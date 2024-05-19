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День памяти умерших от СПИДа

День памяти умерших от СПИДа - РИА Новости, 19.05.2024

День памяти умерших от СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:01

2024-05-19T02:01

2024-05-19T02:01

справки

в мире

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Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США). Его проведение координируется Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+). В 2024 году День памяти умерших от СПИДа пройдет 19 мая.ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство ученых считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В 1985 году был выявлен сам вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа. Он достался человеку от обезьян. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила название возбудителя СПИД – "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, английская аббревиатура – HIV). В том же году Всемирной ассамблеей здравоохранения была принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании крови, пересадки тканей, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.Особо подвержены риску заражения люди с большим числом половых партнеров, а также наркоманы. Зараженная кровь, попадая в шприцы или растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой социальной среде.Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика и ранний доступ к антиретровирусной терапии (АРТ). Лекарства от ВИЧ не существует, но при правильном соблюдении АРТ больные могут жить долгой здоровой жизнью.В июле 2023 года стало известно, что у шестого человека в мире зафиксирована ремиссия ВИЧ, им стал 49-летний мужчина. Всем пациентам была проведена пересадка стволовых клеток, однако донор 49-летнего мужчины, чье имя не разглашается, не имел редкой генетической аномалии, вызывающей врожденную устойчивость к вирусу иммунодефицита человека.Первый случай полного излечения от ВИЧ после пересадки костного мозга был зафиксирован в 2007 году. Тогда американец Тимоти Рэй Браун ("берлинский пациент") избавился от вируса в крови после перенесенной операции в немецкой столице. В 2020 году он скончался из-за рецидива онкологического заболевания, но ВИЧ в его крови так и не появился.По данным ВОЗ и ЮНЭЙДС на конец 2022 года, в мире насчитывалось 39 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, две трети из которых (25,6 миллиона) проживали в Африканском регионе ВОЗ. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч человек. Было зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев заражения ВИЧ. По данным ЮНЭЙДС, с начала эпидемии около 85,6 миллиона человек заразились ВИЧ, порядка и 40,4 миллиона человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.По состоянию на конец декабря 2022 года доступ к антиретровирусной терапии получали 29,8 миллиона человек (76% всех людей, живущих с ВИЧ).В марте 2021 года Координационный совет программы ЮНЭЙДС принял новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы, чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Для России проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран. Со времени обнаружения в 1987 году первого больного ВИЧ по 30 июня 2023 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ (подтвержденных в иммунном блоте) достигло 1 664 149 человек. В 1988 году в СССР был зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа. По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на 30 июня 2023 года в стране проживало 1 188 999 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. По словам заведующего лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрия Киреева, с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией.В 2023 году количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России составило менее 55 тысяч. Ежегодно около 30-35 тысяч людей в России умирают от ВИЧ-инфекции из-за позднего обращения за лечением. Ведущая причина смерти среди инфицированных ВИЧ – туберкулез.В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Ее цель – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью. Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата АРТ и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Предполагается предоставление соцподдержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ, максимального охвата медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым предстоят диагностика или лечение с применением инвазивных манипуляций либо хирургических вмешательств. Документ предполагает меры для снижения стоимости лечения. При этом все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, получают лекарства бесплатно. В России впервые День памяти умерших от СПИДа отметили 17 мая 1992 года. В этот день проходят семинары, дискуссионные площадки с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. 1 декабря ежегодно в мире также отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юнэйдс, спид, вич, лекарство от спида и вич: теории, исследования, результаты, день памяти умерших от спида