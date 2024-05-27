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Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске - РИА Новости, 27.05.2024
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13:13 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/pitanie-1948615507.html
Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске
Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске - РИА Новости, 27.05.2024
Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске
Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:13
2024-05-27T13:13
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
дети
питание
льготы
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба администрации города.Питание предоставляют с 2018 года детям из малоимущих и многодетных семей, проживающих в городе.Кроме того, в рамках муниципального проекта "Правильное питание - основа подрастающего поколения" молочную продукцию получают воспитанники детских садов возрасте от 1,5 до двух лет.Продукцию производят на местном предприятии, которое существует уже больше 60 лет."Почти 60 лет в городе-герое работает комбинат молочного питания, единственный в крае производитель кисломолочной продукции для детей", - написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.Он добавил, что на предприятии производят качественную натуральную продукцию: питьевые йогурты, кефир БИО, творог. Продукция изготавливается по технологии утвержденной ГОСТом и ТУ с использованием живых бифидокультур.
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), дети, питание, льготы
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Дети, Питание, Льготы

Более 250 малышей получают молочное питание бесплатно в Новороссийске

CC BY-SA 2.0 / Sander van der Wel / MilkРебенок с бутылочкой для кормления
Ребенок с бутылочкой для кормления - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Sander van der Wel / Milk
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бесплатное молочное питание местного производства в Новороссийске получают более 250 детей в возрасте от восьми месяцев до двух лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Питание предоставляют с 2018 года детям из малоимущих и многодетных семей, проживающих в городе.

Кроме того, в рамках муниципального проекта "Правильное питание - основа подрастающего поколения" молочную продукцию получают воспитанники детских садов возрасте от 1,5 до двух лет.

Продукцию производят на местном предприятии, которое существует уже больше 60 лет.
«
"Почти 60 лет в городе-герое работает комбинат молочного питания, единственный в крае производитель кисломолочной продукции для детей", - написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.
Он добавил, что на предприятии производят качественную натуральную продукцию: питьевые йогурты, кефир БИО, творог. Продукция изготавливается по технологии утвержденной ГОСТом и ТУ с использованием живых бифидокультур.
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