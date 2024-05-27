Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Питание предоставляют с 2018 года детям из малоимущих и многодетных семей, проживающих в городе.
Кроме того, в рамках муниципального проекта "Правильное питание - основа подрастающего поколения" молочную продукцию получают воспитанники детских садов возрасте от 1,5 до двух лет.
Продукцию производят на местном предприятии, которое существует уже больше 60 лет.
Кроме того, в рамках муниципального проекта "Правильное питание - основа подрастающего поколения" молочную продукцию получают воспитанники детских садов возрасте от 1,5 до двух лет.
Продукцию производят на местном предприятии, которое существует уже больше 60 лет.
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"Почти 60 лет в городе-герое работает комбинат молочного питания, единственный в крае производитель кисломолочной продукции для детей", - написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.
Он добавил, что на предприятии производят качественную натуральную продукцию: питьевые йогурты, кефир БИО, творог. Продукция изготавливается по технологии утвержденной ГОСТом и ТУ с использованием живых бифидокультур.