Как отрастить волосы быстро: процедуры, уход и советы экспертов
Отрастить волосы
Оглавление
- Рост волос на голове
- От чего зависит скорость роста
- Особенности
- Как быстро отрастить длинные волосы
- Массажи
- Масла
- Питание и витамины
- Водный баланс
- Специальные средства
- Правильный уход за волосами
- Натуральные маски в домашних условиях
- Салонные процедуры
- Стрижка кончиков
- Как отрастить волосы после короткой стрижки
- Сколько сантиметров волос вырастает за неделю и месяц
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Волосы растут всю жизнь, но по самым разным причинам кому-то удается отращивать длинные локоны, а кто-то вынужден носить короткие стрижки. Как быстро растут волосы у женщин и мужчин, за сколько можно отрастить волосы в домашних условиях и основные правила ухода – в материале РИА Новости.
Рост волос на голове
Длинные и пышные волосы являются мечтой многих девушек. Очень просто заметить, что одной волосы длиннее с каждым месяцем, а у другой рост значительно медленнее. На это влияет множество факторов, как и на то, возможно ли отрастить здоровые длинные волосы естественным путем.
От чего зависит скорость роста
По словам Анастасии Мареевой, кандидата медицинских наук, трихолога бренда Likato Professional и врача-дерматолога, скорость роста волос закладывается генетически и зависит, в том числе, от расы. Самая медленная – у представителей негроидной, самая быстрая – у азиатов. Также она меняется в течение года – летом волосы растут быстрее. Имеет значение и пол – у мужчин шевелюра отрастает медленнее, чем у женщин: 7 мм в месяц против 1–1,5 см.
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"На скорость роста волос влияет и психоэмоциональное состояние – стресс может снижать ее. К важным факторам относится и количество питательных веществ, поступающих в организм – волосы нуждаются в качественной нутритивной поддержке. Дефицит железа, цинка и белка в рационе замедляют их рост", – дополнила эксперт.
Также Анастасия Мареева уточняет, что снижают рост волос патологии щитовидной железы, особенно гипотиреоз и тиреотоксикоз. Большое значение имеет и активность половых гормонов: например, у пациентов с генетической предрасположенностью к андрогенной алопеции может замедляться скорость отрастания волос. Дефицит эстрогенов у женщин тоже тормозит рост волосяного покрова. А вот при их активности, допустим, в период беременности, скорость отрастания волос увеличивается, а их качество улучшается. При наличии патологий, влияющих на скорость роста, к примеру, андрогенетической алопеции, проводится лечение заболевания у врача-трихолога.
Особенности
Особенности роста волос зависят не только от сопутствующего состояния организма и генетического фактора, но и от пола.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДевушка с развивающимися на ветру волосами
Девушка с развивающимися на ветру волосами
У женщин
У женщин скорость роста волос немного выше, это связано в первую очередь с тем, что корни волос располагаются глубже, чем у мужчин. Это влияет и на среднюю продолжительность "жизни" волоса – 4–5 лет. Еще одной особенностью можно выделить менее активную выработку секрета сальными железами, это значит, что волосы остаются визуально чистыми дольше.
У мужчин
У мужчин плотный кожный покров головы и более активное кровообращение. В связи с этим и сальные железы работают интенсивнее. Поэтому у мужчин шевелюра становится грязной гораздо быстрее, чем у женщин. Скорость роста в сравнении с женским волосом ниже, а средняя продолжительность "жизни" – 2–3 года.
Как быстро отрастить длинные волосы
Отращивание волос – это многогранные процесс, требующий комплексного подхода.
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Массажи
По словам Анастасии Мареевой, массаж волосистой части головы не стимулирует рост волос, это миф. Напротив, при остром выпадении он противопоказан, так как может усиливать процесс. Кроме того, массаж стимулирует выработку себума, что на жирной коже головы скажется негативно. Безусловно, во время процедуры приток крови улучшается, однако значимого влияния на продление фазы роста волоса или активизацию сигналов к дермальному сосочку волосяного фолликула для продолжения фазы роста не оказывается.
