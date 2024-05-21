https://ria.ru/20240521/putin-1947370674.html
Путин конгрессу эндокринологов: решения помогут внедрению передовых практик
Путин конгрессу эндокринологов: решения помогут внедрению передовых практик - РИА Новости, 21.05.2024
Путин конгрессу эндокринологов: решения помогут внедрению передовых практик
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конгресса эндокринологов и отметил, что их решения будут содействовать внедрению передовых медицинских... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:47
2024-05-21T11:47
2024-05-21T11:47
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конгресса эндокринологов и отметил, что их решения будут содействовать внедрению передовых медицинских практик в работу больниц, поликлиник по всей РФ, сообщается на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия конгресса. Отрадно, что по инициативе Российской ассоциации эндокринологов в Москве традиционно собираются ведущие учёные, генетики, врачи, представители смежных специальностей, организаторы здравоохранения из разных регионов России и зарубежных государств... Уверен, что нынешний конгресс пройдёт в деловом, конструктивном ключе, а его решения будут содействовать активному внедрению передовых медицинских практик в работу больниц, стационаров, поликлиник по всей стране", - говорится в сообщении. Путин отметил, что такой солидный состав участников, насыщенная деловая повестка позволяют им в ходе пленарного заседания, открытых дискуссий обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, обменяться накопленным опытом, познакомиться с результатами фундаментальных научных исследований и прорывными достижениями в сфере новаторских технологий. Предложить новые, современные подходы к повышению эффективности профилактики, диагностики и лечения болезней эндокринной системы. В заключение российский лидер пожелал участникам успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240520/putin-1947279456.html
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Путин конгрессу эндокринологов: решения помогут внедрению передовых практик
Путин: решения конгресса эндокринологов будут способствовать внедрению практик