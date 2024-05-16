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Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России - РИА Новости, 16.05.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:18 16.05.2024 (обновлено: 23:46 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/tadzhuddin-1946382024.html
Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России
Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России - РИА Новости, 16.05.2024
Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России
Многополярный мир создан самим Всевышним, поэтому неуважительное отношение со стороны Запада к другим народам является нарушением божественных заповедей, заявил РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:18
2024-05-16T23:46
россия
ближний восток
казань
талгат таджуддин
россия — исламский мир: kazanforum 2024
религия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многополярный мир создан самим Всевышним, поэтому неуважительное отношение со стороны Запада к другим народам является нарушением божественных заповедей, заявил глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин. "Многополярный мир создан самим Всевышним. Каждый народ, каждая нация, являются полюсами этого мира. Все народы должны по нормам религии жить в мире и добрососедстве. Однако коллективный Запад относится к другим народам с высокомерием, неуважением, попирая все нормы и правила. Тем самым Запад нарушает Божественные заповеди. А это недопустимо", - сказал Таджуддин на заседании группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани. По словам муфтия, сегодня в мире при активном участии Запада разгораются новые конфликты. "Мы с болью смотрим за происходящими на Ближнем Востоке событиями, видим, какое несправедливое отношение к палестинцам. Россия не раз выступала за мирное разрешение всех споров за столом переговоров, прилагает все усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, но определенным силам Запада это не нужно", - отметил глава ЦДУМ. Верховный муфтий добавил, что Россия готова на переговоры с западными странами по всем злободневным вопросам. "Но готов ли Запад к конструктивному диалогу с нашей страной, в том числе, в борьбе с экстремизмом и терроризмом? Мы-то готовы", - сказал он. Муфтий ЦДУМ выразил уверенность, что проходящий в Татарстане форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" послужит дальнейшему сотрудничеству РФ и исламского мира. "В нынешних условиях это очень актуально", - заключил Таджуддин.Председатель Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на заседании отметил, что "важнейшая задача для мусульманского мира, для всех народов Земли – остановить эту бойню" на Ближнем Востоке. "Последнюю резолюцию за Палестину приняли 143 государства. Но есть страны, которые пользуются правом вето. Мы прекрасно знаем, кто высокомерно блокирует этот процесс. Это не Россия, не страны арабо-мусульманского мира. Это Запад", - сказал Гайнутдин.
https://ria.ru/20240329/muftiy-1936723807.html
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россия, ближний восток, казань, талгат таджуддин, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Ближний Восток, Казань, Талгат Таджуддин, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Религия
Запад нарушает принципы многополярного мира, заявил верховный муфтий России

Муфтий Таджуддин назвал неуважение Запада к другим народам нарушением заповедей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТалгат Таджуддин
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Талгат Таджуддин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многополярный мир создан самим Всевышним, поэтому неуважительное отношение со стороны Запада к другим народам является нарушением божественных заповедей, заявил глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин.
«
"Многополярный мир создан самим Всевышним. Каждый народ, каждая нация, являются полюсами этого мира. Все народы должны по нормам религии жить в мире и добрососедстве. Однако коллективный Запад относится к другим народам с высокомерием, неуважением, попирая все нормы и правила. Тем самым Запад нарушает Божественные заповеди. А это недопустимо", - сказал Таджуддин на заседании группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани.
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

Церемония встречи участников международного форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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1 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

Рустам Минниханов (в центре), глава Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения Россия Исламский мир

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
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4 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

Абдулла Матук аль Матук, советник эмира Кувейта, председатель Международной исламской благотворительной организации

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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6 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
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7 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

Работа форума Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2024

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание состоится 17 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 14

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 14

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 14

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 14

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 14

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 14

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
По словам муфтия, сегодня в мире при активном участии Запада разгораются новые конфликты. "Мы с болью смотрим за происходящими на Ближнем Востоке событиями, видим, какое несправедливое отношение к палестинцам. Россия не раз выступала за мирное разрешение всех споров за столом переговоров, прилагает все усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, но определенным силам Запада это не нужно", - отметил глава ЦДУМ.
Верховный муфтий добавил, что Россия готова на переговоры с западными странами по всем злободневным вопросам. "Но готов ли Запад к конструктивному диалогу с нашей страной, в том числе, в борьбе с экстремизмом и терроризмом? Мы-то готовы", - сказал он.
Муфтий ЦДУМ выразил уверенность, что проходящий в Татарстане форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" послужит дальнейшему сотрудничеству РФ и исламского мира. "В нынешних условиях это очень актуально", - заключил Таджуддин.
Председатель Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на заседании отметил, что "важнейшая задача для мусульманского мира, для всех народов Земли – остановить эту бойню" на Ближнем Востоке. "Последнюю резолюцию за Палестину приняли 143 государства. Но есть страны, которые пользуются правом вето. Мы прекрасно знаем, кто высокомерно блокирует этот процесс. Это не Россия, не страны арабо-мусульманского мира. Это Запад", - сказал Гайнутдин.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин. 19 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда
29 марта, 18:45
 
РелигияРоссияБлижний ВостокКазаньТалгат ТаджуддинРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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