"Массаж вполне может стать одной из процедур комплексного подхода. Но подход “изнутри и снаружи” должен сохраняться. Не стоит отдавать предпочтение одному компоненту и с его помощью рассчитывать на результат, особенно быстрый", – дополнила Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live.
Масла
Как и в остальных случаях, масел для быстрого роста волос не существует. Такой косметический продукт помогает увеличить объем поврежденных и истонченных волос, способствует восстановлению темпа роста, предотвращению сечения кончиков и т.д. Среди основных масел для ухода выделяют следующие:
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− Репейное. Одно из самых популярных в домашней косметологии. В нем содержится большое количество инулина, различных микроэлементов и витаминов, которые создают питательную среду, а жирные кислоты повышают их биодоступность для волосяного фолликула.
− Масло амлы. Это масло индийского крыжовника. В нем содержится большое количество витаминов Е и С, которые являются мощными антиоксидантами. Также в его составе высокий процент полифенолов и флавоноидов. Они подавляют 5-альфа-редуктазу – это фермент, которые в определенных условиях может влиять на истончение и выпадение волос.
− Аргановое. Это масло богато активными биологическими веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, каротином и токоферолами. Оно повышает защитные свойства кожи и помогает удерживать влагу, а также способствует снижению потери волос.
− Масло жожоба. В нем высокое содержание аминокислот, большое количество витамина Е, жирных спиртов и мононасыщенных жирных кислот. Масло помогает успокоить и восстановить кожу головы.
− Масло авокадо. Легкое масло с высоким содержанием жирорастворимых витаминов: А, Д, Е и группы В. Оно способствует предотвращению выпадения волос и уменьшает жирность кожи головы.
− Касторовое. Состав такого масла отличается высоким содержанием триглицеридов рицинолевой кислоты. Именно она отвечает за интенсивное питание кожи головы и волосяных фолликулов. Касторовое масло стимулирует рост волос, делает их шелковистыми и блестящими.
− Кунжутное. Оно состоит из насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также содержит большое количество витаминов Е и группы В, фосфора, магния и кальция. Такое масло помогает бороться с перхотью и питает кожу головы.
Питание и витамины
Питание является неотъемлемой частью комплексного подхода к улучшению качества волос. Анастасия Мареева отмечает, что важно разнообразить рацион, следить за поступлением необходимого количества белка. Оптимально, если он будет животного происхождения, это обеспечит лучшее усвоение. При отсутствии физической нагрузки норма белка – не менее 1 г на 1 кг веса в сутки. При активной нагрузке – от 1,4 г до 2 г на 1 кг веса в сутки. Достаточное потребление белка способствует улучшению прочности волоса. Ведь большая его часть — это кератин, то есть белок.
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Также важно следить за достаточным поступлением микроэлементов, которые помогают улучшить рост волос, насколько это возможно:
- —Кремний. Он способствует выработке эластина и коллагена, которые непосредственно влияют на здоровье волос. Кремний содержится в рисе, нуте, пшеничной и манной крупах, абрикосах.
- —Железо. Если в организме дефицит этого микроэлемента, то волосы становятся ломкими, тусклыми и склонными к выпадению. Для поддержания уровня железа в рацион важно включить печень, красное мясо, гречку, зеленые яблоки и шпинат.
- —Селен. Его недостаток делает волосы сухими и тусклыми, а также замедляет рост волос. Этот микроэлемент в высокой концентрации содержится в фисташках, бразильских орехах, твороге, яйцах и цельнозерновом хлебе.
- —Медь. Дефицит меди может привести к истончению волос поэтому в рационе должны присутствовать печень, фундук, арахис, морепродукты и бобовые.
- —Йод. Важный микроэлемент для здоровья волос, который в больших количествах содержится в морской капусте, черносливе, белой фасоли, клюкве и треске. Йод напрямую связан с состоянием щитовидной железы, при определенных факторах чрезмерное употребление этого микроэлемента может только навредить, поэтому сначала важно проконсультироваться с врачом.
