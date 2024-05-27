https://ria.ru/20240527/pitanie-1948615507.html

Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске

Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске - РИА Новости, 27.05.2024

Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске

Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:13

2024-05-27T13:13

2024-05-27T13:13

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

дети

питание

льготы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948614496_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_88c7e7e2e34a0062c888b8829a6e4d08.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба администрации города.Питание предоставляют с 2018 года детям из малоимущих и многодетных семей, проживающих в городе.Кроме того, в рамках муниципального проекта "Правильное питание - основа подрастающего поколения" молочную продукцию получают воспитанники детских садов возрасте от 1,5 до двух лет.Продукцию производят на местном предприятии, которое существует уже больше 60 лет."Почти 60 лет в городе-герое работает комбинат молочного питания, единственный в крае производитель кисломолочной продукции для детей", - написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.Он добавил, что на предприятии производят качественную натуральную продукцию: питьевые йогурты, кефир БИО, творог. Продукция изготавливается по технологии утвержденной ГОСТом и ТУ с использованием живых бифидокультур.

https://radiosputnik.ru/20240411/spasateli-1939424023.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), дети, питание, льготы