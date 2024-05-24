"Легитимность закончилась". Что решили Путин и Лукашенко
Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в Минске
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России прибыл в Минск на празднование Дня славянской письменности и культуры. Но разумеется, помимо торжественных мероприятий, была и обширная политическая повестка. О главном с переговоров — в материале РИА Новости.
"Мы должны понять"
Одна из тем, которые обсуждали президенты, — ситуация на Украине. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, заявил на пресс-конференции в Минске Владимир Путин.
"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", — сказал он.
Российский лидер отметил, что достигнутые в Стамбуле в марте 2022-го договоренности устраивали обе стороны. Теперь же Москве надо понять, с кем иметь дело при возобновлении переговоров.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
"Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти", — подчеркнул Путин.
Дело в том, что 20 мая был последний день пятилетнего срока президента Украины Владимира Зеленского. Выборы в стране не проводили под предлогом военного положения.
"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", — сказал Владимир Путин.
Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил: ни Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы страны и ее граждан.
"Вы знаете, кто будет решать. За океаном много уже решено. Что не решено, они решат потом", — пояснил белорусский лидер.
"Все стабильно"
Двухдневный визит в Белоруссию — вторая зарубежная поездка Путина после инаугурации. На прошлой неделе он посетил Китай. Вспомнил об этом и Лукашенко: "Мы обсудим наши отношения и в контексте с КНР", — подчеркнул он вчера вечером.
"Все у нас стабильно, все складывается благополучно. Поговорим, конечно, и об учениях — о второй фазе учений, это связано с прямым участием в этих мероприятиях наших белорусских друзей, коллег в военной сфере", — отметил, в свою очередь, Путин. Речь идет о стартовавших на днях маневрах по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия. Лукашенко ранее утверждал, что идея "синхронизироваться в этом плане" принадлежала ему. И подчеркивал, что действия Москвы и Минска не носят агрессивного характера. "Мы хотели посмотреть, как ведущие ядерные державы все это делают. Мы же учимся", — пояснял он.
В этом году Путин и Лукашенко встретились уже четвертый раз. В январе в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в феврале — "Игры будущего" в Казани, а после майской инаугурации российский президент принял в Москве коллег по ЕАЭС; белорусский лидер традиционно участвовал и в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы.
В четверг главы государств пообщались в неформальной обстановке. На следующий день в консультациях приняли участие руководители ведомств. В частности, недавно назначенный министр обороны России Андрей Белоусов провел первую рабочую встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Обсудили "актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства".
Результаты говорят сами за себя
Второй день визита Путин начал с возложения венка к монументу Победы в Минске. Памятник установили в 1954-м.
Потом во Дворце Независимости состоялась официальная церемония: президенты представили членов делегаций. Переговоры стартовали в узком кругу, с вице-премьерами, главами МИД и Минобороны. Лукашенко обозначил два стандартных блока вопросов: экономика и безопасность.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
"Работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику, — сказал Путин. — И результаты экономического развития сами говорят за себя, я хочу вас тоже с этим поздравить. Беларусь уверенно себя чувствует, уверенно стоит на ногах, экономика развивается". "В целом, на мой взгляд, каких-то нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов", — подчеркнул российский президент.
В узком формате общались почти два часа, а затем по традиции продолжили в расширенном составе.
Главное — благосостояние граждан
Согласовали условия поставок нефти и газа в Белоруссию. Лукашенко сообщил: "Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. И я думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают. Мы детально разобрали все нюансы". "Есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что все они будут исполнены", — подтвердил Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Есть еще одно направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, — добавил он. — Это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время".
"Мы скоро будем отмечать юбилей создания Союзного государства (в декабре договору исполнится 25 лет. — Прим. ред.), — напомнил Путин. — И это тоже будет укреплять наше взаимодействие, которое, безусловно, пойдет на пользу развитию наших государств и на пользу нашим народам. Будет укреплять прежде всего — это наша общая задача — благосостояние граждан Белоруссии и граждан Российской Федерации". В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства: мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.
Минск и Москва продолжат и реализацию импортозамещающих проектов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества и машиностроения, уточнил Лукашенко. По его словам, он и Путин "все решения приняли". Теперь дело за правительствами, которым предстоит реализовать задуманное "в сжатые сроки".