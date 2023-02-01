https://ria.ru/20230201/volosy-1848945876.html

Как отрастить волосы быстро: процедуры, уход и советы экспертов

Как отрастить волосы в домашних условиях на голове: быстро и длинные

Как отрастить волосы быстро: процедуры, уход и советы экспертов

Волосы растут всю жизнь, но по самым разным причинам кому-то удается отращивать длинные локоны, а кто-то вынужден носить короткие стрижки. Как быстро растут... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:38

2023-02-01T13:38

2023-02-01T13:38

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волосы и ногти как индикатор здоровья и правильного питания

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Волосы растут всю жизнь, но по самым разным причинам кому-то удается отращивать длинные локоны, а кто-то вынужден носить короткие стрижки. Как быстро растут волосы у женщин и мужчин, за сколько можно отрастить волосы в домашних условиях и основные правила ухода – в материале РИА Новости.Рост волос на головеДлинные и пышные волосы являются мечтой многих девушек. Очень просто заметить, что одной волосы длиннее с каждым месяцем, а у другой рост значительно медленнее. На это влияет множество факторов, как и на то, возможно ли отрастить здоровые длинные волосы естественным путем.От чего зависит скорость ростаПо словам Анастасии Мареевой, кандидата медицинских наук, трихолога бренда Likato Professional и врача-дерматолога, скорость роста волос закладывается генетически и зависит, в том числе, от расы. Самая медленная – у представителей негроидной, самая быстрая – у азиатов. Также она меняется в течение года – летом волосы растут быстрее. Имеет значение и пол – у мужчин шевелюра отрастает медленнее, чем у женщин: 7 мм в месяц против 1–1,5 см."На скорость роста волос влияет и психоэмоциональное состояние – стресс может снижать ее. К важным факторам относится и количество питательных веществ, поступающих в организм – волосы нуждаются в качественной нутритивной поддержке. Дефицит железа, цинка и белка в рационе замедляют их рост", – дополнила эксперт.Также Анастасия Мареева уточняет, что снижают рост волос патологии щитовидной железы, особенно гипотиреоз и тиреотоксикоз. Большое значение имеет и активность половых гормонов: например, у пациентов с генетической предрасположенностью к андрогенной алопеции может замедляться скорость отрастания волос. Дефицит эстрогенов у женщин тоже тормозит рост волосяного покрова. А вот при их активности, допустим, в период беременности, скорость отрастания волос увеличивается, а их качество улучшается. При наличии патологий, влияющих на скорость роста, к примеру, андрогенетической алопеции, проводится лечение заболевания у врача-трихолога.ОсобенностиОсобенности роста волос зависят не только от сопутствующего состояния организма и генетического фактора, но и от пола.У женщинУ женщин скорость роста волос немного выше, это связано в первую очередь с тем, что корни волос располагаются глубже, чем у мужчин. Это влияет и на среднюю продолжительность "жизни" волоса – 4–5 лет. Еще одной особенностью можно выделить менее активную выработку секрета сальными железами, это значит, что волосы остаются визуально чистыми дольше.У мужчинУ мужчин плотный кожный покров головы и более активное кровообращение. В связи с этим и сальные железы работают интенсивнее. Поэтому у мужчин шевелюра становится грязной гораздо быстрее, чем у женщин. Скорость роста в сравнении с женским волосом ниже, а средняя продолжительность "жизни" – 2–3 года.Как быстро отрастить длинные волосыОтращивание волос – это многогранные процесс, требующий комплексного подхода.МассажиПо словам Анастасии Мареевой, массаж волосистой части головы не стимулирует рост волос, это миф. Напротив, при остром выпадении он противопоказан, так как может усиливать процесс. Кроме того, массаж стимулирует выработку себума, что на жирной коже головы скажется негативно. Безусловно, во время процедуры приток крови улучшается, однако значимого влияния на продление фазы роста волоса или активизацию сигналов к дермальному сосочку волосяного фолликула для продолжения фазы роста не оказывается.