Как покрасить яйца к Пасхе вином: простой способ сделать мерцающие крашенки

Покрасить яйца вином на Пасху 2026 – простой способ получить мерцающие крашенки без химических красителей. Красное вино дает насыщенный бордово-фиолетовый цвет, розовое – нежный перламутр, белое можно комбинировать с пищевыми красителями. Блестки образуются из-за реакции винной кислоты с карбонатом кальция в яичной скорлупе. В статье РИА Новости – три детальных рецепта с пошаговыми фото и таблица оттенков.

Как правильно покрасить яйца в вине

Трендом этого года стал необычный рецепт изготовления крашенок – в вине. Сделать блестящие яйца с налетом "космической пыли" просто – нужно залить их вином, прокипятить 10 минут, снять посуду с плиты и оставить остужаться в вине от 8 до 12 часов.

Общие рекомендации перед приготовлением

Для изготовления мерцающих яиц с помощью вина понадобится красное, белое или розовое вино (на десяток яиц примерно литр напитка). Посуду следует брать из нержавеющей стали, иначе вино может окрасить эмалированную кастрюлю и испортить ее. Для декорирования подойдут куриные яйца как белого, так и коричневого оттенка. Главное условие – они должны быть свежими и без трещин.

Базовые пропорции при окрашивании яиц вином (из расчета на 8-10 яиц) Вино 1–1,2 л Красное/розовое/белое, полусладкое лучше Сахар (для полусладкого) 2 ст. л Усиливает мерцание Сахар (для сухого вина) 5–7 ст. л (200 г) Обязательно! Без сахара нет блёсток Время варки 10 минут после закипания Дольше нельзя – белок станет "резиновым" Время настаивания 8–12 часов Чем дольше – тем темнее оттенок

Лайфхак: Для более светлого оттенка варите 5–7 минут и настаивайте 4–6 часов. Белые яйца дают яркий цвет, коричневые – более тёмный.

Важно! Используйте кастрюлю из нержавеющей стали. Эмаль окрасится навсегда!

Подготовка яиц

Чтобы яичная скорлупа равномерно покрылись перламутровой бархатистой корочкой, необходимо заранее подготовить яйца к окрашиванию. Осмотреть их на предмет мелких трещин, промыть теплой водой с содой и оставить на полчаса при комнатной температуре, чтобы в процессе варки они не растрескались. Можно перед декорированием оставить яйца на 30 минут в теплой воде.

Какое вино выбрать

Для окрашивания пасхальных яиц понадобится примерно литр вина, красного, розового или белого — в зависимости от того, какой оттенок желательно получить. Выбирать можно сладкое или полусладкое вино, при этом сорт винограда не имеет значения. Подойдет даже бюджетный вариант напитка. При использовании сухого вина рекомендуется добавлять в кастрюлю сахар (около 200 г на литр).

Яйца, сваренные в красном вине, получаются бордового, коричневого или даже черного цвета. В розовом вине крашенки приобретают легкий оттенок и мерцание, а в белое вино уже после кипения яиц можно добавить пищевой краситель и затонировать их любимым оттенком, крашенки будут переливаться на свету мелкими кристалликами.

Как покрасить яйца красным вином

Яйца, сваренные в красном вине, получаются бордового, коричневого или даже черного цвета.

Пошаговая инструкция.

Вымытые яйца комнатной температуры выложить в кастрюлю и залить вином, важно, чтобы яйца не прикасались друг к другу и были полностью покрыты вином.

Поставить посуду на огонь и довести до кипения. Проварить с момента закипания еще 10 минут.

В процессе варки вино испаряется, поэтому следует проветривать помещение.

Накрыть крышкой и дать яйцам остыть. Оставить крашенки в вине на 8-12 часов.

Достать яйца и аккуратно выложить на бумажные салфетки.

Обтирать крашенки салфетками не рекомендуется, блестки на них легко осыпаются.

Как покрасить яйца розовым вином

В розовом вине крашенки приобретают легкий оттенок и мерцание, а в белое вино уже после кипения яиц можно добавить пищевой краситель и затонировать их любимым оттенком, крашенки будут переливаться на свету мелкими кристалликами.

Как покрасить яйца в любой мерцающий цвет с помощью белого вина

При использовании сухого вина рекомендуется добавлять в кастрюлю сахар (около 200 г на литр). Могут понадобиться пищевые красители. Чтобы окрасить яйца в нужный цвет, стоит действовать по инструкции на упаковке красителя.

Популярные вопросы

По поводу этого набирающего популярность метода окрашивания могут возникнуть вопросы.

Влияет ли вино на вкус яиц

Повара утверждают, что в результате термической обработки алкоголь полностью испаряется, поэтому вкус спиртного напитка никак не влияет на готовые "винные яйца". Но если в скорлупе есть даже мелкие трещины, то возможно проникновение вина внутрь продукта.

Почему сваренные яйца в вине блестят