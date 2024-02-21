https://ria.ru/20240221/rossiya-1928826031.html

"Сомнений в результате нет". Что Путин обсудил с союзниками в Казани

"Сомнений в результате нет". Что Путин обсудил с союзниками в Казани - РИА Новости, 21.02.2024

"Сомнений в результате нет". Что Путин обсудил с союзниками в Казани

"Игры будущего" в столице Татарстана оказались и неформальным политическим форумом. На церемонию открытия президент России пригласил коллег из ближнего... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:52

2024-02-21T19:52

2024-02-21T20:16

россия

киргизия

узбекистан

владимир путин

александр лукашенко

садыр жапаров

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. "Игры будущего" в столице Татарстана оказались и неформальным политическим форумом. На церемонию открытия президент России пригласил коллег из ближнего зарубежья, и все они прибыли с представительными делегациями. О главном, что говорили главы государств, — в материале РИА Новости.Насыщенная программаКазань посетили первые лица Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской.С большинством высокопоставленных гостей Путин встречался менее двух месяцев назад, на предновогоднем саммите СНГ, совмещенном с заседанием Евразийского экономического союза. Тогда подвели итоги года, наметили планы на будущее. А с белорусским президентом Александром Лукашенко российский лидер провел двусторонние переговоры и в конце января.В Казани лидеров встречали не только хлебом и солью, но и традиционным татарским десертом чак-чак. Дальнейшая программа у каждого была разная. Например, Путин первым делом посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где посидел в кабине стратегического ракетоносца Ту-160М, попутно предложив назвать самолет в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Глава Киргизии Садыр Жапаров в то же время принял участие в церемонии открытия генконсульства Кыргызской Республики. А Лукашенко принял из рук раиса Татарстана Рустама Минниханова орден "Дуслык" ("Дружбы").Кто формирует глобальную повесткуСерию двусторонних встреч Путин начал с беседы с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Российский лидер поблагодарил за поддержку Москвы. "Лично даже принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", — отметил Путин. Давние отношения с Республикой Сербской "носят абсолютно созидательный характер", подчеркнул он. Додик, в свою очередь, указал, что сербы отвергают политику Запада. "Стараемся отбить какую-либо возможность не присоединиться к санкциям против России. <…> Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", — уточнил он.Следующие переговоры — с Жапаровым. Отношения России и Киргизии успешно развиваются по всем направлениям. Особое внимание Путин уделил экономическому сотрудничеству. "Тридцать пять процентов прямых инвестиций из России в кыргызстанскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", — заверил он. Жапаров же, воспользовавшись случаем, пожелал коллеге успеха в избирательной кампании.Всестороннее сотрудничество Путин обсуждал и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Упомянули, в частности, строительство ТЭЦ (в трех городах) и двух ГРЭС, газопровода в Китай. Токаев также коснулся российских выборов. "Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов, — сказал он. — По сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня".500 миллионов — хорошая базаКрайне успешно развивается взаимодействие России и Узбекистана. На встрече с президентом Шавкатом Мирзиеевым Путин отметил: нет таких вопросов, которые требовали бы решений на высшем уровне. Поговорили об исполнении решений, принятых в Москве четыре месяца назад. В частности — о создании совместного фонда на 500 миллионов долларов. "Хорошая финансовая база для реализации тех планов, которые мы с вами наметили", — пояснил Путин. Мирзиеев же вслед за Токаевым выразил уверенность в победе российского лидера на выборах и пригласил его в Узбекистан после мартовского голосования.Расширяется и сотрудничество с Таджикистаном. "Не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", — сказал Путин Эмомали Рахмону. И добавил: один из важнейших факторов успеха — личные отношения лидеров. Рахмон же пожелал коллеге "успехов во всем и прежде всего крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов".Завершив серию переговоров, лидеры отправились на главное мероприятие вечера — церемонию открытия "Игр будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо". Что касается политических и экономических вопросов, то, судя по публичным заявлениям, "сверка часов" прошла успешно.

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россия, киргизия, узбекистан, владимир путин, александр лукашенко, садыр жапаров