МаслаКак и в остальных случаях, масел для быстрого роста волос не существует. Такой косметический продукт помогает увеличить объем поврежденных и истонченных волос, способствует восстановлению темпа роста, предотвращению сечения кончиков и т.д. Среди основных масел для ухода выделяют следующие:− Репейное. Одно из самых популярных в домашней косметологии. В нем содержится большое количество инулина, различных микроэлементов и витаминов, которые создают питательную среду, а жирные кислоты повышают их биодоступность для волосяного фолликула.− Масло амлы. Это масло индийского крыжовника. В нем содержится большое количество витаминов Е и С, которые являются мощными антиоксидантами. Также в его составе высокий процент полифенолов и флавоноидов. Они подавляют 5-альфа-редуктазу – это фермент, которые в определенных условиях может влиять на истончение и выпадение волос.− Аргановое. Это масло богато активными биологическими веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, каротином и токоферолами. Оно повышает защитные свойства кожи и помогает удерживать влагу, а также способствует снижению потери волос.− Масло жожоба. В нем высокое содержание аминокислот, большое количество витамина Е, жирных спиртов и мононасыщенных жирных кислот. Масло помогает успокоить и восстановить кожу головы.− Масло авокадо. Легкое масло с высоким содержанием жирорастворимых витаминов: А, Д, Е и группы В. Оно способствует предотвращению выпадения волос и уменьшает жирность кожи головы.− Касторовое. Состав такого масла отличается высоким содержанием триглицеридов рицинолевой кислоты. Именно она отвечает за интенсивное питание кожи головы и волосяных фолликулов. Касторовое масло стимулирует рост волос, делает их шелковистыми и блестящими.− Кунжутное. Оно состоит из насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также содержит большое количество витаминов Е и группы В, фосфора, магния и кальция. Такое масло помогает бороться с перхотью и питает кожу головы.Питание и витаминыПитание является неотъемлемой частью комплексного подхода к улучшению качества волос. Анастасия Мареева отмечает, что важно разнообразить рацион, следить за поступлением необходимого количества белка. Оптимально, если он будет животного происхождения, это обеспечит лучшее усвоение. При отсутствии физической нагрузки норма белка – не менее 1 г на 1 кг веса в сутки. При активной нагрузке – от 1,4 г до 2 г на 1 кг веса в сутки. Достаточное потребление белка способствует улучшению прочности волоса. Ведь большая его часть — это кератин, то есть белок.Также важно следить за достаточным поступлением микроэлементов, которые помогают улучшить рост волос, насколько это возможно:Водный балансГидробаланс – важная составляющая не только здоровья волос, но и всего организма в целом. Отслеживать, поступает ли достаточное количество воды в организм, не делая этого специально, очень сложно. Поэтому важно наладить питьевой режим – около 8 стаканов. Лучше всего ставить себе звуковые напоминания на телефоне, когда пора пить воду. Со временем выработается привычка и от уведомлений можно отказаться.Специальные средстваАнастасия Мареева отмечает, что для стимуляции роста волос используется несколько видов средств. Их можно разделить на лекарственные, основным из которых является препарат на основе миноксидила, и косметические, в составе которых часто содержатся пептиды, ниацинамид и экстракты растений, улучшающих микроциркуляцию (например, гинкго билоба). Если замедление скорости роста волос связано с активностью андрогенов, используются растительные или лекарственные антиандрогены, например, экстракт карликовой пальмы.