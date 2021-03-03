https://ria.ru/20210303/voda-1599802475.html

Вода — польза и вред для организма женщин, мужчин и детей

Вода — польза и вред для организма женщин, мужчин и детей

Вода необходима для правильной работы организма человека. Когда она приносит пользу, а когда вред, сколько ее можно пить в день, как ее правильно употреблять, а РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:06

2021-03-03T18:06

2021-03-03T18:06

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газированная вода

здоровье

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вода необходима для правильной работы организма человека. Когда она приносит пользу, а когда вред, сколько ее можно пить в день, как ее правильно употреблять, а также как пить воду, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.Свойства воды— Вода — это основная составляющая всех живых организмов, и, конечно, человек не исключение. Внутри каждого из нас в зависимости от возраста ее содержится от 60 до 70%. С помощью воды протекают важнейшие биохимические процессы, выводятся токсины. Также она участвует в терморегуляции, — рассказала РИА Новости гастроэнтеролог и диетолог Дарья Бурцева.Состав и калорийность питьевой водыКачество питьевой воды на территории РФ определяется нормами СанПиН, а также ГОСТами.Согласно документам, она должна быть прозрачной, без запаха и с приятным вкусом, с рН = 7-7,5 и жесткостью не выше 7 ммоль/л, в которой суммарное количество полезных минералов не более 1 г/л.Кроме того, вредные химические примеси в воде должны либо совсем отсутствовать, либо их концентрации должна быть настолько мала, что ее процент не сможет установить ни один современный аналити­ческий метод. Также в воде практически не должно быть болезнетворных бактерий и вирусов.КБЖУ питьевой воды по каждому показателю — 0.По мнению специалиста, фильтрация воды из-под крана или из родника в домашних условиях обязательна, чтобы исключить повышенное содержание солей тяжелых металлов, а также кальция.Также уже отфильтрованный качественный продукт можно купить в супермаркете. При выборе важно убедиться, что на этикетке написано "вода высшей категории", а также указана категория воды (питьевая, минеральная, столовая, лечебно-столовая, лечебная) и источник ("доочищенная из центрального источника водоснабжения" или номер и название скважины, ее глубина, местоположение). Помимо этого должны быть отмечены производитель (юридический адрес, телефоны и другие данные) и химический состав (количество анионов и катионов, общая минерализация, уровень PH или описание одной фразой, например "вода хлоридно-сульфатно-натриевая слабощелочная").Что происходит с организмом при обезвоживанииЕсли организм не получает воду, развивается обезвоживание и далее смерть. При нехватке 10% воды в организме человека начинаются повреждения клеток, необратимые изменения.— Кожа грубеет, появляется сухость слизистых, язык распухает, наблюдается общая слабость, сонливость, головная боль и далее потеря сознания и гибель. Поэтому при обезвоживании важно вовремя восполнить запасы воды и провести регидратацию организма, — заявила Дарья Бурцева.Почему нельзя пить слишком много водыПри переизбытке жидкости в организме человека возникает гипергидратация.Повышенный питьевой режим необходим при вирусных заболеваниях, занятиях спортом, в условиях жаркого климата, при кормлении грудью и вредных привычках. Например, курение 1 пачки сигарет в день увеличивает потребность в воде на 40%. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, запорах, очень важно не забывать о воде: пить ее небольшими порциями в течение дня, а особенно утром. Польза воды для организма человека— Человек испытывает жажду, когда количество воды в его теле уменьшается всего на 1-2% (0,5 литра). Потеря 10% может привести к необратимым изменениям в организме и смерти, — отметила Светлана Андреева.В день человек теряет 2-3 литра воды. Почти поллитра ее уходит из организма только благодаря дыханию. При этом расход возрастает в жаркую погоду, при высокой влажности, во время занятий спортом.Польза воды для организма человека неоценима. Она увлажняет кислород для дыхания, регулирует температуру тела, транспортирует питательные вещества, витамины и минералы по всему телу, вымывает отмершие клетки и продукты жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий. От нехватки воды в организме запускается ряд патологических процессов, которые в долгосрочной перспективе могут привести к негативным последствиям.