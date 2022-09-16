Как приготовить яблочное варенье на зиму: лучшие рецепты

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Яблочное варенье любят и взрослые и дети. Существует множество простых рецептов заготовок из яблок на зиму. Лучшие способы домашнего приготовления десерта в банке, сколько понадобится плодов, сахара и других ингредиентов — в материале РИА Новости.

Яблочное варенье

Одной из самых популярных консерваций в осенний период является яблочное варенье.

Готовить это лакомство в ароматном янтарном сиропе лучше всего из домашних яблок. Магазинные плоды для этого не подойдут. А если есть желание приготовить варенье так, чтобы дольки остались целыми и прозрачными, лучше всего использовать поздние сорта. Например, "Семеренко" или "Антоновка". За счет плотной текстуры они не превратятся в кашицу даже при длительной варке. Если решено приготовить варенье-пятиминутку, то хорошо подойдут яблоки "Белый налив", лучше выбирать недозревшие плоды.

Как выбрать яблоки

Не обязательно для варенья использовать отборные плоды, но лучше всего брать фрукты, которые были сорваны с дерева в течение двух дней. Если яблоки лежали дольше, то в процессе приготовления варенья мякоть может превратиться в кашицу.

Самым лучшим вариантом для варенья считаются такие сорта как "Белый налив", " Славянка " или некоторые виды "Грушовки". Если в рецепте предусмотрено сохранение кусочков в целом виде, то стоит взять "Чемпион", "Глостер", "Антоновка", "Спартак".

Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дает несколько рекомендаций по выбору яблок для варенья: "Лучше всего использовать сорт “Голден”, у них идеальная структура, которая сохраняется при варке. Другие сорта стоит выбирать с аккуратностью и отказаться от подпорченных плодов, если хочется сохранить цельную структуру долек в варенье".

Общий принцип приготовления

Чтобы сократить время приготовления варенья и в результате получить целые дольки, плавающие в жидком сиропе, можно добавить натуральные желирующие вещества: пектин, квиттин, желфикс, конфитюрку и др. из расчета 5-10 г на 1 кг плодов.

Чтобы варенье не потемнело, нужно нарезанные яблоки готовить сразу. Если процесс пришлось отложить, то дольки следует поместить в холодную воду. Также стоит учитывать, что чем дольше процесс варки, тем темнее в результате получится варенье.

Популярные рецепты

Есть множество рецептов приготовления из яблок: от классического до самого оригинального.

Классический

© Pixabay/stella pag Яблоки с корицей © Pixabay/stella pag Яблоки с корицей

Для классического рецепта используются только яблоки, сахар и корица. Кусочки получаются цельными и прозрачными, а консистенция похожа на мармелад. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 2 кг яблоки 1,5 кг сахар 5 г корица Приготовление 1 Яблоки порезать тонкими дольками, кожуру не счищать. 2 Пересыпать сахаром и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы плоды пустили сок. 3 Сок, стекший с яблок, перелить в кастрюлю и довести до кипения, проварить 5-10 минут. 4 Остудить и снова закипятить, проварить 5-10 минут. 5 Повторить процедуру еще раз. В конце варки добавить корицу.

Из целых яблок

Цельные плоды получатся вкусными и ароматными, подойдут для украшения кондитерских изделий. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 2 кг мелкие яблоки 0,5 кг сахар 0,5 шт. лимон 800 мл вода Приготовление 1 Вымытые фрукты залить кипятком и оставить на час. Получившийся отвар вылить в кастрюлю. 2 С лимона снять кожуру без белой части, иначе варенье будет горчить. 3 В отвар положить кожуру лимона, всыпать сахар, подогреть, чтобы сахар растворился. 4 Добавить сок лимона, положить яблоки и сразу снять с огня. Оставить на 24 часа. 5 Затем доводить яблоки до кипения и сразу выключать. Так проделать три раза. 6 Разложить по банкам, залить сиропом и закатать.

