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Обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла, заявили в Минздраве - РИА Новости, 23.05.2024
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21:04 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/minzdrav-1948007243.html
Обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла, заявили в Минздраве
Обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла, заявили в Минздраве - РИА Новости, 23.05.2024
Обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла, заявили в Минздраве
Обеспеченность врачами в России по результатам 2023 года выросла на 3,6%, средним медперсоналом - на 1%, при этом дефицит врачей сохраняется в пределах 20-23... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:04
2024-05-23T21:04
общество
россия
здоровье - общество
татьяна семенова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обеспеченность врачами в России по результатам 2023 года выросла на 3,6%, средним медперсоналом - на 1%, при этом дефицит врачей сохраняется в пределах 20-23 тысяч человек, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "По результатам 2023 года у нас обеспеченность врачебными кадрами в Российской Федерации выросла на 3,6%, составила 41,52 врачей на 10 тысяч населения. И соответственно выросла на 1% обеспеченность средним медицинским персоналом, составила 88 средних медицинских работников на 10 тысяч населения",- сказала Семенова в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Дефицит рабочих кадров: пути решения". Она отметила, что дефицит врачей в России варьируется в пределах 20-23 тысяч человек - в 2023 году он составлял 23 тысячи. По средним медицинским работникам дефицит только в рамках оказания помощи по программе государственных гарантий составляет около 60-65 тысяч, уточнила Семенова. По ее словам, крайне важно решать проблему дефицита кадров в отдаленных населенных пунктах, которые не очень привлекательны для молодых медиков, именно там возникают сложности. Для решения этой проблемы Минздрав вырабатывает новые меры, среди них периодическое направление бригад медиков из федеральных центров, выездные и передвижные мобильные медицинские комплексы, возможность перенаправления в служебную командировку работников областных многопрофильных больниц. "Вот эта "временная миграция", так скажем, ... - это одна из мер, которые мы видим элементом решения дефицита, сохраняющегося в небольших населенных пунктах, плюс к специальным социальным выплатам",- пояснила Семенова.
https://ria.ru/20240522/vrachi-1947698569.html
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общество, россия, здоровье - общество, татьяна семенова, совет федерации рф
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Семенова, Совет Федерации РФ
Обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла, заявили в Минздраве

Минздрав: обеспеченность врачами в России в 2023 году выросла на 3,6%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врачи во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обеспеченность врачами в России по результатам 2023 года выросла на 3,6%, средним медперсоналом - на 1%, при этом дефицит врачей сохраняется в пределах 20-23 тысяч человек, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"По результатам 2023 года у нас обеспеченность врачебными кадрами в Российской Федерации выросла на 3,6%, составила 41,52 врачей на 10 тысяч населения. И соответственно выросла на 1% обеспеченность средним медицинским персоналом, составила 88 средних медицинских работников на 10 тысяч населения",- сказала Семенова в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Дефицит рабочих кадров: пути решения".
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Она отметила, что дефицит врачей в России варьируется в пределах 20-23 тысяч человек - в 2023 году он составлял 23 тысячи.
По средним медицинским работникам дефицит только в рамках оказания помощи по программе государственных гарантий составляет около 60-65 тысяч, уточнила Семенова.
По ее словам, крайне важно решать проблему дефицита кадров в отдаленных населенных пунктах, которые не очень привлекательны для молодых медиков, именно там возникают сложности. Для решения этой проблемы Минздрав вырабатывает новые меры, среди них периодическое направление бригад медиков из федеральных центров, выездные и передвижные мобильные медицинские комплексы, возможность перенаправления в служебную командировку работников областных многопрофильных больниц.
"Вот эта "временная миграция", так скажем, ... - это одна из мер, которые мы видим элементом решения дефицита, сохраняющегося в небольших населенных пунктах, плюс к специальным социальным выплатам",- пояснила Семенова.
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