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Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет - РИА Новости, 23.05.2024
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01:34 23.05.2024 (обновлено: 10:54 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/polsha-1947781579.html
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет - РИА Новости, 23.05.2024
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:34
2024-05-23T10:54
космос - риа наука
польша
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу пока не принято, заявил представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ.&quot;Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по нему еще не принято&quot;, — сказал он, комментируя слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе. По словам представителя польского МИД, переговоры по данному вопросу в Польше начались после того, как ранее в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Дискуссии, уточнил Вронский, ведутся на тему того, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия подобного шага. При этом он подчеркнул, что речь о физической передаче польских зенитных комплексов Украине не идет."В Польше это вообще не обсуждается. Нет никакой возможности, чтобы польская система ПВО находилась за пределами страны", — сказал представитель МИД.В марте польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. Посол России в Варшаве Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по данному инциденту, поскольку польская сторона отказалась предоставить какие-либо доказательства своих утверждений.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
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космос - риа наука, польша, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Космос - РИА Наука, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет

В Польше обсуждают возможность поражения российских ракет в небе над Украиной

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу пока не принято, заявил представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ.
«

"Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по нему еще не принято", — сказал он, комментируя слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.

Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.
По словам представителя польского МИД, переговоры по данному вопросу в Польше начались после того, как ранее в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.
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Дискуссии, уточнил Вронский, ведутся на тему того, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия подобного шага. При этом он подчеркнул, что речь о физической передаче польских зенитных комплексов Украине не идет.
"В Польше это вообще не обсуждается. Нет никакой возможности, чтобы польская система ПВО находилась за пределами страны", — сказал представитель МИД.
В марте польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. Посол России в Варшаве Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по данному инциденту, поскольку польская сторона отказалась предоставить какие-либо доказательства своих утверждений.
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На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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