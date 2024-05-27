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В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов - РИА Новости, 27.05.2024
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Религия
 
11:50 27.05.2024 (обновлено: 15:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html
В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов
В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов - РИА Новости, 27.05.2024
В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов
Лидеру протестов в Армении Баграту Галстаняну приостановили церковно-административную службу, сообщили в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ)... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:50
2024-05-27T15:31
религия
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Лидеру протестов в Армении Баграту Галстаняну приостановили церковно-административную службу, сообщили в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) Первопрестольном Святом Эчмиадзине."Епископский сан владыки Баграта сохранен, приостановлена его церковно-административная служба", — уточнили в Эчмиадзине. Там добавили, что Галстанян сам обратился к католикосу (предстоятелю) ААЦ с просьбой приостановить его духовное служение, объяснив свое желание участием в протестах и "обязательствами, взятыми в руководстве движением "Тавуш во имя родины".С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян.Сегодня с утра священнослужитель призвал своих сторонников начать массовые акции неповиновения. Протестующие провели шествие, а также перекрыли одну из улиц в Ереване и дорогу из столицы в Аштарак.Накануне на организованном архиепископом митинге его призвали выдвинуть кандидатом в премьеры Армении.Делимитация границы Армении и АзербайджанаВ марте в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.После этого премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство республики готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передать несколько населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в регионе, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.В середине апреля МИД Армении сообщил, что специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". После этого стороны начали проводить работы "на земле", на линии между государствами появились первые пограничные столбы.Как сообщили в Азербайджане в конце мая, по итогам делимитации под контроль Баку перешли территории четырех сел Газахского района — всего 6,5 квадратного километра. Республики уже определили линию границы длиной 12,7 километра.Согласованный участок с обеих сторон взяли под охрану пограничники, заменив собой военных.
https://ria.ru/20240507/dogovor-1944406062.html
https://ria.ru/20240527/armeniya-1948527098.html
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армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов

ААЦ приостановила церковную службу лидера протестов в Армении Галстаняна

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Лидеру протестов в Армении Баграту Галстаняну приостановили церковно-административную службу, сообщили в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
«
"Епископский сан владыки Баграта сохранен, приостановлена его церковно-административная служба", — уточнили в Эчмиадзине.
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Пашинян рассказал о возможном подписании мирного договора с Азербайджаном
7 мая, 14:02
Там добавили, что Галстанян сам обратился к католикосу (предстоятелю) ААЦ с просьбой приостановить его духовное служение, объяснив свое желание участием в протестах и "обязательствами, взятыми в руководстве движением "Тавуш во имя родины".
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян.
Сегодня с утра священнослужитель призвал своих сторонников начать массовые акции неповиновения. Протестующие провели шествие, а также перекрыли одну из улиц в Ереване и дорогу из столицы в Аштарак.
Накануне на организованном архиепископом митинге его призвали выдвинуть кандидатом в премьеры Армении.
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08:58

Делимитация границы Армении и Азербайджана

В марте в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.
После этого премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство республики готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передать несколько населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в регионе, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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15 февраля, 11:08
В середине апреля МИД Армении сообщил, что специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". После этого стороны начали проводить работы "на земле", на линии между государствами появились первые пограничные столбы.
Как сообщили в Азербайджане в конце мая, по итогам делимитации под контроль Баку перешли территории четырех сел Газахского района — всего 6,5 квадратного километра. Республики уже определили линию границы длиной 12,7 километра.
Согласованный участок с обеих сторон взяли под охрану пограничники, заменив собой военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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РелигияАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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