Из яблочных долек

Заготовка получается ароматной и оригинальной по вкусу. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 1 кг нарезанные яблоки 1 кг сахар 100 мл вода Приготовление 1 Яблоки нарезать дольками или кубиками. 2 В воду добавить сахар, перемешать. Сироп довести до кипения. 3 Добавить в сироп яблоки и перемешать. 4 Варить 30 минут. Если появилось множество пузырьков, значит, варенье готово.

Из райских яблок

Плодоножку фруктов нужно коротко обрезать, а для приготовления использовать цельные плоды. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг райские яблоки 1,3 кг сахар 0,6 л вода 5 г корица Приготовление 1 Фрукты вымыть, сложить в кастрюлю, залить водой (1,5 стакана) и бланшировать 2-3 минуты, затем вынуть. 2 В сироп добавить 0,5 кг сахара, довести до кипения. Опять положить фрукты и варить 4-5 минут. Снять крышку на 3-4 часа и дождаться полного остывания массы. 3 Вскипятить еще на 3-4 минут и остудить в течение 3-4 часов. Процедуру проделать еще два раза. 4 Соединить воду и сахар, приготавливая сироп. Влить его в варенье и добавить корицу. Прокипятить 5-7 минут.

Со сливами

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Сливы © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Сливы

Варенье из яблок и слив обладает кисло-сладким привкусом и является приятным десертом к чаю. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 700 г сливы 700 г яблоки 900 г сахар 200 мл вода Приготовление 1 Яблоки нарезать крупными кусочками, из слив извлечь косточки. Если с яблок срезать кожуру, то варенье получится более нежным. 2 Переложить фрукты в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду, поставить на огонь. Варить до тех пор, пока консистенция не станет густой, приблизительно в течение 2,5 часов. 3 Варенье готово, разлить по стерилизованным банкам и закатать.

С грушей

Варенье, приготовленное из груш и яблок, содержит витамины и микроэлементы, отличается низкой калорийностью. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 500 г груши 500 г яблоки 500 г сахар 100 мл вода Приготовление 1 Плоды вымыть, разрезать на кусочки, можно снять кожуру. 2 Засыпать фрукты сахаром и оставить на несколько часов до появления сока и полного растворения сахара. 3 Влить в кастрюлю воду и довести до кипения, после варить массу на медленном огне, периодически снимать пену. 4 Держать на медленном огне 30-40 минут, контролируя, чтобы кусочки плодов оставались целыми. Затем разложить по банкам.

С апельсинами

© Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины © Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины

Варенье из апельсинов и яблок получается ароматным и интересным по вкусу с оттенками приятной кислинки. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 1 кг нарезанные яблоки 1 кг сахар 1 шт. апельсин Приготовление 1 Апельсин обдать кипятком, срезать цедру и измельчить ее. 2 Разрезать фрукт на две половинки и выжать из них сок, процедить. 3 Яблоки нарезать дольками или кубиками. 4 В сок добавить сахар, перемешать. Затем добавить цедру и довести до кипения. 5 Добавить яблоки и перемешать. 6 Варить 30 минут. Если появилось множество пузырьков, значит, варенье готово.

С лимоном

К этому варенью в дополнение используют ванильный сахар и корицу. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 2 кг яблоки 1 шт. лимон 3 г молотая корица 2 кг сахар 5 г сахар ванильный Приготовление 1 Лимон обдать кипятком, снять половину цедры и выдавить сок. 2 Добавить сахар и перемешать. Затем всыпать ванильный сахар. 3 Добавить яблоки, перемешать, оставить на несколько часов под крышкой. 4 Варить на слабом огне, снимая пенку. Когда через 30-40 минут появятся мелкие пузырьки, значит, варенье готово, можно снимать с плиты.

С малиной

Это варенье обладает ярким выраженным малиновым вкусом с легкими нотками яблочного привкуса. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 кг яблоки 1 кг малина 2 кг сахар Приготовление 1 Высыпать малину в таз или кастрюлю для варки, засыпать сахаром, аккуратно перемешать. 2 Поставить на огонь и довести до кипения. 3 Яблоки нарезать кубиками, добавить к малине. Можно добавлять даже тогда, когда малина еще не закипела. 4 После закипания пену снять. Варить 30-40 минут на слабом огне. Варенье должно густеть. Затем разлить по банкам и закатать.

