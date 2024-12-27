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Как сделать кожу сияющей: секреты использования скраба

Скраб в домашних условиях: как сделать для лица и тела, рецепты, инструкции

Как сделать кожу сияющей: секреты использования скраба

Чтобы кожа всегда была мягкой, шелковистой и имела здоровый вид, за ней нужно правильно ухаживать, используя различные очищающие средства. Одним из таких... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:49:00+03:00

2024-12-27T13:49:00+03:00

2024-12-27T13:49:00+03:00

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Чтобы кожа всегда была мягкой, шелковистой и имела здоровый вид, за ней нужно правильно ухаживать, используя различные очищающие средства. Одним из таких является скраб, который можно купить в магазине или приготовить самому. Разбираемся, в чем польза скраба для кожи лица и тела, а также делимся рецептами и советами как сделать скраб в домашних условиях.СкрабСкраб — косметическое средство для очистки кожи с абразивными частицами, которые помогают удалить ороговевшие клетки и очистить поры. Существует несколько разновидностей скрабов для лица и для тела. Для очищения лица используют скрабы с мелкими отшелушивающими частичками, маслами и вспомогательными компонентами в составе, которые не травмируют и питают кожу. Также есть скрабы для тела. Они содержат крупные абразивные частицы и дополнительные компоненты, помогающие решить ту или иную проблему с кожей: убрать целлюлит, сделать кожу более упругой или увлажнить ее.В зависимости от состава скрабы бывают химическими и механическими. Первые очищают кожу с помощью альфа-гидроксикислот (AHA) и бета-гидроксикислот (BHA). Также на полках магазинов можно встретить комплексные средства, которые дополнительно могут содержать абразивные частички и использоваться как маска для лица. В механических скрабах используются только отшелушивающие компоненты — соль, кофе, сода, дробленные косточки фруктов и ягод, сахар, пластиковые частички, песок и пр. Такой скраб можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно дома.Для чего нуженСкраб используется для эксфолиации кожи — удаления омертвевших клеток и очищения пор. При регулярном применении скраба улучшается текстура кожи, уменьшается количество высыпаний и повышаются защитные свойства кожи. Кроме того, скрабы повышают эффективность других косметических средств: кремов, масок, сывороток. Они быстрее впитываются и проникают в поры при их нанесении на предварительно очищенную кожу скрабом.Скраб наносится мягкими, растирающими движениями, что улучшает кровообращение и насыщает клетки кислородом. Благодаря этому выравнивается тон, уменьшаются проявления целлюлита на теле и врастание волос после эпиляции. На ощупь кожа становится упругой и шелковистой.Как работает скрабМеханический скраб содержит абразивные частицы, которые при растирании удаляют ороговевшие клетки кожи и очищают поры, делая кожу бархатистой и гладкой. Химические скрабы, имеющие в составе кислоты, растворяют омертвевшие клетки и способны проникать глубоко в поры. Их не нужно растирать, а достаточно лишь нанести на кожу. Они работают более мягко и часто используются для эксфолиации чувствительной кожи лица, так как механический скраб может травмировать нежную кожу на Т-зоне.При этом важно использовать косметические средства строго по назначению, так как у скраба для тела и для лица разные составы. Крупные частички, подходящие для очищения кожи тела, гарантированно травмируют тонкую кожу на лице. И наоборот — мелкие частицы, содержащиеся в скрабах для лица, не окажут должного эффекта при их использовании на теле.Полезные свойстваВ первую очередь, скраб препятствует появлению угрей и различных высыпаний, так как очищает поры и позволяет коже дышать. Также регулярное применение скраба:Главный плюс скраба — эффект заметен сразу после первого применения. Кожа становится гладкой, мягкой и сияющей.