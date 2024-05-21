https://ria.ru/20240521/putin-1947389339.html
Зюганов назвал визит Путина в Китай историческим событием
Зюганов назвал визит Путина в Китай историческим событием - РИА Новости, 21.05.2024
Зюганов назвал визит Путина в Китай историческим событием
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай был исторический, депутат поздравил с этим российского лидера. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:52
2024-05-21T12:52
2024-05-21T13:31
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узбекистан
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шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай был исторический, депутат поздравил с этим российского лидера."Я считаю, что это не просто был визит, а историческое событие, вчера поздравил с этим Путина. Сказал, что наша партия много делала для того, чтобы такого рода визиты были содержательны и очень эффективны", - сказал он журналистам.Зюганов отметил, что на основе визита Путина КПРФ готовит новую программу.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее помощник президента Юрий Ушаков.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Зюганов назвал визит Путина в Китай историческим событием
Зюганов: визит Путина в Китай – это не просто визит, а историческое событие
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай был исторический, депутат поздравил с этим российского лидера.
"Я считаю, что это не просто был визит, а историческое событие, вчера поздравил с этим Путина. Сказал, что наша партия много делала для того, чтобы такого рода визиты были содержательны и очень эффективны", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что на основе визита Путина КПРФ готовит новую программу.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин
и Харбин
. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин
в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву
в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее помощник президента Юрий Ушаков
.