https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины

"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины - РИА Новости, 16.05.2024

"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины

В КНР завершился первый день государственного визита президента России. К первой после инаугурации заграничной поездке Путина приковано внимание всего мира. И... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:44

2024-05-16T18:44

2024-05-16T19:58

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ли цян

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В КНР завершился первый день государственного визита президента России. К первой после инаугурации заграничной поездке Путина приковано внимание всего мира. И российский лидер, и председатель Си Цзиньпин подтвердили тревожные для Запада прогнозы — партнерство Москвы и Пекина крепко как никогда.Со всеми почестямиПрезидентский борт прибыл в Пекин еще в пять утра по местному времени. Путина в ходе визита сопровождает представительная делегация из вице-премьеров, глав ключевых ведомств, других политиков и чиновников.Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры стран представили членов своих делегаций. Визит носит наивысший статус — государственный. Поэтому принимали гостей со всеми полагающимися по протоколу почестями.Личная беседа Путина и Си, которые неизменно используют обращение "дорогой друг", состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Это апробированная переговорная схема: в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023-го (это тоже была первая зарубежная поездка после переизбрания) он также пообщался с Путиным с глазу на глаз.После разговора тет-а-тет консультации продолжились в расширенном составе. Обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам — "сверили часы", как говорят в Кремле.Разговорами дело не ограничилось. По итогам Путин и Си подписали "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами".Более десятка документовДокумент включает десять разделов, охватывающих всевозможные сферы: от борьбы с негативными климатическими изменениями до соблюдения международного права.Отдельная часть посвящена украинскому кризису. Не секрет, что Пекин, имеющий опыт посредничества в мирных переговорах, как это было, например, с Саудовской Аравией и Ираном, пристально следит и за боевыми действиями в Восточной Европе. И даже предлагал собственный план."Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса, — говорится в заявлении, подписанном Путиным и Си. — Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности".Помимо главного документа, в присутствии глав двух государств подписали пакет из еще десяти документов, регулирующих сотрудничество на уровне СМИ, проведение "перекрестных годов" культуры, экономические вопросы и многое другое.Образцовое партнерствоВыступая перед журналистами после переговоров, Си охарактеризовал их как "откровенные, дружеские и содержательные"."Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями", — отметил председатель.Все это, по его словам, стало возможным благодаря тому, что обе стороны привержены пяти принципам. Первый — твердая поддержка друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов обеих сторон. Второй — формирование новой архитектуры взаимовыгодного сотрудничества. В-третьих, страны помнят о многовековой дружбе, передавая ее "факел" через поколения. В-четвертых, Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную систему и основанный на международном праве миропорядок. И наконец, Москва и Пекин "продвигают политическое урегулирование проблем горячих точек ради правды и справедливости": "В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всем мире".Путин, в свою очередь, подчеркнул, что "проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". "Это партнерство служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", — сказал российский лидер.По традиции президент не забыл и о количественных показателях. В 2023-м товарооборот между странами прибавил четверть, установив новый рекорд в 240 миллиардов долларов. Активно развивается инвестиционное сотрудничество: по линии профильной межправкомиссии реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов.Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90 процентов: "Этот показатель продолжает расти, торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", — отметил Путин.В энергетике российско-китайское взаимодействие не ограничивается только углеводородами — укрепляется сотрудничество в сфере "мирного атома". Россия возводит на территории КНР энергоблоки на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Страны развивают международные транспортно-логистические коридоры, задействуют потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути.Оба государства проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. "Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества", — напомнил президент. Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, прилагают усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с целью формирования Большого евразийского партнерства."Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что создание таких альянсов очень вредно и контрпродуктивно", — подчеркнул Путин. Он, впрочем, не называл напрямую агрессивные блоки, сколачиваемые США в регионе.Также президент вновь выразил признательность Китаю за конструктивный подход к украинскому кризису. После Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Вечером президент России и китайский лидер пообщались в неформальной обстановке. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, беседа прошла очень хорошо, "обсуждались в том числе некоторые внешнеполитические темы".Но на этом программа не закончилась. Завтра российские гости посетят Харбин, где состоится открытие VIII Российско-Китайской выставки ЭКСПО и IV Форума регионов двух стран.

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в мире, китай, пекин, россия, си цзиньпин, ли цян, владимир путин