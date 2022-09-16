Как приготовить яблочное варенье на зиму: лучшие рецепты

Оглавление
- Яблочное варенье
- Как выбрать яблоки
- Общий принцип приготовления
- Популярные рецепты
- Классический
- Из целых яблок
- Из яблочных долек
- Из райских яблок
- Со сливами
- С грушей
- С апельсинами
- С лимоном
- С малиной
- С клюквой
- С брусникой
- С орехами
- С ванилью и корицей
- "Пятиминутка"
- "Карамелька"
- "Кусочки янтаря"
- Повидло
- Яблочно-грушевое пюре
- В духовке
- Хранение варенья
- Польза и вред
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Яблочное варенье любят и взрослые и дети. Существует множество простых рецептов заготовок из яблок на зиму. Лучшие способы домашнего приготовления десерта в банке, сколько понадобится плодов, сахара и других ингредиентов — в материале РИА Новости.
Яблочное варенье
Одной из самых популярных консерваций в осенний период является яблочное варенье.
Готовить это лакомство в ароматном янтарном сиропе лучше всего из домашних яблок. Магазинные плоды для этого не подойдут. А если есть желание приготовить варенье так, чтобы дольки остались целыми и прозрачными, лучше всего использовать поздние сорта. Например, "Семеренко" или "Антоновка". За счет плотной текстуры они не превратятся в кашицу даже при длительной варке. Если решено приготовить варенье-пятиминутку, то хорошо подойдут яблоки "Белый налив", лучше выбирать недозревшие плоды.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЯблоки на ветке в саду Северского района в Краснодарском крае
Яблоки на ветке в саду Северского района в Краснодарском крае
Как выбрать яблоки
Не обязательно для варенья использовать отборные плоды, но лучше всего брать фрукты, которые были сорваны с дерева в течение двух дней. Если яблоки лежали дольше, то в процессе приготовления варенья мякоть может превратиться в кашицу.
Самым лучшим вариантом для варенья считаются такие сорта как "Белый налив", "Славянка" или некоторые виды "Грушовки". Если в рецепте предусмотрено сохранение кусочков в целом виде, то стоит взять "Чемпион", "Глостер", "Антоновка", "Спартак".
Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дает несколько рекомендаций по выбору яблок для варенья: "Лучше всего использовать сорт “Голден”, у них идеальная структура, которая сохраняется при варке. Другие сорта стоит выбирать с аккуратностью и отказаться от подпорченных плодов, если хочется сохранить цельную структуру долек в варенье".
Прилавок с фруктами в магазине в Москве
Общий принцип приготовления
Чтобы сократить время приготовления варенья и в результате получить целые дольки, плавающие в жидком сиропе, можно добавить натуральные желирующие вещества: пектин, квиттин, желфикс, конфитюрку и др. из расчета 5-10 г на 1 кг плодов.
Чтобы варенье не потемнело, нужно нарезанные яблоки готовить сразу. Если процесс пришлось отложить, то дольки следует поместить в холодную воду. Также стоит учитывать, что чем дольше процесс варки, тем темнее в результате получится варенье.
Популярные рецепты
Есть множество рецептов приготовления из яблок: от классического до самого оригинального.
Классический
© Pixabay/stella pagЯблоки с корицей
© Pixabay/stella pag
Яблоки с корицей
Для классического рецепта используются только яблоки, сахар и корица. Кусочки получаются цельными и прозрачными, а консистенция похожа на мармелад.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1,5 кг
сахар
5 г
корица
Приготовление
1
Яблоки порезать тонкими дольками, кожуру не счищать.
2
Пересыпать сахаром и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы плоды пустили сок.
3
Сок, стекший с яблок, перелить в кастрюлю и довести до кипения, проварить 5-10 минут.
4
Остудить и снова закипятить, проварить 5-10 минут.
5
Повторить процедуру еще раз. В конце варки добавить корицу.
Из целых яблок
Цельные плоды получатся вкусными и ароматными, подойдут для украшения кондитерских изделий.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 кг
мелкие яблоки
0,5 кг
сахар
0,5 шт.
лимон
800 мл
вода
Приготовление
1
Вымытые фрукты залить кипятком и оставить на час. Получившийся отвар вылить в кастрюлю.
2
С лимона снять кожуру без белой части, иначе варенье будет горчить.
3
В отвар положить кожуру лимона, всыпать сахар, подогреть, чтобы сахар растворился.
4
Добавить сок лимона, положить яблоки и сразу снять с огня. Оставить на 24 часа.
5
Затем доводить яблоки до кипения и сразу выключать. Так проделать три раза.
6
Разложить по банкам, залить сиропом и закатать.
Из яблочных долек
Женщина готовит варенье из яблок
Заготовка получается ароматной и оригинальной по вкусу.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 20 мин.
Ингредиенты
1 кг
нарезанные яблоки
1 кг
сахар
100 мл
вода
Приготовление
1
Яблоки нарезать дольками или кубиками.
2
В воду добавить сахар, перемешать. Сироп довести до кипения.
3
Добавить в сироп яблоки и перемешать.
4
Варить 30 минут. Если появилось множество пузырьков, значит, варенье готово.
Из райских яблок
Варенье из райских яблок
Плодоножку фруктов нужно коротко обрезать, а для приготовления использовать цельные плоды.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
райские яблоки
1,3 кг
сахар
0,6 л
вода
5 г
корица
Приготовление
1
Фрукты вымыть, сложить в кастрюлю, залить водой (1,5 стакана) и бланшировать 2-3 минуты, затем вынуть.
2
В сироп добавить 0,5 кг сахара, довести до кипения. Опять положить фрукты и варить 4-5 минут. Снять крышку на 3-4 часа и дождаться полного остывания массы.
3
Вскипятить еще на 3-4 минут и остудить в течение 3-4 часов. Процедуру проделать еще два раза.
4
Соединить воду и сахар, приготавливая сироп. Влить его в варенье и добавить корицу. Прокипятить 5-7 минут.
Со сливами
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сливы
Варенье из яблок и слив обладает кисло-сладким привкусом и является приятным десертом к чаю.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
700 г
сливы
700 г
яблоки
900 г
сахар
200 мл
вода
Приготовление
1
Яблоки нарезать крупными кусочками, из слив извлечь косточки. Если с яблок срезать кожуру, то варенье получится более нежным.
2
Переложить фрукты в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду, поставить на огонь. Варить до тех пор, пока консистенция не станет густой, приблизительно в течение 2,5 часов.
3
Варенье готово, разлить по стерилизованным банкам и закатать.
С грушей
Варенье, приготовленное из груш и яблок, содержит витамины и микроэлементы, отличается низкой калорийностью.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
500 г
груши
500 г
яблоки
500 г
сахар
100 мл
вода
Приготовление
1
Плоды вымыть, разрезать на кусочки, можно снять кожуру.
2
Засыпать фрукты сахаром и оставить на несколько часов до появления сока и полного растворения сахара.
3
Влить в кастрюлю воду и довести до кипения, после варить массу на медленном огне, периодически снимать пену.
4
Держать на медленном огне 30-40 минут, контролируя, чтобы кусочки плодов оставались целыми. Затем разложить по банкам.
С апельсинами
© Фото : Unsplash/Rob WicksАпельсины
© Фото : Unsplash/Rob Wicks
Апельсины
Варенье из апельсинов и яблок получается ароматным и интересным по вкусу с оттенками приятной кислинки.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
1 кг
нарезанные яблоки
1 кг
сахар
1 шт.
апельсин
Приготовление
1
Апельсин обдать кипятком, срезать цедру и измельчить ее.
2
Разрезать фрукт на две половинки и выжать из них сок, процедить.
3
Яблоки нарезать дольками или кубиками.
4
В сок добавить сахар, перемешать. Затем добавить цедру и довести до кипения.
5
Добавить яблоки и перемешать.
6
Варить 30 минут. Если появилось множество пузырьков, значит, варенье готово.
С лимоном
К этому варенью в дополнение используют ванильный сахар и корицу.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1 шт.
лимон
3 г
молотая корица
2 кг
сахар
5 г
сахар ванильный
Приготовление
1
Лимон обдать кипятком, снять половину цедры и выдавить сок.
2
Добавить сахар и перемешать. Затем всыпать ванильный сахар.
3
Добавить яблоки, перемешать, оставить на несколько часов под крышкой.
4
Варить на слабом огне, снимая пенку. Когда через 30-40 минут появятся мелкие пузырьки, значит, варенье готово, можно снимать с плиты.
