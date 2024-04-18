https://ria.ru/20240418/vich-1940822121.html

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 18.04.2024

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России

ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:20

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев. "В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет", - сказал Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что в среднем в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, то есть приблизительно 0,8% граждан РФ инфицированы. При этом с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией, подчеркнул Киреев.

https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)