Польза воды натощакПо словам Дарьи Бурцевой, день рекомендуется начинать с 100-150 миллилитров чистой питьевой воды. Температура ее должна быть комнатной.Польза теплой водыТеплая вода, то есть по температуре на пару градусов выше температуры тела, комфортна для организма, в отличие от холодной, которая является стрессом для желудочно-кишечного тракта.Теплое питье способствует быстрому очищению органов пищеварения от загрязнений, остатков пищи, улучшению метаболизма, обновлению крови, а также скорее выводит шлаки и токсины, помогает коже стать упругой и подтянутой.Кроме того, теплая вода расслабляет мышцы, купирует боли спазматического и менструального характера, и помогает избавиться от мигрени.Польза талой водыВ процессе замораживания у воды меняется молекулярная структура. Она сохраняется крайне непродолжительное время и в талой воде, которая содержит кристаллы льда. Полезными считаются примерно 50-70 грамм воды в течение 30 минут после оттаивания. Они способствуют саморегуляции организма и улучшают обмен веществ. Специалисты отмечают, что замораживание воды с последующим оттаиванием — это довольно эффективный способ ее очистки.Вред водыВода может нанести вред, если выпить много — 3-4 и более литра — за один присест. Гипергидратация является сверхнагрузкой на почки и причиной отеков. Кроме того, избыточное потребление воды снижает концентрацию электролитов в крови, в частности натрия, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток.Если гипергидратация развивается быстро, то ее первые признаки включают рвоту и нарушение равновесия и координации. Однако она может быть хронической — с уменьшением объема выделяемой мочи и отеками (в том числе подкожной клетчатки).Польза и вред кипяченой водыКипячение воды не несет вреда или пользы, поскольку при сильном нагревании жидкость становится стерильной по химическому составу.Кипячение водопроводной воды не только убивает микробы, но и снижает показатели жесткости. Соли, которые вредят организму при употреблении сырой воды, остаются на дне и стенках емкости, в которой происходило кипячение. Однако хлор, который может присутствовать в водопроводной воде, преобразуется в канцерогенные соединения, небезопасные для здоровья.Лучше всего для кипячения подходит влага из скважины или источника. Такую воду особенно важно подвергать термической обработке в жаркое время года, когда интенсивное размножение бактерий приводит к частым инфекционным заболеваниям кишечника.Польза и вред минеральной водыСтоловая минеральная вода с небольшой минерализацией особенно полезна жителям бедных минералами регионов. Такая жидкость восполняет баланс солей, прекрасно заменяя различные БАДы.Столовая минералка улучшает обмен веществ, способствует уменьшению веса, снижению уровня холестерина, нормализации стула, регулирует кислотно-щелочной баланс, работу пищеварительной системы и почек.А вот лечебно-столовая и лечебная минеральная вода должна применяться только в определенный период времени по назначению врача. Покупать ее и пить "для профилактики" противопоказано.Обращать внимание нужно и на газирование воды. При заболеваниях ЖКТ, гастритах, язвенной болезни противопоказано употребление жидкостей, насыщенных углекислым газом.Польза и вред воды с лимоном и медомВода с лимоном является отличным средством детокса — помогает выводить шлаки, очищать кровь, ускорять обмен веществ. Вода с медом повышает иммунитет, нормализует сон и обладает успокоительными свойствами. Эти добавки можно одновременно смешивать в воде, что принесет двойную пользу организму.Однако пить воду с лимоном и медом противопоказано при язве и гастрите, при стоматите и высокочувствительной зубной эмали, а также при аллергии на цитрусы и мед и людям с сахарным диабетом.Суточные нормы питьевой воды по весу человекаВода должна поступать в наш организм равномерно в течение дня, чтобы удовлетворить суточную потребность. Количество воды зависит от климата, вида деятельности, комплекции и пола человека.Исходя из этого взрослым людям в определенном весе требуется в день:Сколько воды нужно пить ребенкуКак пояснила Светлана Андреева, детям в возрасте от полугода до года рекомендуется пить до 260 мл в сутки чистой питьевой воды. Постепенно это количество следует увеличивать. С 5 лет нужно уже от 1 до 1,5 литра. Сколько воды нужно пить взрослому мужчине или женщине— Здоровому взрослому человеку рекомендуется пить в день около 30 миллилитров воды на один килограмм веса, — отметила Светлана Андреева.