https://ria.ru/20241206/pokhudenie-1835950048.html

Как быстро похудеть к Новому году: лучшие упражнения и советы экспертов

Как похудеть к Новому году быстро и правильно

Как быстро похудеть к Новому году: лучшие упражнения и советы экспертов

Как похудеть к Новому году — второй по важности вопрос после подарков. Рассказываем, как быстро прийти в форму за месяц до главного праздника, как сохранить... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:21

2024-12-06T17:21

2024-12-06T17:21

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здоровье

питание

похудение

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Как похудеть к Новому году — второй по важности вопрос после подарков. Рассказываем, как быстро прийти в форму за месяц до главного праздника, как сохранить результат и продолжить худеть после новогодних застолий.Как быстро похудеть к Новому годуЧтобы провести новогодние праздники не только в новом наряде на один-два размера меньше, но и в бодром, веселом настроении, нужно составить правильный план похудения с акцентом на: мотивацию, точную цель, новый здоровый рацион и физические нагрузки.Мотивация и постановка целиМотивация — главная составляющая успешного похудения. Она поможет морально настроиться на дальнейшие ограничения и избежать возможных срывов. Предновогоднее похудение часто основано на желании влезть в "то красивое платье" или "тот красивый костюм", однако это работает далеко не всегда. Многие не достигают цели, покупая не менее красивый наряд актуального размера и перенося исполнение своих планов на следующий год.Как отмечают психологи, получить мотивацию к новым изменениям помогает позитивная или негативная визуализация. При первом варианте нужно представить, что вас ждет, когда вы обретете желаемую фигуру, ощутить положительные эмоции, оценить свои вероятные достижения. Для определения действенной мотивации нужно выяснить истинную причину похудения. Это может быть желание:Второй способ обретения мотивации предлагает визуализировать то, что вас ждет, если не достигнете поставленной цели. Здесь поможет осознание того, что из-за лишнего веса ухудшается здоровье, уменьшается продолжительность и качество жизни и т. п. Каждый из способов может перекликаться между собой. Главное, чтобы истинная причина была искренней и исходила только из личного желания.Далее следует поставить конкретную цель в килограммах. В среднем за месяц можно избавиться от трех-пяти килограммов без возврата, не соблюдая жестких диет. При этом человек с избыточным весом может потерять больше, снизив калорийность рациона. Важно, чтобы цель была реальной. Похудеть на семь-десять килограммов за три недели тоже возможно, но тогда следует подготовиться к проблемам со здоровьем, возврату к прежнему образу жизни и стремительному набору веса.Правильное питаниеНе менее важная составляющая похудения — пересмотр рациона. Идеальный вариант, который поможет избавиться от лишнего навсегда — правильное питание с учетом суточной нормы калорий, белков, жиров и углеводов.Составление сбалансированного рационаВ первую очередь следует ограничить в рационе, а по возможности полностью отказаться от фаст-фуда, сладких, копченых и сильно соленых блюд, газировок, сладких напитков, чипсов, сухариков. Сбалансированное меню должно состоять из овощей, фруктов, круп, нежирного мяса и рыбы, морепродуктов. Также нужно отказаться от жарки, отдав предпочтение варке, тушению, запеканию и приготовлению на пару.Следующий шаг — расчет суточной нормы калорий. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькуляторами и специальными формулами. Далее нужно подсчитать, сколько обычно съедается калорий в день и из полученного значения постепенно убирать по 100-300 калорий, достигая нужную норму. При этом здесь важно из чего состоит рацион. Для похудения важно сократить количество углеводов, увеличив потребление белка, и снизить жиры в рационе. Оптимальная доля БЖУ в рационе должна быть следующей:Дневник питания поможет контролировать что и сколько съедено. Также важно соблюдать питьевой режим, выпивая в течение дня положенную норму чистой воды — 30 мл на 1 кг веса.Как отмечают диетологи, ПП должно стать образом жизни, поэтому для соблюдения такой "диеты" потребуется много времени, чтобы избавиться от вредных пищевых привычек и достичь желаемой отметки на весах. Но положительные изменения в фигуре могут появиться через три-четыре недели соблюдения всех указанных правил.