С клюквой

© Depositphotos / Anna_Shepulova Свежая клюква © Depositphotos / Anna_Shepulova Свежая клюква

Варенье готовится просто и не обладает кисло-терпким привкусом. При желании сахара можно добавить больше. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 110 г клюква 3 шт. яблоки 160 г сахар 100 мл вода Приготовление 1 Клюкву залить водой, довести до кипения, после чего слить 100 мл жидкости. 2 В отдельную кастрюлю влить отвар и добавить сахар. Растворить сахар на медленном огне. 3 Добавить клюкву и довести до кипения и варить в течение 15 минут. Кастрюлю лучше при этом накрыть крышкой. 4 Яблоки нарезать дольками, добавить к клюкве. Варить в течение 20 минут. 5 Варенье получается густым, а дольки яблока слегка хрустят.

С брусникой

При добавлении корицы и гвоздики к этому варенью привкус получается тонким и изысканным. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг брусника 160 г сахар 300 мл вода 3 шт. гвоздика соцветиями 4 шт. средние яблоки по вкусу корица молотая Приготовление 1 Ягоды обдать кипятком для предотвращения горьковатого привкуса и запаха. 2 Яблоки нарезать кубиками, обдать кипятком. Подержать под крышкой 3 минуты, слить жидкость. 3 Растворить сахар в воде, томить на огне до полного растворения крупинок. 4 Добавить в сироп бруснику и яблоки, положить пряности. Проварить 7 минут и снять с плиты. Оставить на 4-6 часов без крышки. 5 Повторить варку в 7 минут и оставить варенье на 4-6 часов еще два раза.

С орехами

© Фото : Pexels/Karolina Grabowska Грецкие орехи © Фото : Pexels/Karolina Grabowska Грецкие орехи

Подойдут грецкие орехи, миндаль, фундук. Миндаль нужно залить кипятком, чтобы снять кожицу, а грецкие орехи и фундук подержать на горячей сухой сковороде. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки 2 ст. л. лимонный сок 1,2 кг сахар 200 г орехи Приготовление 1 Яблоки нарезать дольками без сердцевины. Сбрызнуть лимонным соком. 2 В воду добавить сахар и растворить его, доведя до кипения. Добавить яблоки. Оставить без крышки на 3-4 часа. 3 Всыпать орехи. Варить по 5-7 минут, затем, выдерживая массу по 5-6 часов, процедуру повторить 3-4 раза.

С ванилью и корицей

Варенье приобретает приятный аромат за счет ванили и изысканный привкус за счет корицы. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 15 мин. Ингредиенты 2 кг яблоки 1 кг сахар 10 г ваниль 8 г корица по вкусу лимонная кислота Приготовление 1 Нарезать яблоки дольками, кожуру не убирать. 2 Яблоки выкладывать слоями, пересыпая сахаром. Оставить на ночь. 3 Затем варить в течение 20 минут. Отставить и полностью остудить. Повторить процедуру 3 раза. 4 В конце третьей варки добавить ваниль, корицу и лимонную кислоту на кончике ножа.

"Пятиминутка"

© Pixabay/Сергей Корчанов Приготовление варенья из яблок © Pixabay/Сергей Корчанов Приготовление варенья из яблок

На кипячение варенья понадобится всего 5 минут, что соответствует названию лакомства. Также понадобится время на то, чтобы варенье отстоялось. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки (в нарезанном виде) 200 мл вода 1 г лимонная кислота 1 г ванилин Приготовление 1 В яблоки всыпать сахар, перемешать, затем добавить ванилин и лимонную кислоту. 2 Настаивать 4-5 часов. Влить воду и перемешать. 3 Помешивая, варить на среднем огне в течение 5 минут.

