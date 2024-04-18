https://ria.ru/20240418/vich-1940822121.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 18.04.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России
ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:20
2024-04-18T15:20
2024-04-18T15:20
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_508031a18baa25ecd782def8c56eb1a5.jpg
КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев. "В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет", - сказал Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что в среднем в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, то есть приблизительно 0,8% граждан РФ инфицированы. При этом с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией, подчеркнул Киреев.
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b399afb262fa89f43de7704837e27844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России
Эксперт Роспотребнадзора: ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины
КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев.
«
"В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет", - сказал Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Он отметил, что в среднем в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, то есть приблизительно 0,8% граждан РФ инфицированы.
При этом с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией, подчеркнул Киреев.