии, "пушкой какого калибра оснащать будущую машину". Французы продавливают 140-миллиметровый снаряд, а немцы — 130-миллиметровый.Споры ведутся не только по конкретике и деталям. В ЕС не в состоянии добиться консенсуса и по более общим вопросам военной стратагемы. Евросоюз, который создавался, собственно, как раз для контроля милитаристских устремлений и Франции, и Германии, на протяжении столетий не только соперничества стран, но и государств, развязывавших войны и за рынки сбыта, и за ресурсы, сегодня пытается усидеть на двух стульях. Его верхи грезят о военной победе над нашей страной, тогда как низы совершенно не готовы ни морально, ни физически погибать, защищая интересы американского олигархата. Только, правда, это отнюдь не пацифизм, это трусость. Общеевропейцев обдурили, продав, как в свое время аборигенам, стеклянные бусы "счастливого глобализма". Те (и бусы, и европейцы) радостно звенели в ожидании благоденствия. Но американцы не были бы американцами, не предъяви они европейскому наивняку векселя к оплате в самый неожиданный момент.Правда, крики "а нас-то за что?" не слишком слышны. Общеевропейский рот пока еще набит дешевой едой, а мускулы расслаблены оставшимися социальными благами.Но только пока. Пока рабочие группы работают, заводы военные, пусть нехотя, разворачивают производства, пока с лозунга "пушки вместо масла" не стряхнули пыль и остатки нафталина, еще можно расслабиться и дожевать круассан или стейк. Но эту расслабленность как ветром сдует, стоит только кому-то одному произнести фразу или даже намекнуть, что ныне "Европа идет войной" на Россию. Латентный милитаризм элит выйдет на поверхность, политика канонерок придет в движение.Российское руководство неоднократно говорило, что враждебно в отношении России настроены элиты Запада, в частности общеевропейского блока, а не сами европейцы. Были эти слова услышаны?Нет.Ни правящими кругами, ни общеевропейским социумом. И те, и другие забыли, что военный конфликт с нами оканчивается для Европы последние столетия либо просто плохо. Либо очень плохо. Беспамятство может быть излечено лишь новым поражением. И если драка — не нами, но против нас — уже заказана и вот-вот может начаться, мы на этот вызов ответим. Рабочим группам же, планирующим "участие в конфликте с Россией", можем посоветовать включить в повестку план, как откачать Европу после того, как она получит симметричный или асимметричный русский ответ. Стоит надеяться, что он уймет буйство антироссийского милитаризма. Как это случалось столетия назад, так это произойдет и на этот раз. В возможностях европейского ВПК сомнений предостаточно. У американцев, втягивающих Европу в войну. А вот в энергии и умении России защищать свои интересы, как и в мужестве русских сомнений нет больше точно. Ни у кого.

https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

https://ria.ru/20240523/slutskiy-1947954484.html

https://ria.ru/20240523/ssha-1947953695.html

https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, виктор орбан, евросоюз, нато, россия, европа, сша