Как делать скраб в домашних условияхВ отличие от пилингов, которые не рекомендуется делать самостоятельно, скрабировать кожу можно дома. Перед началом процедуры следует хорошо распарить кожу, приняв душ или ванну, затем нанести скраб на кожу и распределить его по телу массажными движениями. После смыть водой и нанести на тело крем или молочко. Процедура для лица выполняется несколько иначе: перед нанесением скраба нужно удалить макияж, пройти все этапы очищения кожи и только после провести эксфолиацию. Затем смыть средство водой и обработать кожу тоником.Рецепты скрабов для телаПриготовить скраб для тела самому несложно. Для этого понадобятся продукты, содержащие абразивные частички, например сахар, соль, кофе. Также можно добавить питательные масла в состав или сделать скраб на основе любимого крема. Рецептов масса. Мы предлагаем попробовать наиболее легкие и эффективные.АнтицеллюлитныйВ борьбе с целлюлитом отлично зарекомендовал себя кофейный скраб, для которого понадобится:Все ингредиенты нужно перемешать и нанести смесь втирающими движениями на проблемные зоны. Если нет аллергии на мед, можно добавить 1 столовую ложку в смесь — он ускоряет процесс расщепления жиров и увлажняет кожу. Для скраба лучше всего использовать засахаренный мед.Из корицыИзбавиться от целлюлита, улучшить кровообращение и смягчить кожу также помогает скраб из корицы. Для его приготовления понадобится:Приготовленный корично-сахарный скраб нужно нанести на кожу и оставить его на 10-15 минут. После помассировать особо проблемные участки и смыть средство теплой водой.Из сахараСахар — очень полезный продукт для кожи. Гликолевая кислота, содержащаяся в сладком продукте, ускоряет синтез коллагена и эластина, а тензины регулируют работу сальных желез. Для скраба лучше всего подойдет тростниковый сахар, но если нет возможности приобрести его, можно использовать на привычный белый. Для чувствительной кожи подойдет сахар мелкого помола, для нормальной — среднего.Чтобы приготовить сахарный скраб, понадобится:Сахарную смесь нанести на кожу массажными движениями и смыть водой. Также в скраб можно добавить морскую соль (100 гр сахара и 100 гр соли) — она помогает в борьбе с растяжками. Для увлажнения сухой кожи приготовьте сахарный скраб на основе сливок: смешайте сахар и сливки в пропорции 2:1 и нанесите на кожу.КокосовыйКокосовый скраб делает кожу сияющей, эластичной и мягкой. Для него понадобится:Кокосовую стружку можно добавлять в сахарный и кофейный скрабы. Также кокосовый скраб можно приготовить на основе кокосового масла, молотого кофе и сахара, смешав по 2 ложки каждого ингредиента до пастообразной консистенции.Для чувствительной кожи лица подойдет овсяно-кокосовый скраб на основе кокосового молока. Разведите 1 столовую ложку перемолотых в муку овсяных хлопьев теплым кокосовым молоком до пастообразной текстуры. Далее распределите смесь по коже мягкими массажными движениями, оставьте на 2 минуты и смойте теплой водой.КофейныйКофейный скраб — самый популярный натуральный скраб для тела, который помогает не только очистить и увлажнить кожу, но и улучшить кровообращение, побороть целлюлит и выровнять тон кожи. Для его приготовления можно использовать кофейный жмых, оставшийся после варки кофе, или молотый кофе. Главное — использовать кофе мелкого помола, чтобы не травмировать кожу. В кофейную основу добавить пару столовых ложек любого растительного масла и перемешать. Смесь должна быть пастообразной и не стекать по коже.Также в скраб можно добавить сахар, соль, мед, корицу, кокосовую стружку, натуральный йогурт. Кому нужен разогревающий эффект от скраба, могут добавить пол чайной ложки или щепотку жгучего перца. Но с таким средством нужно быть крайне аккуратным, чтобы не допустить ожога.МанныйБюджетная крупа может помочь избавиться от черных точек и увлажнить кожу лица. Чтобы приготовить скраб для лица, нужно смешать 2 столовые ложки натурального йогурта и 1 столовую ложку манки. Получившейся смесью помассировать лицо, умыться водой, обработать кожу тоником и нанести увлажняющий крем.Для очищения кожи тела смешайте ложку крупы, ложку сметаны и добавьте в смесь щепотку соли. Вместо соли можно использовать сахар.МедовыйМед — очень полезный продукт для кожи, компоненты которого увлажняют, питают и омолаживают ее. Но крайне важно помнить, что мед может вызвать аллергическую реакцию.