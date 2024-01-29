https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html

"На колени не поставили". Путин и Лукашенко определили планы на будущее

"На колени не поставили". Путин и Лукашенко определили планы на будущее - РИА Новости, 29.01.2024

"На колени не поставили". Путин и Лукашенко определили планы на будущее

В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты России и Белоруссии до этого два дня провели вместе на... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:10

2024-01-29T19:10

2024-01-29T19:25

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Виктор Жданов. В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты России и Белоруссии до этого два дня провели вместе на памятных мероприятиях и переговорах. Совещание стало логичным завершением насыщенной программы. О главном, чего удалось достичь Москве и Минску, — в материале РИА Новости."В условиях беспрецедентного давления"В декабре исполнится 25 лет со дня подписания Договора о Союзном государстве. В 2019-м Москва и Минск приступили к реализации почти тридцати дорожных карт, направленных на углубление взаимной интеграции. На нынешнем заседании подвели итоги выполнения базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердили аналогичный документ на следующий трехлетний период.Владимир Путин открыл заседание напоминанием о ключевых для обеих стран событиях. "В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, — сказал президент. — Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого уже на протяжении почти 25 лет мы сообща строим Союзное государство. И на этом пути нам удалось добиться действительно многого".В частности, "благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций".Разумеется, расширяется взаимная торговля. За 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос более чем на девять процентов, вплотную приблизившись "к рекордным 43 миллиардам долларов". "Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше четырех миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции", — перечислил Путин.И перешел к общемировой обстановке. "Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизбежно и неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, — заверил российский лидер. — Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки. Подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах. В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно"."Все спокойно""Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня, это не шутка", — подтвердил Лукашенко.Президенты обсудили проблемы Ближнего Востока, Южно-Китайского моря, регионов, где растет напряженность. "Это все оттого, что грядет многополярный мир", — вынес вердикт белорусский лидер. Процитировав главу МИД России Сергея Лаврова — "этого не хочется монополисту", добавил: "Вот разными методами и пытаются удержать однополярный мир, дошли до вооруженных конфликтов".Поговорили о работе на южном направлении — "особенно в Африке, куда нас зовут". По словам Лукашенко, Черный континент "ждет, зная, как было в советские времена, Россию".Белоруссия перенимает российский опыт во внутриполитических процедурах. На 25 февраля назначили единый день голосования (парламентские и местные выборы). "И 17 марта в России пройдут президентские выборы, — напомнил Лукашенко. — Период непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен: мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия".Что касается экономики, то, по мнению белорусского лидера, необходимо "усилить международное позиционирование нашего Союза, как это мы пытаемся сделать с Евразийским экономическим союзом". Главная задача в промышленности — активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. "Здесь очень многое сделано, мы многое поняли — то, чего не понимали еще два года тому назад. Нас не удалось поставить на колени", — подчеркнул Лукашенко.Ранее утвердили межправительственные соглашения о развитии микроэлектронных технологий, проектировании производства электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. "Подготовленный к подписанию декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций, — уверен президент Белоруссии. — <…> Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выравнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров".Среди "шероховатостей", отмеченных Лукашенко, — неполная определенность по созданию единых рынков нефти и газа. "Как раз в то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения, они будут выгодны и для России, и для Беларуси. Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем, договоренности достигнуты", — отметил белорусский лидер.Удовлетворяет интересы обеих странПо итогам заседания стороны подписали полтора десятка документов. В том числе принципиально новые: например, соглашение о создании единого союзного медиахолдинга. Данную идею активно продвигал Лукашенко: он считает, что это поможет в информационном противостоянии с Западом.Утвердили главные документы "О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и Союзных программ" и "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Приняли постановления Совета "О выполнении Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы и Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", о научно-технологическом развитии до 2035-го. Заключили соглашения о развитии железнодорожной инфраструктуры, единой промышленной политике, союзных премиях и об организации "мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценили результаты взаимодействия Москвы и Минска. "В интеграционном пакете и двадцати восьми союзных программах многое реализовано, — указывает белорусский политолог Алексей Дзермант. — Особенно это касается сближения налогового законодательства и правовой сферы в целом". На следующее трехлетие предусмотрели технологическое развитие тех сфер, откуда ушли западные корпорации. Это все закладывается с учетом санкционного давления. Многое придется начинать с нуля или восстанавливать забытые компетенции. Нужно запускать новые производства. Для этого понадобится и научная, и финансовая кооперация."Это большая перспектива на будущее. Масштабный военно-промышленный комплекс уже создан. Теперь стоят задачи освоить производство передового вооружения, которое используется в СВО. Президенты также одобрили идею союзного медиахолдинга. Нужно переходить к практике. Требуются новая стратегия и активные действия, чтобы доносить общую позицию нашим гражданам и нести ее в мир", — подчеркивает специалист.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов обратил внимание на то, что стратегически отношения Москвы и Минска сейчас переживают уникальный этап — максимальную интеграцию. "Недаром все чаще звучит тезис: две страны — одна экономика. Подвели итоги трехлетнего плана развития. Каждый из двадцати восьми пунктов получил реальное воплощение", — считает он.Вместе с тем процесс интеграции не завершен. По словам Денисова, самое главное — сохранение политической воли для дальнейшей интенсификации работы. Для Белоруссии важна проблема общего рынка углеводородов, и этот вопрос решат в самой ближайшей перспективе. В любом случае то, что происходит сегодня между Москвой и Минском — на всех уровнях, — отвечает интересам народов обеих стран.

https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924021226.html

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко