https://ria.ru/20240516/tadzhuddin-1946382024.html

Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России

Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России - РИА Новости, 16.05.2024

Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России

Многополярный мир создан самим Всевышним, поэтому неуважительное отношение со стороны Запада к другим народам является нарушением божественных заповедей, заявил РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:18

2024-05-16T12:18

2024-05-16T23:46

россия

ближний восток

казань

талгат таджуддин

россия — исламский мир: kazanforum 2024

религия

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многополярный мир создан самим Всевышним, поэтому неуважительное отношение со стороны Запада к другим народам является нарушением божественных заповедей, заявил глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин. "Многополярный мир создан самим Всевышним. Каждый народ, каждая нация, являются полюсами этого мира. Все народы должны по нормам религии жить в мире и добрососедстве. Однако коллективный Запад относится к другим народам с высокомерием, неуважением, попирая все нормы и правила. Тем самым Запад нарушает Божественные заповеди. А это недопустимо", - сказал Таджуддин на заседании группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани. По словам муфтия, сегодня в мире при активном участии Запада разгораются новые конфликты. "Мы с болью смотрим за происходящими на Ближнем Востоке событиями, видим, какое несправедливое отношение к палестинцам. Россия не раз выступала за мирное разрешение всех споров за столом переговоров, прилагает все усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, но определенным силам Запада это не нужно", - отметил глава ЦДУМ. Верховный муфтий добавил, что Россия готова на переговоры с западными странами по всем злободневным вопросам. "Но готов ли Запад к конструктивному диалогу с нашей страной, в том числе, в борьбе с экстремизмом и терроризмом? Мы-то готовы", - сказал он. Муфтий ЦДУМ выразил уверенность, что проходящий в Татарстане форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" послужит дальнейшему сотрудничеству РФ и исламского мира. "В нынешних условиях это очень актуально", - заключил Таджуддин.Председатель Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на заседании отметил, что "важнейшая задача для мусульманского мира, для всех народов Земли – остановить эту бойню" на Ближнем Востоке. "Последнюю резолюцию за Палестину приняли 143 государства. Но есть страны, которые пользуются правом вето. Мы прекрасно знаем, кто высокомерно блокирует этот процесс. Это не Россия, не страны арабо-мусульманского мира. Это Запад", - сказал Гайнутдин.

https://ria.ru/20240329/muftiy-1936723807.html

россия

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россия, ближний восток, казань, талгат таджуддин, россия — исламский мир: kazanforum 2024