Для приготовления скраба для тела можно смешать засахаренный мед и кофе (1:1). Также в смесь по желанию можно добавить ложку натурального йогурта или жирной сметаны. Такой скраб можно наносить и на лицо.ОвсяныйОвсянка также отлично очищает и питает кожу. Чтобы приготовить скраб для тела, нужно смешать перемолотые овсяные хлопья с любым растительным маслом и добавить ложку сахара или морской соли.ОреховыйВ качестве абразивных частиц можно использовать молотый грецкий орех или миндаль. Их нужно измельчить в крошку, добавив в кофейный скраб или смешав их с жирными сливками и ложкой растительного масла. Полученную смесь распределить по телу массажными движениями и смыть водой.ОтбеливающийЧтобы отбелить кожу, попробуйте содовый скраб: смешайте пищевую соду с теплой водой до пастообразной текстуры. Полученной смесью помассируйте тело и смойте его водой. Вместо соды также можно использовать овсяные хлопья.ОтшелушивающийОтшелушить кожу поможет скраб из 1 ложки кофейной гущи и 1 ложки жирной сметаны. Массу можно наносить на лицо и на тело.РисовыйРис эффективно очищает кожу, насыщает минералами и делает ее матовой. Для приготовления скраба достаточно измельчить рис в пыль и смешать его с теплой водой до консистенции пасты.СолевойСолевой скраб, как и кофейный, стал базовым средством по уходу за кожей тела. Стандартный рецепт скраба достаточно прост — нужно смешать в пропорции 1:1 морскую соль и оливковое масло. Также в состав можно добавить соду, кофе или сахар.СухойСухой скраб — средство, которое не содержит смягчающих компонентов, по типу масла, йогурта или жирных сливок. Благодаря этому оно эффективнее очищает кожу от омертвевших частиц. Для такого типа скрабирования можно использовать сахар, соль, кофе, измельченные овсяные хлопья или орехи, просто массируя ими влажную кожу.УвлажняющийУвлажнить сухую кожу помогут следующие скрабы:После такого скраба кожа не будет нуждаться в дополнительном увлажняющем средстве.ФруктовыйСкраб можно приготовить даже из фруктов:Для очищения лица подойдет ягодный скраб: 6 штук клубники измельчить до консистенции пюре, добавить 3 ложки манки и нанести на лицо, избегая области вокруг глаз.ШоколадныйШоколадный скраб из какао разглаживает кожу в проблемных зонах, способствует регенерации клеток и нежно очищает поры. Понадобится:Для приготовления важно использовать натуральный какао-порошок.Как выбрать скрабПри выборе скраба нужно ориентироваться на тип кожи. Так, для тонкой сухой кожи подойдут средства с мелкими отшелушивающими частичками и натуральными маслами. Обладательницам нормальной кожи рекомендуется использовать скрабы с растворяющимися абразивными частицами (кофе, сахар) или отдать предпочтение эксфолиантам гелевой текстуры. Для плотной, грубой кожи подойдут средства с крупными абразивом, а для чувствительной, нежной кожи — с гладкими синтетическими гранулами и натуральными ингредиентами, не вызывающих аллергию. Этим же правилом можно пользоваться при выборе скраба для лица. Но лучше всего проконсультироваться с косметологом.Как часто можно использоватьКак отмечают косметологи, оптимально скрабировать тело 1-2 раза в неделю. Летом можно очищать тело 2-3 раза в неделю. Что касается лица, достаточно использовать скраб 1 раз в неделю. Обладатели жирной кожи могут делать эксфолиацию 2 раза в неделю.ПротивопоказанияЕсли на теле есть сыпь, воспаления, ожоги, раздражения, раны, от скраба следует отказаться. Также средства с активными компонентами в составе противопоказаны при варикозе, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.Что касается лица, то его нельзя скрабировать при дерматите, обострении угревой болезни, герпесе и других проблемах с кожей. Скраб также противопоказан обладателям очень чувствительной и сухой кожи.Советы экспертовКак отмечают косметологи, обладатели чувствительной кожи могут заменить скраб на энзимную пудру. Она бережно удаляет ороговевшие частички с кожи, не травмируя ее. Также специалисты не рекомендуют увлекаться скрабами для лица, так как они могут травмировать кожу. Лучше всего использовать пилинг-скатку или средства с небольшой концентрацией кислот.Еще одна рекомендация экспертов: перед применением готового средства сделать тест на аллергическую реакцию, нанеся немного скраба на небольшой участок кожи.

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