Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/vich-1940822121.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 18.04.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России
ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:20
2024-04-18T15:20
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_508031a18baa25ecd782def8c56eb1a5.jpg
КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев. "В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет", - сказал Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что в среднем в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, то есть приблизительно 0,8% граждан РФ инфицированы. При этом с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией, подчеркнул Киреев.
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b399afb262fa89f43de7704837e27844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ВИЧ в России

Эксперт Роспотребнадзора: ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - гепатит, сифилис, ВИЧ
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - гепатит, сифилис, ВИЧ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - гепатит, сифилис, ВИЧ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины, чем женщины, а наиболее пораженной возрастной группой являются люди в возрасте от 35 до 50 лет, заявил заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев.
«
"В нашей стране несколько чаще заражаются мужчины по сравнению с женщинами. Если смотреть на возраст, то наиболее пораженной возрастной группой является группа от 35 до 50 лет", - сказал Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Он отметил, что в среднем в конце прошлого года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, то есть приблизительно 0,8% граждан РФ инфицированы.
При этом с 2015 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тренд к снижению, этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией, подчеркнул Киреев.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян
1 декабря 2023, 08:00
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала