https://ria.ru/20240516/logistika-1946493155.html

Крупные компании России и Китая построят общую логистику

Крупные компании России и Китая построят общую логистику - РИА Новости, 16.05.2024

Крупные компании России и Китая построят общую логистику

Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:54

2024-05-16T17:54

2024-05-16T17:54

экономика

технологии

россия

китай

ленинградская область

сергей шишкарев

ли цян

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и генеральный директор Xiamen C&D Inc. Лин Мао договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры в двух странах, сообщает пресс-служба российской компании. Китайская компания рассматривает Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций и развития своего бизнеса и заинтересована в логистическом партнере в стране. "Наше сотрудничество влечет за собой не только развитие инфраструктуры между странами, но и прокладывает основу для улучшения жизни населения. Стратегическая цель нашей работы – это создание совместного предприятия, которое обеспечит весь комплекс услуг в рамках торговли между Россией и КНР", – отметил Шишкарев, слова которого процитировали в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор китайской корпорации добавил, что он видит большие перспективы сотрудничества как между странами, так и между компаниями. "<…> рассчитываем в ближайшее время по основным направлениям создать рабочие группы, которые предложат конкретные шаги для перехода нашего сотрудничества в практическую плоскость", – сказал Мао, его слова приводятся в сообщении. В рамках своего визита в Россию китайская делегация посетила морские терминалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также тыловой терминал в поселке Шушары. Члены китайской делегации выразили заинтересованность в проработке совместных проектов развития Усть-Лужского терминала в Ленинградской области. Кроме того, представители корпорации C&D подчеркнули, что активно инвестируют в исследования в сфере цифровизации, и готовы делиться этим опытом. В эти дни президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встречи Ли Цян заявил, что Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран.

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https://ria.ru/20240508/shishkarev-1944665047.html

https://ria.ru/20230912/shishkarev-1895873866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, китай, ленинградская область, сергей шишкарев, ли цян, владимир путин, логистика