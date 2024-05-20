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Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 20.05.2024
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02:21 20.05.2024 (обновлено: 10:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/shkolniki-1947078284.html
Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ
Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 20.05.2024
Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ
Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:21
2024-05-20T10:57
общество
московская область (подмосковье)
тимур асанов
социальный навигатор
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
здоровье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов. "Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. - Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты", - отметил Асанов. По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, это приводит к ухудшению концентрации внимания. Завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), а также жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба). "Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметил терапевт. Для перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного горького шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Также важно пить достаточное количество жидкости, лучше всего - обычной воды. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html
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общество, московская область (подмосковье), тимур асанов, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, здоровье
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Асанов, Социальный навигатор, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), СН_Образование, Здоровье
Школьникам порекомендовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ

Врач Асанов: школьники в период сдачи ЕГЭ должны отказаться от любых диет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольник перед началом ЕГЭ
Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьник перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. - Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты", - отметил Асанов.
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По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, это приводит к ухудшению концентрации внимания.
Завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), а также жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба).
"Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметил терапевт.
Для перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного горького шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Также важно пить достаточное количество жидкости, лучше всего - обычной воды.
Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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