Правильный уход за волосамиОн помогает не только отрастить здоровые длинные волосы, но и предотвратить их ломкость, которая сведет на нет все результаты от других процедур. К основным принципам правильного ухода относятся:Натуральные маски в домашних условияхПрежде чем использовать самодельные домашние маски, важно удостовериться, что они не навредят коже головы и самим волосам, поэтому предварительно стоит посетить врача трихолога.1. С оливковым маслом. Самый простой рецепт, так как в нем только один ингредиент – само оливковое масло. Перед мытьем волос, масло необходимо нанести на кончики и тщательно промазать кожу головы. Через 30 минут можно идти мыть волосы.2. С облепиховым маслом. В миске необходимо смешать оливковое, облепиховое и касторовое масло в соотношении 3:1:1. Смесь подогреть на водяной бане и нанести на всю длину влажных волос. Голову укутать горячим махровым полотенцем на 2 часа. После маску смыть, для усиления эффекта можно использовать настой из ромашки.3. С кефиром. Понадобится стакан кефира. В него необходимо добавить по 3–4 капли жидких витаминов А и Е. Смесь хорошо перемешать и нанести на волосы по длине и на корни. Через полчаса маску можно смыть.4. С какао и медом. 50 г какао-порошка развести в теплой воде, добавить 1 ч. л. меда и хорошо перемешать. Влить 1 ст. л. масла лавра и снова перемешать. Основную часть смеси втереть в кожу головы, остальное распределить по длине волос. Выдержать в течение часа и смыть.Салонные процедурыСтимулировать рост волос можно с помощью специальных процедур, суть которых заключается в воздействии на кожу головы и волосяные луковицы:Анастасия Мареева отмечает, что в салоне делать такие процедуры можно только в случае, если у него имеется медицинская лицензия, а у сотрудника – соответствующее образование.Стрижка кончиковИван Цвелев, парикмахер-стилист, технолог-преподаватель, уточняет, что многие думают, что стричь волосы при отращивании волос, как минимум, нелогично, но если не стричь волосы вообще, то кончики начинают сечься и обламываться и длина волос не просто не увеличится, а даже сократится. Поэтому раз в 3–4 месяца состригать около 1 см волос – это обязательное условие отращивания.Как отрастить волосы после короткой стрижкиКак отмечают эксперты, особого рецепта по отращиванию волос после короткой стрижки нет. Все также необходимо составить разнообразный рацион, поддерживать в норме количество витаминов и микроэлементов в организме, обеспечить волосам правильный уход и т.д.Сколько сантиметров волос вырастает за неделю и месяцСкорость роста волос зависит от наследственности, гормонального фона, времени года и, конечно, от возраста, говорит Маргарита Рубцова. У здорового человека в среднем каждый месяц волосы вырастают примерно на 1 см (то есть около 2–2,5 мм в неделю). Однако в зависимости от указанных выше факторов этот показатель может быть как больше, так и меньше, отмечает специалист.Рекомендации экспертовПо словам Ивана Цвелева, отращивание волос требует комплексного подхода и включает в себя два основных правила:1. Правильное питание. Важно следить, чтобы в рационе были яйца, жирная рыба, мясо птицы. И желательно добавить в рацион ягоды, шпинат, бобовые, орехи и семечки. За счет правильного питания увеличится фаза роста волос (анаген). Также витамины группы В, которые в большом количестве содержатся в яйцах и рыбе, заметно ускоряют рост волос.2. Правильный уход за волосами:Анастасия Мареева уточняет, что длина волос не всегда связана со скоростью их роста. Чаще всего корень проблемы кроется в неправильном уходе и состоянии – ломкость, пористость и сухость могут уменьшить объем по длине. Поэтому необходимо регулярно использовать средства с увлажняющими компонентами, несмываемый уход, термозащиту.Маргарита Рубцова отмечает, что важно грамотно подойти к выбору расчески: она не должна травмировать и царапать кожу головы, вырывать здоровые волосы. Ее задача – быстро распутывать волосы. Из многообразия фенов лучше выбирать мощные, с регуляцией температурного режима, чтобы не пересушивать и не травмировать волосы и кожу головы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/volosy-1840259214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/volosy-1829081246.html

https://ria.ru/20221028/maslo-1827561086.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20221101/vitamin-1828161265.html

https://ria.ru/20230118/mezoterapiya-1845808548.html

https://ria.ru/20221028/belok-1827629839.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество, красота, волосы, волосы и ногти как индикатор здоровья и правильного питания