С малиной
Контейнеры с малиной
Это варенье обладает ярким выраженным малиновым вкусом с легкими нотками яблочного привкуса.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1 кг
малина
2 кг
сахар
Приготовление
1
Высыпать малину в таз или кастрюлю для варки, засыпать сахаром, аккуратно перемешать.
2
Поставить на огонь и довести до кипения.
3
Яблоки нарезать кубиками, добавить к малине. Можно добавлять даже тогда, когда малина еще не закипела.
4
После закипания пену снять. Варить 30-40 минут на слабом огне. Варенье должно густеть. Затем разлить по банкам и закатать.
С клюквой
© Depositphotos / Anna_ShepulovaСвежая клюква
© Depositphotos / Anna_Shepulova
Свежая клюква
Варенье готовится просто и не обладает кисло-терпким привкусом. При желании сахара можно добавить больше.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
110 г
клюква
3 шт.
яблоки
160 г
сахар
100 мл
вода
Приготовление
1
Клюкву залить водой, довести до кипения, после чего слить 100 мл жидкости.
2
В отдельную кастрюлю влить отвар и добавить сахар. Растворить сахар на медленном огне.
3
Добавить клюкву и довести до кипения и варить в течение 15 минут. Кастрюлю лучше при этом накрыть крышкой.
4
Яблоки нарезать дольками, добавить к клюкве. Варить в течение 20 минут.
5
Варенье получается густым, а дольки яблока слегка хрустят.
С брусникой
При добавлении корицы и гвоздики к этому варенью привкус получается тонким и изысканным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
брусника
160 г
сахар
300 мл
вода
3 шт.
гвоздика соцветиями
4 шт.
средние яблоки
по вкусу
корица молотая
Приготовление
1
Ягоды обдать кипятком для предотвращения горьковатого привкуса и запаха.
2
Яблоки нарезать кубиками, обдать кипятком. Подержать под крышкой 3 минуты, слить жидкость.
3
Растворить сахар в воде, томить на огне до полного растворения крупинок.
4
Добавить в сироп бруснику и яблоки, положить пряности. Проварить 7 минут и снять с плиты. Оставить на 4-6 часов без крышки.
5
Повторить варку в 7 минут и оставить варенье на 4-6 часов еще два раза.
С орехами
© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaГрецкие орехи
© Фото : Pexels/Karolina Grabowska
Грецкие орехи
Подойдут грецкие орехи, миндаль, фундук. Миндаль нужно залить кипятком, чтобы снять кожицу, а грецкие орехи и фундук подержать на горячей сухой сковороде.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
2 ст. л.
лимонный сок
1,2 кг
сахар
200 г
орехи
Приготовление
1
Яблоки нарезать дольками без сердцевины. Сбрызнуть лимонным соком.
2
В воду добавить сахар и растворить его, доведя до кипения. Добавить яблоки. Оставить без крышки на 3-4 часа.
3
Всыпать орехи. Варить по 5-7 минут, затем, выдерживая массу по 5-6 часов, процедуру повторить 3-4 раза.
С ванилью и корицей
Варенье приобретает приятный аромат за счет ванили и изысканный привкус за счет корицы.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 15 мин.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1 кг
сахар
10 г
ваниль
8 г
корица
по вкусу
лимонная кислота
Приготовление
1
Нарезать яблоки дольками, кожуру не убирать.
2
Яблоки выкладывать слоями, пересыпая сахаром. Оставить на ночь.
3
Затем варить в течение 20 минут. Отставить и полностью остудить. Повторить процедуру 3 раза.
4
В конце третьей варки добавить ваниль, корицу и лимонную кислоту на кончике ножа.
"Пятиминутка"
© Pixabay/Сергей КорчановПриготовление варенья из яблок
© Pixabay/Сергей Корчанов
Приготовление варенья из яблок
На кипячение варенья понадобится всего 5 минут, что соответствует названию лакомства. Также понадобится время на то, чтобы варенье отстоялось.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки (в нарезанном виде)
200 мл
вода
1 г
лимонная кислота
1 г
ванилин
Приготовление
1
В яблоки всыпать сахар, перемешать, затем добавить ванилин и лимонную кислоту.
2
Настаивать 4-5 часов. Влить воду и перемешать.
3
Помешивая, варить на среднем огне в течение 5 минут.
"Карамелька"
Кусочки яблок получаются целыми и карамельными. Подойдут твердые и сочные плоды.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
700 г
яблоки (после нарезки)
500 г
сахар
1,1 л
вода
12 г
сода
Приготовление
1
Яблоки очистить от кожуры и нарезать дольками. Залить водой и добавить соду.
