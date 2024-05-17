https://ria.ru/20240517/belgiya-1946714768.html
В Бельгии родственники погибших из-за вакцинации собрались у здания суда
В Бельгии родственники погибших из-за вакцинации собрались у здания суда - РИА Новости, 17.05.2024
В Бельгии родственники погибших из-за вакцинации собрались у здания суда
Родственники и друзья тех, кто, по их мнению, скончался из-за вакцинации, собрались у здания суда первой инстанции в бельгийском Льеже, где проходит первое... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:23
2024-05-17T16:23
2024-05-17T16:23
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ЛЬЕЖ (Бельгия), 17 мая - РИА Новости. Родственники и друзья тех, кто, по их мнению, скончался из-за вакцинации, собрались у здания суда первой инстанции в бельгийском Льеже, где проходит первое заседание по делу о нарушениях при закупках вакцин против коронавируса, фигурантом которого выступает нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, передает корреспондент РИА Новости. Они принесли плакаты, на которых фотографии скончавшихся и информация об обстоятельствах их смерти. "Мы живем на две страны - Бельгию и Францию - в нашей семье, среди наших знакомых было немало случаев, в том числе с трагическим исходом из-за вакцинации", - сказала РИА Новости участник акции Натали Ли. Она рассказала о гибели своей родственницы на юге Франции, которая работала смерти медиком и не имела проблем со здоровьем до вакцинации от коронавируса. "Во Франции для медиков вакцинация была обязательной. Мы больше не можем распоряжаться собственным здоровьем, которое должно принадлежать только нам", - сказала собеседник агентства. По ее словам, она пришла выразить протест не только против навязывания вакцинации со стороны властей, но и против возможных нарушений и злоупотреблений при закупке препаратов.
https://ria.ru/20240506/evropa-1943504917.html
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в мире, здоровье - общество, франция, бельгия, урсула фон дер ляйен
В мире, Здоровье - Общество, Франция, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен
В Бельгии родственники погибших из-за вакцинации собрались у здания суда
Родственники и друзья погибших из-за вакцинации собрались у здания суда в Льеже
ЛЬЕЖ (Бельгия), 17 мая - РИА Новости. Родственники и друзья тех, кто, по их мнению, скончался из-за вакцинации, собрались у здания суда первой инстанции в бельгийском Льеже, где проходит первое заседание по делу о нарушениях при закупках вакцин против коронавируса, фигурантом которого выступает нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, передает корреспондент РИА Новости.
Они принесли плакаты, на которых фотографии скончавшихся и информация об обстоятельствах их смерти.
"Мы живем на две страны - Бельгию и Францию - в нашей семье, среди наших знакомых было немало случаев, в том числе с трагическим исходом из-за вакцинации", - сказала РИА Новости участник акции Натали Ли.
Она рассказала о гибели своей родственницы на юге Франции, которая работала смерти медиком и не имела проблем со здоровьем до вакцинации от коронавируса.
"Во Франции для медиков вакцинация была обязательной. Мы больше не можем распоряжаться собственным здоровьем, которое должно принадлежать только нам", - сказала собеседник агентства.
По ее словам, она пришла выразить протест не только против навязывания вакцинации со стороны властей, но и против возможных нарушений и злоупотреблений при закупке препаратов.