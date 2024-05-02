https://ria.ru/20240502/zdorove-1943544097.html
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ - РИА Новости, 02.05.2024
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось в 2023 году и составило менее 55 тысяч, при этом уровень охвата населения тестированием на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:14
2024-05-02T18:14
2024-05-02T18:14
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось в 2023 году и составило менее 55 тысяч, при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ постоянно растёт и значительно превышает показатель в Евросоюзе, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. "Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек. Эта динамика соответствует уверенному тренду последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ",- сказал Мазус. Он отметил, что при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ в России значительно превышает аналогичные показатели многих мировых систем здравоохранения. Так, согласно докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 2022 год, в странах ЕС на иммунный статус обследовано всего 68% впервые выявленных больных ВИЧ, тогда как в РФ - 95%, подчеркнул Мазус. По его словам, ещё более заметная разница в объёме тестирования населения на антитела к ВИЧ. В Евросоюзе он традиционно находится в пределах 4% в год, а в России, при постоянном ежегодном росте приблизился к 35% (при целевом показатели Государственной стратегии на 2023 год - 32%, а на 2024 - 33%), пояснил специалист. Он добавил, что в 2023 году на диспансерном учете в России состояло почти 892,5 тысячи человек, что составило почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, которых насчитывается 921 тысяча человек. При этом почти 90% пациентов под диспансерным наблюдением, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, в 2023 году получали антиретровирусную терапию, уточнил Мазус.
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общество, россия, алексей мазус, евросоюз, здоровье - общество
Общество, Россия, Алексей Мазус, Евросоюз, Здоровье - Общество
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Врач Мазус: в РФ число заражений ВИЧ-инфекцией составило меньше 55 тыс в 2023 г
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось в 2023 году и составило менее 55 тысяч, при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ постоянно растёт и значительно превышает показатель в Евросоюзе, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.
"Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек. Эта динамика соответствует уверенному тренду последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ",- сказал Мазус.
Он отметил, что при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ в России значительно превышает аналогичные показатели многих мировых систем здравоохранения. Так, согласно докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 2022 год, в странах ЕС
на иммунный статус обследовано всего 68% впервые выявленных больных ВИЧ, тогда как в РФ - 95%, подчеркнул Мазус.
По его словам, ещё более заметная разница в объёме тестирования населения на антитела к ВИЧ. В Евросоюзе он традиционно находится в пределах 4% в год, а в России, при постоянном ежегодном росте приблизился к 35% (при целевом показатели Государственной стратегии на 2023 год - 32%, а на 2024 - 33%), пояснил специалист.
Он добавил, что в 2023 году на диспансерном учете в России состояло почти 892,5 тысячи человек, что составило почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, которых насчитывается 921 тысяча человек. При этом почти 90% пациентов под диспансерным наблюдением, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, в 2023 году получали антиретровирусную терапию, уточнил Мазус.