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Водный баланс
Гидробаланс – важная составляющая не только здоровья волос, но и всего организма в целом. Отслеживать, поступает ли достаточное количество воды в организм, не делая этого специально, очень сложно. Поэтому важно наладить питьевой режим – около 8 стаканов. Лучше всего ставить себе звуковые напоминания на телефоне, когда пора пить воду. Со временем выработается привычка и от уведомлений можно отказаться.
Специальные средства
Анастасия Мареева отмечает, что для стимуляции роста волос используется несколько видов средств. Их можно разделить на лекарственные, основным из которых является препарат на основе миноксидила, и косметические, в составе которых часто содержатся пептиды, ниацинамид и экстракты растений, улучшающих микроциркуляцию (например, гинкго билоба). Если замедление скорости роста волос связано с активностью андрогенов, используются растительные или лекарственные антиандрогены, например, экстракт карликовой пальмы.
Правильный уход за волосами
Он помогает не только отрастить здоровые длинные волосы, но и предотвратить их ломкость, которая сведет на нет все результаты от других процедур. К основным принципам правильного ухода относятся:
- —отказ от осветления и окрашивания волос. Такие манипуляции достаточно агрессивно влияют на структуру волос, делая их со временем сухими;
- —мыть голову по мере загрязнения. Слишком частое мытье может негативно отразиться на кутикульном слое волос, что, в свою очередь, может привести к их обезвоживанию. А если проводить процедуру реже, чем необходимо, то вовремя не удаленный себум и частички омертвевшей кожи будут снижать качество питания волосяных фолликулов;
- —проводить пилинг кожи головы. Он поможет очистить кожу от омертвевших клеток и стимулировать клеточное обновление;
- —волосы лучше всего сушить естественным способом. А при использовании фена и/или плойки для укладки, предварительно нужно нанести термозащиту;
- —нельзя расчесывать мокрые волосы;
- —не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, так они путаются и травмируются;
- —шампунь должен соответствовать типу кожи головы;
- —после шампуня необходимо использовать кондиционер или несмываемый бальзам.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСотрудник пользуется прибором для бесконтактной диагностики волос в салоне
Сотрудник пользуется прибором для бесконтактной диагностики волос в салоне
Натуральные маски в домашних условиях
Прежде чем использовать самодельные домашние маски, важно удостовериться, что они не навредят коже головы и самим волосам, поэтому предварительно стоит посетить врача трихолога.
1. С оливковым маслом. Самый простой рецепт, так как в нем только один ингредиент – само оливковое масло. Перед мытьем волос, масло необходимо нанести на кончики и тщательно промазать кожу головы. Через 30 минут можно идти мыть волосы.
2. С облепиховым маслом. В миске необходимо смешать оливковое, облепиховое и касторовое масло в соотношении 3:1:1. Смесь подогреть на водяной бане и нанести на всю длину влажных волос. Голову укутать горячим махровым полотенцем на 2 часа. После маску смыть, для усиления эффекта можно использовать настой из ромашки.
3. С кефиром. Понадобится стакан кефира. В него необходимо добавить по 3–4 капли жидких витаминов А и Е. Смесь хорошо перемешать и нанести на волосы по длине и на корни. Через полчаса маску можно смыть.
4. С какао и медом. 50 г какао-порошка развести в теплой воде, добавить 1 ч. л. меда и хорошо перемешать. Влить 1 ст. л. масла лавра и снова перемешать. Основную часть смеси втереть в кожу головы, остальное распределить по длине волос. Выдержать в течение часа и смыть.
Посетительница в салоне красоты
Салонные процедуры
Стимулировать рост волос можно с помощью специальных процедур, суть которых заключается в воздействии на кожу головы и волосяные луковицы:
- —мезотерапия. Это инъекции препаратов с содержанием питательных веществ в кожу головы;
- —криотерапия. Обработка кожи головы жидким азотом;
- —плазмотерапия. Это инъекции, для которых используется собственная, обогащенная тромбоцитами, плазма человека;
- —дарсонвализация. Это токовая терапия, которая стимулирует микроциркуляцию.
