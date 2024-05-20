https://ria.ru/20240520/shkolniki-1947078284.html

Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ

Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 20.05.2024

Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ

Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:21

2024-05-20T02:21

2024-05-20T10:57

общество

московская область (подмосковье)

тимур асанов

социальный навигатор

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

здоровье

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов. "Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. - Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты", - отметил Асанов. По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, это приводит к ухудшению концентрации внимания. Завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), а также жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба). "Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметил терапевт. Для перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного горького шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Также важно пить достаточное количество жидкости, лучше всего - обычной воды. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html

https://sn.ria.ru/20240306/ekzamen-1931467410.html

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общество, московская область (подмосковье), тимур асанов, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, здоровье