"Карамелька"

Кусочки яблок получаются целыми и карамельными. Подойдут твердые и сочные плоды. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 700 г яблоки (после нарезки) 500 г сахар 1,1 л вода 12 г сода Приготовление 1 Яблоки очистить от кожуры и нарезать дольками. Залить водой и добавить соду. 2 Дать настояться 30-40 минут, затем воду слить. 3 В это время в сахар влить воду и проварить, чтобы он полностью растворился. 4 лить сироп в яблоки и дать настояться 1 час. После прокипятить на медленном огне 15-20 минут. Пену снимать. Оставить на 3-4 часа. 5 Повторить процедуру с кипячением и отстаиванием еще два раза.

"Кусочки янтаря"

Кусочки яблок получаются почти прозрачными благодаря длительной варке и выдержке. Цвет варенья получается янтарным, а дольки равномерно распределяются в сиропе. Десерт получается очень вкусным. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 2 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг яблоки 1,3 кг сахар 200 мл вода Приготовление 1 Плоды помыть, очистить от кожуры и сердцевины. В результате нарезанных яблок должно получиться 1 кг. Дольки сложить в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3 минуты. 2 Вынуть кусочки, в жидкость добавить сахар и растворить при варке на слабом огне в течение 3 минут. 3 Выложить дольки в сироп, снять с огня. Выдержать под крышкой 3-4 часа. 4 Затем снова варить на слабом огне 5-7 минут. Отставить кастрюлю и выдержать в течение 8 часов. Снова проварить 5-7 минут. 5 Повторно в течение 5-6 часов остудить и далее проварить 5-7 минут. Можно фасовать по банкам.

Повидло

© Pexels/Ron Lach Порезанные яблоки © Pexels/Ron Lach Порезанные яблоки

Многим знаком вкус яблочного повидла еще с детства. Оно подходит и в качестве десерта к чаю, и как начинка для пирога. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 2 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки 600 г сахар 100 мл вода Приготовление 1 Нарезать яблоки на кусочки, сняв кожуру. Выложить в кастрюлю, засыпать сахар и влить воду. 2 Емкость поставить на огонь и довести до кипения. Варить яблоки 10-15 минут, периодически помешивая. 3 Не сливая жидкость, пропустить фрукты через блендер или перетереть через сито. 4 Снова варить массу в течение 10 минут. Чем дольше варить, тем гуще становится повидло.

Яблочно-грушевое пюре

Отличная альтернатива магазинному пюре, но из натуральных ингредиентов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 2 мин. Время готовки 1 ч. 40 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки 1 кг груши 1 кг сахар 50 мл вода Приготовление 1 Яблоки и фрукты нарезать кусочками, не срезая кожуру для сохранения витаминов. 2 Добавить сахар и воду, поставить на плиту и довести до кипения. 3 Варить 15 минут, фрукты станут мягкими и дадут сок. 4 Превратить горячие фрукты в пюре, используя погружной блендер. 5 Снова поставить на плиту и варить 15 минут. Пюре готово, можно закатывать в банки.

В духовке

© Фото : Pexels/Ron Lach Девушка следит за блюдом в духовке © Фото : Pexels/Ron Lach Девушка следит за блюдом в духовке

Печеные яблоки — это вкусное и полезное лакомство, богатое витамином С, калием и пектином. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 2 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 4 шт. яблоки 100 мл вода Приготовление 1 Разогреть духовку до 180 °С, яблоки помыть, при необходимости удалить сердцевину. 2 Выложить фрукты на противень, влить воду, чтобы плоды не подгорели. 3 Поместить противень с яблоками в горячую духовку на 10-15 минут. 4 Десерт готов, его можно есть горячим или подождать, пока остынет.

Хранение варенья

Яблочное варенье хранится в течение 1-2 лет в темном сухом помещении. Открытую банку нужно поставить в холодильник и съесть лакомство в течение 3-4 месяцев.

Польза и вред

Яблочное варенье полезно для организма человека, богато витаминами и микроэлементами, но некоторым категориям людей употреблять его в пищу не рекомендуется.

Польза

В яблочном варенье сохраняются витамины, микроэлементы, пектин. Также в нем есть растительная клетчатка, которая положительно влияет на процесс пищеварения. Стоит иметь в виду, что в десерте содержится много сахара, поэтому его нужно употреблять в умеренном количестве.

Вред