Лучшие диетыЕсли нужно похудеть срочно, можно обратиться к наиболее безопасным диетам. Лучшие из них:1. Интервальное голодание — тип питания, при котором чередуются периоды голодания с периодами приема пищи. Можно питаться по схеме 16/8 или 18/6, не считая калории и не прибегая к жестким ограничениям в рационе.2. Диета Елены Малышевой — популярная диета от теледоктора, предлагающая рацион из 4 приемов пищи, объем которых не должен превышать 1 стакана.3. Диета "Минус 60" — система питания, разработанная Екатериной Миримановой. Предлагает 3 приема пищи до 18:00. До 12:00 можно есть все, что угодно, после — разрешенные продукты.4. Кетодиета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков в рационе. Такой рацион запускает процесс кетоза в организме, при котором основным источником энергии становятся жиры, а не глюкоза.5. Средиземноморская диета — система питания, рацион которой состоит из растительных жиров, сложных углеводов и минимального количества белков в соотношении 60%/10%/30%.Длительность диеты не должна превышать 30 дней. После окончания рекомендуется перейти на правильное питание.Спорт и тренировкиРегулярные занятия спортом помогут создать правильный дефицит калорий и ускорить процесс похудения. В идеале рекомендуется заниматься фитнесом три-четыре раза в неделю. Если есть противопоказания к занятиям спорту, можно ограничиться активной прогулкой на свежем воздухе, суставной гимнастикой или йогой для начинающих — все это также поможет прийти в форму к Новому году.Лучшие жиросжигающие упражненияСамый эффективный способ сжечь жир — кардиотренировки. Это может быть активная ходьба, бег, прыжки на скакалке, прогулочные выпады, подъем по лестнице или занятия на кардиотренажерах. Для наилучшего результата кардионагрузки следует сочетать с упражнениями на проработку всех мышц. Так, в тренировочную программу можно включить следующие упражнения.Упражнение 1. БерпиУпражнение 2. Джампинг ДжекУпражнение 3. СкалолазТакже в тренировке должны присутствовать упражнения на проработку отдельной группы мышц:Начинающие могут чередовать день кардио и день силовых нагрузок. В дальнейшем можно перейти к круговым тренировкам или сделать упор на работу над мышцами.Программа тренировок на месяцКаждую тренировку нужно начинать с разминки, на которую уходит 10-15 минут. Это может быть суставная гимнастика или легкие кардиоупражнения.Первый тренировочный день:Второй тренировочный день:Каждое упражнение выполнять в два подхода по 10-12 повторений (начинающие) или 3 подхода по 10-15 повторений (опытные).Третий тренировочный день:Чередовать упражнения в течение 20 минут. Завершение — ходьба с высоким подниманием бедра в течение трех минут.Четвертый тренировочный день полностью повторяет второй. Можно добавлять свои упражнения или увеличивать продолжительность тренировки.Как сохранить результат после Нового годаЧтобы сохранить достигнутый результат, главное — избегать переедания. Не стоит сразу набрасываться на любимые блюда на новогоднем столе. Следует определить для себя оптимальную норму. Например это может быть пара ложек любимого салата, два-три кусочка колбасы или одна небольшая порция любой другой закуски. Оставшееся место на тарелке лучше заполнить свежими овощами, фруктами и нежирным мясом. При это нужно приблизительно оценивать калорийность съеденного и прислушиваться к чувству насыщения. И не стоит забывать о перерывах на танцы.Также для подготовки новогоднего стола можно приготовить несколько диетических блюд: запечь нежирное мясо, приготовить овощной салат, заправленный оливковым маслом, рулеты из лаваша с нежирным творогом и семгой и т. д. Что касается алкоголя, специалисты рекомендуют придерживаться правила: после одного бокала шампанского или вина выпивать два стакана воды. Это поможет не перебрать с алкогольными напитками и не превышать норму калорий.Рекомендации экспертовРекомендации диетологов, которые помогут ускорить похудение и укрепить здоровье:Главное — соблюдать все вышеперечисленные правила и после Нового года. Это важно для продолжения запущенных процессов похудения и оздоровления организма.

https://rsport.ria.ru/20220722/press-1804387745.html

https://rsport.ria.ru/20241117/zhiroszhiganie-1829747743.html

https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html

https://rsport.ria.ru/20201021/berpi-1580664098.html

https://rsport.ria.ru/20220606/bedra-1793572390.html

https://rsport.ria.ru/20241205/yagoditsy-1781682688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье, питание, похудение