2
Дать настояться 30-40 минут, затем воду слить.
3
В это время в сахар влить воду и проварить, чтобы он полностью растворился.
4
лить сироп в яблоки и дать настояться 1 час. После прокипятить на медленном огне 15-20 минут. Пену снимать. Оставить на 3-4 часа.
5
Повторить процедуру с кипячением и отстаиванием еще два раза.
"Кусочки янтаря"
Кусочки яблок получаются почти прозрачными благодаря длительной варке и выдержке. Цвет варенья получается янтарным, а дольки равномерно распределяются в сиропе. Десерт получается очень вкусным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
2 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
1,3 кг
сахар
200 мл
вода
Приготовление
1
Плоды помыть, очистить от кожуры и сердцевины. В результате нарезанных яблок должно получиться 1 кг. Дольки сложить в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3 минуты.
2
Вынуть кусочки, в жидкость добавить сахар и растворить при варке на слабом огне в течение 3 минут.
3
Выложить дольки в сироп, снять с огня. Выдержать под крышкой 3-4 часа.
4
Затем снова варить на слабом огне 5-7 минут. Отставить кастрюлю и выдержать в течение 8 часов. Снова проварить 5-7 минут.
5
Повторно в течение 5-6 часов остудить и далее проварить 5-7 минут. Можно фасовать по банкам.
Повидло
© Pexels/Ron Lach Порезанные яблоки
© Pexels/Ron Lach
Порезанные яблоки
Многим знаком вкус яблочного повидла еще с детства. Оно подходит и в качестве десерта к чаю, и как начинка для пирога.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
2 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
600 г
сахар
100 мл
вода
Приготовление
1
Нарезать яблоки на кусочки, сняв кожуру. Выложить в кастрюлю, засыпать сахар и влить воду.
2
Емкость поставить на огонь и довести до кипения. Варить яблоки 10-15 минут, периодически помешивая.
3
Не сливая жидкость, пропустить фрукты через блендер или перетереть через сито.
4
Снова варить массу в течение 10 минут. Чем дольше варить, тем гуще становится повидло.
Яблочно-грушевое пюре
Отличная альтернатива магазинному пюре, но из натуральных ингредиентов.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
2 мин.
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
1 кг
груши
1 кг
сахар
50 мл
вода
Приготовление
1
Яблоки и фрукты нарезать кусочками, не срезая кожуру для сохранения витаминов.
2
Добавить сахар и воду, поставить на плиту и довести до кипения.
3
Варить 15 минут, фрукты станут мягкими и дадут сок.
4
Превратить горячие фрукты в пюре, используя погружной блендер.
5
Снова поставить на плиту и варить 15 минут. Пюре готово, можно закатывать в банки.
В духовке
© Фото : Pexels/Ron Lach Девушка следит за блюдом в духовке
© Фото : Pexels/Ron Lach
Девушка следит за блюдом в духовке
Печеные яблоки — это вкусное и полезное лакомство, богатое витамином С, калием и пектином.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
2 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
4 шт.
яблоки
100 мл
вода
Приготовление
1
Разогреть духовку до 180 °С, яблоки помыть, при необходимости удалить сердцевину.
2
Выложить фрукты на противень, влить воду, чтобы плоды не подгорели.
3
Поместить противень с яблоками в горячую духовку на 10-15 минут.
4
Десерт готов, его можно есть горячим или подождать, пока остынет.
Хранение варенья
Яблочное варенье хранится в течение 1-2 лет в темном сухом помещении. Открытую банку нужно поставить в холодильник и съесть лакомство в течение 3-4 месяцев.
Польза и вред
Яблочное варенье полезно для организма человека, богато витаминами и микроэлементами, но некоторым категориям людей употреблять его в пищу не рекомендуется.
Польза
В яблочном варенье сохраняются витамины, микроэлементы, пектин. Также в нем есть растительная клетчатка, которая положительно влияет на процесс пищеварения. Стоит иметь в виду, что в десерте содержится много сахара, поэтому его нужно употреблять в умеренном количестве.
Вред
Варенье из яблок не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, и его следует есть в небольших количествах тем, у кого наблюдается лишний вес. Также лучше отказаться от яблочного варенья при желудочно-кишечных расстройствах.
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