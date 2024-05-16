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Крупные компании России и Китая построят общую логистику - РИА Новости, 16.05.2024
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17:54 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/logistika-1946493155.html
Крупные компании России и Китая построят общую логистику
Крупные компании России и Китая построят общую логистику - РИА Новости, 16.05.2024
Крупные компании России и Китая построят общую логистику
Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:54
2024-05-16T17:54
экономика
технологии
россия
китай
ленинградская область
сергей шишкарев
ли цян
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&amp;D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры в двух странах, сообщает пресс-служба российской компании. Китайская компания рассматривает Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций и развития своего бизнеса и заинтересована в логистическом партнере в стране. "Наше сотрудничество влечет за собой не только развитие инфраструктуры между странами, но и прокладывает основу для улучшения жизни населения. Стратегическая цель нашей работы – это создание совместного предприятия, которое обеспечит весь комплекс услуг в рамках торговли между Россией и КНР", – отметил Шишкарев, слова которого процитировали в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор китайской корпорации добавил, что он видит большие перспективы сотрудничества как между странами, так и между компаниями. "&lt;…&gt; рассчитываем в ближайшее время по основным направлениям создать рабочие группы, которые предложат конкретные шаги для перехода нашего сотрудничества в практическую плоскость", – сказал Мао, его слова приводятся в сообщении. В рамках своего визита в Россию китайская делегация посетила морские терминалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также тыловой терминал в поселке Шушары. Члены китайской делегации выразили заинтересованность в проработке совместных проектов развития Усть-Лужского терминала в Ленинградской области. Кроме того, представители корпорации C&amp;D подчеркнули, что активно инвестируют в исследования в сфере цифровизации, и готовы делиться этим опытом. В эти дни президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встречи Ли Цян заявил, что Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран.
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экономика, технологии, россия, китай, ленинградская область, сергей шишкарев, ли цян, владимир путин, логистика
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ленинградская область, Сергей Шишкарев, Ли Цян, Владимир Путин, Логистика

Крупные компании России и Китая построят общую логистику

© Фото : пресс-служба компании "Дело"Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических цепочек
Председатель Совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических цепочек - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба компании "Дело"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры в двух странах, сообщает пресс-служба российской компании.
Китайская компания рассматривает Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций и развития своего бизнеса и заинтересована в логистическом партнере в стране.
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"Наше сотрудничество влечет за собой не только развитие инфраструктуры между странами, но и прокладывает основу для улучшения жизни населения. Стратегическая цель нашей работы – это создание совместного предприятия, которое обеспечит весь комплекс услуг в рамках торговли между Россией и КНР", – отметил Шишкарев, слова которого процитировали в пресс-службе.
В свою очередь, генеральный директор китайской корпорации добавил, что он видит большие перспективы сотрудничества как между странами, так и между компаниями.
"<…> рассчитываем в ближайшее время по основным направлениям создать рабочие группы, которые предложат конкретные шаги для перехода нашего сотрудничества в практическую плоскость", – сказал Мао, его слова приводятся в сообщении.
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В рамках своего визита в Россию китайская делегация посетила морские терминалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также тыловой терминал в поселке Шушары. Члены китайской делегации выразили заинтересованность в проработке совместных проектов развития Усть-Лужского терминала в Ленинградской области. Кроме того, представители корпорации C&D подчеркнули, что активно инвестируют в исследования в сфере цифровизации, и готовы делиться этим опытом.
В эти дни президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В ходе встречи Ли Цян заявил, что Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран.
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