Анастасия Мареева отмечает, что в салоне делать такие процедуры можно только в случае, если у него имеется медицинская лицензия, а у сотрудника – соответствующее образование.
Стрижка кончиков
Иван Цвелев, парикмахер-стилист, технолог-преподаватель, уточняет, что многие думают, что стричь волосы при отращивании волос, как минимум, нелогично, но если не стричь волосы вообще, то кончики начинают сечься и обламываться и длина волос не просто не увеличится, а даже сократится. Поэтому раз в 3–4 месяца состригать около 1 см волос – это обязательное условие отращивания.
Как отрастить волосы после короткой стрижки
Как отмечают эксперты, особого рецепта по отращиванию волос после короткой стрижки нет. Все также необходимо составить разнообразный рацион, поддерживать в норме количество витаминов и микроэлементов в организме, обеспечить волосам правильный уход и т.д.
Паровая маска для волос
Сколько сантиметров волос вырастает за неделю и месяц
Скорость роста волос зависит от наследственности, гормонального фона, времени года и, конечно, от возраста, говорит Маргарита Рубцова. У здорового человека в среднем каждый месяц волосы вырастают примерно на 1 см (то есть около 2–2,5 мм в неделю). Однако в зависимости от указанных выше факторов этот показатель может быть как больше, так и меньше, отмечает специалист.
Рекомендации экспертов
По словам Ивана Цвелева, отращивание волос требует комплексного подхода и включает в себя два основных правила:
1. Правильное питание. Важно следить, чтобы в рационе были яйца, жирная рыба, мясо птицы. И желательно добавить в рацион ягоды, шпинат, бобовые, орехи и семечки. За счет правильного питания увеличится фаза роста волос (анаген). Также витамины группы В, которые в большом количестве содержатся в яйцах и рыбе, заметно ускоряют рост волос.
Девушка рассчесывает волосы
2. Правильный уход за волосами:
- —не мыть голову горячей водой (рекомендованная температура – не выше + 37 °С). Горячая вода обезвоживает кожу головы, за счет чего могут появиться зуд, раздражение, шелушение и как следствие, снижение скорости роста волос. Теплая или прохладная вода, напротив, сохраняет влагу на коже головы, а также стимулирует микроциркуляцию, что положительно сказывается на скорости роста волос;
- —нельзя тереть волосы друг о друга при мытье и высушивании полотенцем. Во время трения друг о друга волосы сильно повреждаются, что приводит к ломкости, запутыванию и прочим неприятным последствиям;
- —всегда использовать дополнительный несмываемый уход для кончиков волос. Кончики всегда требуют большего ухода и важно сохранить их эластичность, чтобы предотвратить ломкость и сечение.
Анастасия Мареева уточняет, что длина волос не всегда связана со скоростью их роста. Чаще всего корень проблемы кроется в неправильном уходе и состоянии – ломкость, пористость и сухость могут уменьшить объем по длине. Поэтому необходимо регулярно использовать средства с увлажняющими компонентами, несмываемый уход, термозащиту.
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"Напоследок стоит отметить и такой важный фактор, как атмосферное старение волос. Его нивелирование улучшит состояние волосяного покрова, поэтому важно защищать голову от ветра, мороза, солнца, носить сезонные головные уборы. К примеру, ультрафиолет вымывает кератин, что способствует повышению ломкости волос. Сгорание кожи головы по проборам замедляет скорость роста, так как стимулирует фиброз – уплотнение кожного покрова. Осенью и зимой низкие температуры и ветер ухудшают качество волос. Поэтому не стоит пренебрегать панамой, шапкой или капюшоном. Иначе о красивых, длинных волосах можно забыть", – дополнила Анастасия Мареева.
Маргарита Рубцова отмечает, что важно грамотно подойти к выбору расчески: она не должна травмировать и царапать кожу головы, вырывать здоровые волосы. Ее задача – быстро распутывать волосы. Из многообразия фенов лучше выбирать мощные, с регуляцией температурного режима, чтобы не пересушивать и не травмировать волосы и кожу головы.