Беременным и людям, имеющим заболевания почек, количество воды определяет их лечащий врач. Кормящей матери требуется жидкости на 1 литр больше, чем обычно.Количество жидкости (чистая вода, соки, компоты, отвары, чаи) должно соответствовать физиологической потребности человека. С 55-60 лет это примерно 1,5 литра в день. Ограничение жидкости или увеличение ее количества возможно только по показаниям. Как правильно пить водуПринимать напитки лучше всего в спокойном положении, сидя или стоя. Не стоит делать этого на ходу или лежа, поскольку можно подавиться.Вода для похуденияХотя вода и не является "эликсиром", который может быстро подарить стройность, она помогает преобразовывать пищу в энергию, участвует в обмене веществ. Ежедневное потребление рекомендованной суточной нормы жидкости в комбинации с правильным питанием поможет сбросить лишние килограммы.ВопросыСколько воды надо пить утром натощак?— Необходимость пить утром воду натощак строго не регламентируется. Если есть желание, можно выпить. Но насильно ни вода, ни пища не должна употребляться человеком, — рассказал РИА Новости врач-гастроэнтеролог Эдуард Загидуллин.Почему нельзя пить много воды залпом?— Важно пить воду спокойно, небольшими глотками. В противном случае, получив весь объем залпом, мы нагружаем желудок, вызывая ощущение тяжести, и ускоряем поход в туалет. При спокойном употреблении вода усваивается медленно, насыщая наш организм и устраняя жажду, — отметила гастроэнтеролог Дарья Бурцева.Можно ли пить 3 литра воды в день?— Необходимый суточный объем жидкости даже у одного и того же человека может меняться в зависимости от окружающих факторов. Если человек, например, находится под летним солнцем в жаркую погоду и при этом занимается физической нагрузкой, то ему вполне может потребоваться и 3 литра жидкости. Кроме того, нужно понимать, что вода содержится и в продуктах, которые мы едим (овощи, фрукты включают в себя до 90% воды, а также считаются и супы). При этом если выбор стоит между стаканом чистой воды и стаканом сладкого напитка — лучше предпочесть первый, — пояснил Эдуард Загидуллин.Нужно ли пить воду на ночь?— На ночь, так же, как и в любое время суток, нужно пить воду, если есть желание. Чувство жажды — это главное, на что нужно ориентироваться. Прислушивайтесь к своему организму. Все, что можно встретить в интернете о "необходимости 8 стаканов воды в сутки" — это реклама производителей бутилированной воды. Рекомендация "пить как можно больше" не имеет под собой научных обоснований. Да и морщин меньше не станет, к сожалению, — подчеркнул Эдуард Загидуллин.Почему вредно пить воду стоя?— Есть версия, что воду нельзя пить стоя, однако она не получила научно-доказанных обоснований. Безусловно принимать пищу и напитки лучше в спокойном, сидячем положении, но ярко выраженной разницы в этом нет, — пояснила Дарья Бурцева.Что такое регидратация организма?— Это восполнение потерянной жидкости. Регидратация необходима при обезвоживании, например, при острой кишечной инфекции, высокой температуре, а также при существенных физических нагрузках, сопровождающихся выраженным потоотделением, — рассказал Эдуард Загидуллин.Что будет, если не пить воду каждый день?— Если организм не получает воду, в нем развивается обезвоживание. При нехватке всего 1% воды, человек начинает испытывать жажду, а при 10% начинаются повреждения клеток, — отметила Дарья Бурцева.Как определить обезвоживание у взрослого?— Симптомами обезвоживания являются слабость, вялость, бледные и неэластичные кожные покровы, сухие слизистые, снижение артериального давления и объема мочеиспускания. Эти симптомы требуют консультации врача, — заявил Эдуард Загидуллин.Как быстро наступает смерть при обезвоживании?— По времени процесс полного обезвоживания занимает около 3-4 дней. Все зависит от условий окружающей среды, возраста и изначального состояния организма. Поэтому при обезвоживании важно вовремя восполнить запасы воды и провести регидратацию организма, — пояснила Дарья Бурцева.Как правильно пить воду при запоре?— Исключительно вода вряд ли способна вылечить настоящий запор. Но при склонности к таким состояниям воду желательно принимать натощак, комнатной температуры с целью "оживления" моторики кишечника. При отсутствии эффекта следует обратиться к врачу для подбора медикаментозной терапии, — отметил Эдуард Загидуллин.

https://ria.ru/20191223/1562706886.html

https://ria.ru/20190511/1553197386.html

https://rsport.ria.ru/20200413/1569982367.html

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